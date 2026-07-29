Alvo do Arsenal no mercado, Vinicius Junior vai FICAR no Real Madrid, com Jose Mourinho contando com o ponta brasileiro para um papel importante

A cúpula do Bernabéu está agindo rapidamente para garantir o futuro de longo prazo do jogador e afastar qualquer interesse remanescente da Premier League. Na segunda-feira, a Sky Sports News revelou que novas conversas sobre o futuro dele entre o Real e seus representantes acontecerão nesta semana. O clube quer evitar qualquer incerteza em relação ao seu principal jogador, especialmente com apenas um ano restante em seu contrato atual.

O presidente do clube, Florentino Perez, está pessoalmente envolvido e já expressou publicamente o desejo de que Vinicius permaneça no longo prazo. O Madrid também não quer que ele deixe o contrato chegar ao fim e fique livre no mercado, já que seu valor é estimado em cerca de £ 137 milhões.