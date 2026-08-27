O Leganés teve um início promissor em sua campanha na Segunda Divisão, ocupando a quinta posição na tabela depois de somar quatro pontos nas duas primeiras partidas. A equipe de Ruben Albes buscará dar sequência a esse momento positivo quando receber o Eldense neste fim de semana. A possível chegada de Morata deve aumentar o poder de ataque da equipe, além de acrescentar uma liderança experiente fundamental na briga pelo acesso à La Liga.