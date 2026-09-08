Apesar da dor de ficar fora do grande evento, Morata permaneceu muito ligado ao grupo e ofereceu total apoio à distância.

Falando no programa 'El Larguero', da Cadena SER, Morata compartilhou sua visão: "Eu adoraria ter estado na Copa do Mundo. Mas fui para Nova York quase me sentindo parte disso, podendo ver tantos jogadores que estrearam na seleção ao meu lado.

"Você pode pensar no que poderia ter acontecido se o ano tivesse sido diferente, mas não adianta. Isso já estava claro para mim antes de Luis de la Fuente anunciar a convocação. Somos humanos e, no fim, uma parte de você sempre se apega ao sonho de que ele vai te levar; sempre há esperança.

"Acho que eu poderia ter contribuído com o grupo e levado boa energia, mas também seria mais fácil para o treinador se eu não estivesse lá. Imagine começar uma Copa do Mundo e todo mundo questionar imediatamente o que eu estou fazendo ali. Era melhor evitar esse barulho.

"Borja [Iglesias] e os outros atacantes também mereciam. Sempre falei muito bem da qualidade de [Mikel] Oyarzabal, assim como falei de Ferran [Torres]. Ele marcou o gol que eu adoraria ter marcado, e fiquei muito feliz por ele."

Ao relembrar a ligação do treinador, Morata acrescentou: "Sim, De la Fuente me ligou para dizer que eu não iria. Acho que foi até antes de sair a lista preliminar. Agradeci a ele, disse que entendia completamente e desejei a todos toda a sorte do mundo.

"A única coisa é que ele não cumpriu a promessa que me fez: disse que, se ganhasse o título, sairia montado em um cavalo segurando o troféu... Talvez ainda dê tempo (risos). Os rapazes, porém, cumpriram as promessas deles: [Marc] Cucurella está com a tatuagem ali."