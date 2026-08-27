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Adhe Makayasa

Traduzido por

Alvaro Morata se aproxima de uma surpreendente transferência para o Leganés, da segunda divisão espanhola, após passagem decepcionante pelo Como

Mercado da bola
A. Morata
Leganés
Segunda Division
Campeonato Italiano
Como

Álvaro Morata está perto de uma surpreendente transferência por empréstimo para o Leganés, da segunda divisão da Espanha, após uma passagem frustrante pela Serie A com o Como. O atacante de 33 anos, que acumulou € 229 milhões em taxas de transferências ao longo da carreira em passagens pela elite do futebol europeu, busca um recomeço na Espanha após marcar apenas um gol no período em que esteve sob o comando de Cesc Fabregas.

  • Morata a caminho do Leganés

    De acordo com Fabrizio Romano, Morata está prestes a se juntar ao Leganés, da segunda divisão espanhola, por empréstimo para a temporada 2026-27. O experiente atacante tornou permanente sua transferência para o Como neste verão, após um período inicial por empréstimo do Milan. No entanto, sua passagem sob o comando de Fabregas foi decepcionante, rendendo apenas um gol em 30 partidas por todas as competições.

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  • Moretto detalha negociações avançadas

    As conversas sobre a transferência estão em estágio avançado e devem ser concluídas rapidamente. Atualizando sobre as negociações em andamento, o jornalista do Marca Matteo Moretto publicou no X: "Alvaro Morata está muito perto do Leganes. O presidente do clube, Eduardo Cosin, e o diretor esportivo, Andres Pardo, estão trabalhando intensamente para chegar a um acordo total com o atacante. As negociações estão indo muito bem e há otimismo. Os clubes negociam um empréstimo."

  • Pedigree comprovado na Segunda Divisão

    Morata ostenta um histórico europeu de peso, com passagens por Real Madrid, Chelsea e Milan, somando €229 milhões em taxas de transferência ao longo da carreira. Embora tenha contrato com o Como até junho de 2029, espera-se que o jogador de 33 anos se adapte rapidamente, dada sua experiência anterior na Segunda Divisão. O atacante teve uma passagem prolífica pela segunda divisão espanhola com o Real Madrid Castilla na temporada 2012-13, registrando 12 gols e cinco assistências em 18 partidas.

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    Leganés busca embalo inicial

    O Leganés teve um início promissor em sua campanha na Segunda Divisão, ocupando a quinta posição na tabela depois de somar quatro pontos nas duas primeiras partidas. A equipe de Ruben Albes buscará dar sequência a esse momento positivo quando receber o Eldense neste fim de semana. A possível chegada de Morata deve aumentar o poder de ataque da equipe, além de acrescentar uma liderança experiente fundamental na briga pelo acesso à La Liga.

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