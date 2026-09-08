Alberto Gardin
Traduzido por
Álvaro Morata se recusa a fechar as portas para um retorno à Espanha após perder o triunfo na Copa do Mundo de 2026
Atacante reflete sobre ausência em convocação
O novo atacante do Leganes, Morata, abriu o jogo sobre suas emoções após ficar fora da convocação da Espanha que acabou vencendo a Copa do Mundo de 2026. O atacante, que recentemente se juntou ao clube por empréstimo vindo do Como, revelou que De la Fuente ligou diretamente para ele antes de a lista preliminar ser oficialmente anunciada. Morata aceitou a decisão com elegância para evitar um circo midiático desnecessário antes do torneio.
- Anadolu Agency
Morata fala com honestidade
Apesar da dor de ficar fora do grande evento, Morata permaneceu muito ligado ao grupo e ofereceu total apoio à distância.
Falando no programa 'El Larguero', da Cadena SER, Morata compartilhou sua visão: "Eu adoraria ter estado na Copa do Mundo. Mas fui para Nova York quase me sentindo parte disso, podendo ver tantos jogadores que estrearam na seleção ao meu lado.
"Você pode pensar no que poderia ter acontecido se o ano tivesse sido diferente, mas não adianta. Isso já estava claro para mim antes de Luis de la Fuente anunciar a convocação. Somos humanos e, no fim, uma parte de você sempre se apega ao sonho de que ele vai te levar; sempre há esperança.
"Acho que eu poderia ter contribuído com o grupo e levado boa energia, mas também seria mais fácil para o treinador se eu não estivesse lá. Imagine começar uma Copa do Mundo e todo mundo questionar imediatamente o que eu estou fazendo ali. Era melhor evitar esse barulho.
"Borja [Iglesias] e os outros atacantes também mereciam. Sempre falei muito bem da qualidade de [Mikel] Oyarzabal, assim como falei de Ferran [Torres]. Ele marcou o gol que eu adoraria ter marcado, e fiquei muito feliz por ele."
Ao relembrar a ligação do treinador, Morata acrescentou: "Sim, De la Fuente me ligou para dizer que eu não iria. Acho que foi até antes de sair a lista preliminar. Agradeci a ele, disse que entendia completamente e desejei a todos toda a sorte do mundo.
"A única coisa é que ele não cumpriu a promessa que me fez: disse que, se ganhasse o título, sairia montado em um cavalo segurando o troféu... Talvez ainda dê tempo (risos). Os rapazes, porém, cumpriram as promessas deles: [Marc] Cucurella está com a tatuagem ali."
Limite da competição reduz as esperanças de retorno
Morata disputou 87 partidas pela Espanha e marcou 37 gols, tendo desempenhado papel fundamental no triunfo sobre a Inglaterra na Euro 2024, em Berlim. No entanto, sua última atuação internacional aconteceu na vitória por 6 a 0 sobre a Turquia, em setembro de 2025. Sobre uma possível volta à seleção, Morata acrescentou: "Não estou fechando a porta; claro que gostaria de voltar."
No entanto, o atacante reconheceu a forte concorrência para liderar o ataque da Espanha: "Você tem que ser honesto, e agora isso está uma loucura. Vejo isso como muito difícil por causa da concorrência. Eu estava falando sobre isso no vestiário outro dia; estamos em um momento fantástico para a posição de camisa 9, com Espi, Gonzalo, Chupe, Arnau, Samu... além dos que já estão estabelecidos. Acho que a Espanha tem o mais alto nível de qualidade em todas as posições que vimos em muito tempo."
- Alterphotos
Veterano mira boa fase do clube
A prioridade imediata de Morata é reencontrar sua melhor forma no Leganes, na Segunda Divisão. O veterano atacante enfrenta forte concorrência de uma nova geração de jovens talentos ofensivos espanhóis para voltar a chamar a atenção de De la Fuente. Um desempenho consistente em gols pelo clube representa sua única rota realista para retornar à seleção.
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