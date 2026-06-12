Getty Images Sport
Traduzido por
Álvaro Morata considera Cristiano Ronaldo “o melhor de todos os tempos” e revela os presentes “espetaculares” que CR7 deu aos companheiros de equipe no Real Madrid
Morata reflete sobre a influência de Ronaldo
Em entrevista ao podcast “El Camino de Mario”, Morata relembrou seus primeiros anos no Real Madrid e o papel que Ronaldo desempenhou para ajudá-lo a se adaptar ao time principal. O jogador da seleção espanhola contou que o atacante português costumava cuidar dos jogadores mais jovens durante as pré-temporadas e fora dos gramados.
Morata revelou que Ronaldo o levava para fazer compras e frequentemente dava presentes aos companheiros de equipe, incluindo iPads, celulares e perfumes. Ele descreveu esses gestos como “espetaculares” e disse que Ronaldo sempre o tratou excepcionalmente bem, apesar da pressão de competir em um dos maiores clubes do mundo. Os dois se reencontraram na Juventus depois que Morata voltou a Turim em 2020, permitindo que sua relação se aprofundasse além do futebol.
- Getty Images Sport
Morata relembra a generosidade de Ronaldo e faz exigências
Ao falar sobre seus primeiros anos no Real Madrid, Morata destacou a generosidade de Ronaldo para com os jogadores mais jovens. Morata também admitiu que, no início, teve dificuldade em lidar com o nível de expectativa que Ronaldo exigia daqueles ao seu redor durante a acirrada rivalidade do Real Madrid com o Barcelona.
“Lembro-me de quando eu era jovem e íamos para a pré-temporada, ele me dizia o que eu precisava ou íamos às compras”, disse Morata. “Ele nos dava um iPad, um celular, perfumes… era espetacular.
“A primeira fase não foi igual à segunda. Na primeira, eu era muito jovem e talvez não estivesse acostumado com as exigências que um jogador do nível dele impõe. Há momentos em que, talvez, um garoto que sai do banco ou que quer se exibir chuta a gol porque seus amigos ou familiares estão no estádio.”
Ele acrescentou: “É normal que a exigência seja incrível, mas comigo ele sempre me tratou de forma excepcional.”
Por que Ronaldo se destaca dos demais para Morata
Morata disse que sua segunda passagem ao lado de Ronaldo na Juventus lhe permitiu conhecer outro lado da personalidade do atacante. O atacante também destacou a dedicação incansável de Ronaldo como a principal razão pela qual o considera o maior jogador de futebol de todos os tempos. Morata lembrou ter visto Ronaldo manter a mesma rotina independentemente das circunstâncias, mesmo após viagens exaustivas e chegadas tarde da noite.
Ele disse: “Passamos muito tempo juntos, conversando sobre muitas coisas. O que eu diria sobre Cristiano é que, apesar de tudo o que se vê de fora, quando você vai jantar com ele, é impressionante. Ele entende de tudo, estudou muitas coisas. É culto em todas as áreas da vida, o que é impressionante.
“O que posso dizer? Há coisas no Cristiano que te deixam sem palavras. Você chegava de uma viagem às cinco da manhã, ansioso para chegar em casa e deitar na cama, e o cara começa a fazer abdominais, tomar banhos frios e andar de bicicleta. Um cara que faz isso, que você vê como ele vive e como encara a vida, não posso dizer que ele não é apenas o melhor com quem já joguei, mas o melhor de todos os tempos.”
- Getty Images Sport
Morata segue sua carreira, enquanto Ronaldo permanece na Arábia Saudita
O futuro de Morata no Milan continua incerto, já que ele foi emprestado ao Como na última temporada. Seu desempenho no Como também deixou a desejar, apesar de o clube ter terminado entre os classificados para a Liga dos Campeões. O atacante espanhol não conseguiu marcar nenhum gol em 26 partidas da Série A.
Enquanto isso, Ronaldo conquistou o título da Liga Profissional da Arábia Saudita com o Al-Nassr e agora está focado em suas obrigações com a seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2026. A Seleção enfrentará a República Democrática do Congo na estreia do Grupo K, em 17 de junho, seguida por confrontos contra o Uzbequistão, em 23 de junho, e a Colômbia no final deste mês.