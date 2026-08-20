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Yosua Arya

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Alvo do Manchester City, estrela da Serie A de € 60 milhões após saída de Rodri

Mercado da bola
Manchester City
M. Kone
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T. Reijnders
Rodri

O Manchester City identificou o meio-campista da Roma Manu Kone como alvo principal para reforçar seu meio de campo central após as saídas de Rodri e Tijjani Reijnders. O internacional francês havia sido anteriormente ligado ao Manchester United, mas o Manchester City agora considera seriamente uma investida que pode chegar a € 60 milhões.


  • City mira a estrela da Roma, Kone

    O Manchester City definiu o meia da Roma Kone como alvo enquanto busca reforçar suas opções para o meio-campo neste verão. De acordo com o Daily Mail, o internacional francês de 25 anos surgiu como um alvo sério para o campeão da Premier League. Kone foi fortemente ligado a uma possível transferência para o rival local Manchester United no início da atual janela de transferências, mas o acordo não se concretizou. Ele ainda não deixou a capital italiana, abrindo caminho para o City avançar pela contratação.

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  • AS Roma v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Reconstruindo o meio-campo após saídas importantes

    O interesse repentino do City no ex-astro do Toulouse surge após uma reformulação significativa em seu meio-campo. Recentemente, o clube autorizou a saída de grande repercussão do meio-campista espanhol Rodri, que se transferiu para o Barcelona.

    Além disso, Reijnders concluiu uma transferência em definitivo para o clube saudita Al-Qadsiah. Juntas, essas duas saídas geraram um total impressionante combinado de € 137,5 milhões, incluindo bônus por desempenho, deixando o City com recursos e uma necessidade clara de reforçar seu meio-campo central.

  • Roma define preço pedido por meio-campista

    Kone atualmente tem contrato com a Roma até junho de 2029, o que deixa o clube da Série A em posição firme em qualquer negociação em potencial. No entanto, a equipe italiana estaria aberta a permitir a saída do meio-campista neste verão pela quantia certa. A Roma fixou um preço pedido estimado entre €50 milhões e €60 milhões pelo internacional francês. Essa avaliação representa uma quantia bastante acessível para uma potência europeia como o City, especialmente diante da recente entrada de caixa com vendas de jogadores.

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    City se prepara para fazer proposta formal

    Munido de recursos substanciais para transferências, o City agora considera seriamente uma proposta formal para levar o meio-campista dinâmico à Premier League. O perfil de Kone se encaixa no que o clube busca para recuperar profundidade e qualidade em seu elenco.

    Garantir um acordo com a Roma será a prioridade nas próximas semanas, enquanto o City busca concluir sua reformulação no meio-campo antes do início da nova temporada.

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