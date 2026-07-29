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Alvo do Arsenal no mercado, Vinicius Junior vai FICAR no Real Madrid, com Jose Mourinho contando com o ponta brasileiro para um papel importante
Mourinho vê Vinicius como galáctico indispensável
De acordo com Sky Sports News, Vinicius ficará no Madrid depois deste verão, já que o clube espanhol não tem intenção de vendê-lo e está confiante de que ele aceitará um novo contrato. A notícia representa um duro golpe para o Arsenal, que vinha monitorando a situação com extremo interesse enquanto o jogador entrava na reta final de seu contrato atual. Mourinho entende-se que valoriza Vinicius muito bem e quer que ele siga como um dos principais membros da equipe.
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Negociações por contrato devem se acelerar
A cúpula do Bernabéu está agindo rapidamente para garantir o futuro de longo prazo do jogador e afastar qualquer interesse remanescente da Premier League. Na segunda-feira, a Sky Sports News revelou que novas conversas sobre o futuro dele entre o Real e seus representantes acontecerão nesta semana. O clube quer evitar qualquer incerteza em relação ao seu principal jogador, especialmente com apenas um ano restante em seu contrato atual.
O presidente do clube, Florentino Perez, está pessoalmente envolvido e já expressou publicamente o desejo de que Vinicius permaneça no longo prazo. O Madrid também não quer que ele deixe o contrato chegar ao fim e fique livre no mercado, já que seu valor é estimado em cerca de £ 137 milhões.
Interesse do Arsenal encontra uma barreira intransponível
O interesse do Madrid em Yan Diomande chamou a atenção do Arsenal, que parece querer se aproveitar da situação para contratar Vinicius. Apesar do otimismo no norte de Londres, a investida pelo brasileiro parece ter esbarrado em um obstáculo definitivo. Arteta tem demonstrado interesse em acrescentar ao elenco um verdadeiro jogador de classe mundial, decisivo em jogos, para ajudar o Arsenal a se tornar uma força dominante nas competições nacionais e europeias.
A situação envolvendo Vinicius tem algumas das marcas clássicas de uma nova disputa contratual: relatos de um impasse em relação às exigências salariais, o surgimento do interesse do Arsenal e novas conversas por vir. Mas ainda não há evidências públicas fortes de que Vinicius queira deixar o Madrid por qualquer motivo, esportivo ou não.
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O que acontece agora?
Vinicius é mais do que apenas um ponta-esquerda excepcional. Ele é uma superestrela global e um Galáctico em todos os sentidos. Perder uma figura assim durante uma transição no comando teria sido um golpe significativo para a estabilidade do clube, por isso Mourinho e Perez se uniram para garantir sua permanência.
Ao que tudo indica, os torcedores do Arsenal terão de procurar em outro lugar sua contratação de impacto para o verão, já que o brasileiro se prepara para liderar o ataque do novo Madrid de Mourinho.
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