Álvaro Morata considera Cristiano Ronaldo “o melhor de todos os tempos” e revela os presentes “espetaculares” que CR7 deu aos companheiros de equipe no Real Madrid

Ao falar sobre seus primeiros anos no Real Madrid, Morata destacou a generosidade de Ronaldo para com os jogadores mais jovens. Morata também admitiu que, no início, teve dificuldade em lidar com o nível de expectativa que Ronaldo exigia daqueles ao seu redor durante a acirrada rivalidade do Real Madrid com o Barcelona.

“Lembro-me de quando eu era jovem e íamos para a pré-temporada, ele me dizia o que eu precisava ou íamos às compras”, disse Morata. “Ele nos dava um iPad, um celular, perfumes… era espetacular.

“A primeira fase não foi igual à segunda. Na primeira, eu era muito jovem e talvez não estivesse acostumado com as exigências que um jogador do nível dele impõe. Há momentos em que, talvez, um garoto que sai do banco ou que quer se exibir chuta a gol porque seus amigos ou familiares estão no estádio.”

Ele acrescentou: “É normal que a exigência seja incrível, mas comigo ele sempre me tratou de forma excepcional.”