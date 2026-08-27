APL
Traduzido por
Alvaro Morata se aproxima de uma surpreendente transferência para o Leganés, da segunda divisão espanhola, após passagem decepcionante pelo Como
Morata a caminho do Leganés
De acordo com Fabrizio Romano, Morata está prestes a se juntar ao Leganés, da segunda divisão espanhola, por empréstimo para a temporada 2026-27. O experiente atacante tornou permanente sua transferência para o Como neste verão, após um período inicial por empréstimo do Milan. No entanto, sua passagem sob o comando de Fabregas foi decepcionante, rendendo apenas um gol em 30 partidas por todas as competições.
Moretto detalha negociações avançadas
As conversas sobre a transferência estão em estágio avançado e devem ser concluídas rapidamente. Atualizando sobre as negociações em andamento, o jornalista do Marca Matteo Moretto publicou no X: "Alvaro Morata está muito perto do Leganes. O presidente do clube, Eduardo Cosin, e o diretor esportivo, Andres Pardo, estão trabalhando intensamente para chegar a um acordo total com o atacante. As negociações estão indo muito bem e há otimismo. Os clubes negociam um empréstimo."
Pedigree comprovado na Segunda Divisão
Morata ostenta um histórico europeu de peso, com passagens por Real Madrid, Chelsea e Milan, somando €229 milhões em taxas de transferência ao longo da carreira. Embora tenha contrato com o Como até junho de 2029, espera-se que o jogador de 33 anos se adapte rapidamente, dada sua experiência anterior na Segunda Divisão. O atacante teve uma passagem prolífica pela segunda divisão espanhola com o Real Madrid Castilla na temporada 2012-13, registrando 12 gols e cinco assistências em 18 partidas.
- NurPhoto
Leganés busca embalo inicial
O Leganés teve um início promissor em sua campanha na Segunda Divisão, ocupando a quinta posição na tabela depois de somar quatro pontos nas duas primeiras partidas. A equipe de Ruben Albes buscará dar sequência a esse momento positivo quando receber o Eldense neste fim de semana. A possível chegada de Morata deve aumentar o poder de ataque da equipe, além de acrescentar uma liderança experiente fundamental na briga pelo acesso à La Liga.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.