(C)Getty Images
Traduzido por
Alvo do Manchester City, estrela da Serie A de € 60 milhões após saída de Rodri
City mira a estrela da Roma, Kone
O Manchester City definiu o meia da Roma Kone como alvo enquanto busca reforçar suas opções para o meio-campo neste verão. De acordo com o Daily Mail, o internacional francês de 25 anos surgiu como um alvo sério para o campeão da Premier League. Kone foi fortemente ligado a uma possível transferência para o rival local Manchester United no início da atual janela de transferências, mas o acordo não se concretizou. Ele ainda não deixou a capital italiana, abrindo caminho para o City avançar pela contratação.
- Getty Images Sport
Reconstruindo o meio-campo após saídas importantes
O interesse repentino do City no ex-astro do Toulouse surge após uma reformulação significativa em seu meio-campo. Recentemente, o clube autorizou a saída de grande repercussão do meio-campista espanhol Rodri, que se transferiu para o Barcelona.
Além disso, Reijnders concluiu uma transferência em definitivo para o clube saudita Al-Qadsiah. Juntas, essas duas saídas geraram um total impressionante combinado de € 137,5 milhões, incluindo bônus por desempenho, deixando o City com recursos e uma necessidade clara de reforçar seu meio-campo central.
Roma define preço pedido por meio-campista
Kone atualmente tem contrato com a Roma até junho de 2029, o que deixa o clube da Série A em posição firme em qualquer negociação em potencial. No entanto, a equipe italiana estaria aberta a permitir a saída do meio-campista neste verão pela quantia certa. A Roma fixou um preço pedido estimado entre €50 milhões e €60 milhões pelo internacional francês. Essa avaliação representa uma quantia bastante acessível para uma potência europeia como o City, especialmente diante da recente entrada de caixa com vendas de jogadores.
- Getty Images Sport
City se prepara para fazer proposta formal
Munido de recursos substanciais para transferências, o City agora considera seriamente uma proposta formal para levar o meio-campista dinâmico à Premier League. O perfil de Kone se encaixa no que o clube busca para recuperar profundidade e qualidade em seu elenco.
Garantir um acordo com a Roma será a prioridade nas próximas semanas, enquanto o City busca concluir sua reformulação no meio-campo antes do início da nova temporada.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.