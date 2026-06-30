Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones e Edson Álvarez lideram o México contra o Equador - Cinco pontos-chave para a partida do El Tri nas oitavas de final da Copa do Mundo

Era o ano de 2002, e o Equador dava seus primeiros passos no cenário da Copa do Mundo. Liderada pelo técnico colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez, a La Tri enfrentou o México em sua segunda partida da fase de grupos, no Sapporo Dome, no Japão. O resultado foi uma vitória por 2 a 1 para o El Tri, com Javier “Vasco” Aguirre na linha lateral.

Aquela partida trazia um traço familiar. Vários jogadores equatorianos chegaram à Copa do Mundo de 2002 com vínculos passados ou atuais com o futebol mexicano. Álex Aguinaga era o exemplo mais claro, entrando no torneio ainda jogando pelo Necaxa, mas ele não estava sozinho. Agustín Delgado, Iván Hurtado, Nicolás Asencio, Iván Kaviedes, Edwin Tenorio e Giovanny Espinoza também haviam passado um tempo no México antes da primeira participação do Equador na Copa do Mundo.

Vinte e quatro anos depois, a conexão permanece. Enner Valencia, Pedro Vite, Jackson Porozo, Félix Torres e Jordy Caicedo são jogadores equatorianos com vínculos atuais ou passados com o futebol mexicano. É mais um lembrete de que essas duas culturas futebolísticas já se cruzaram com frequência.

Qualquer esperança de que o México enfrentasse um adversário desconhecido desaparece rapidamente. O Equador chegará à Cidade do México com plena noção do que o El Tri representa, do que significa o Azteca e do que essa partida pode vir a ser. Será uma batalha entre duas seleções que conhecem a história uma da outra, com uma vaga nas oitavas de final e a chance de alcançar um patamar inédito em jogo.

Aqui estão os cinco pontos-chave da GOAL a serem observados no confronto entre México e Equador na Cidade do México.