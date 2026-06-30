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Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones e Edson Álvarez lideram o México contra o Equador - Cinco pontos-chave para a partida do El Tri nas oitavas de final da Copa do Mundo

Especiais e Opinião
Copa do Mundo
México
Equador
A. Fidalgo
J. Quinones
E. Alvarez
G. Mora
G. Ochoa
S. Beccacece
W. Pacho
P. Hincapie
M. Caicedo

O México enfrenta o Equador com uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo em jogo, enquanto Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones e Gilberto Mora são os destaques das cinco chaves da GOAL.

Era o ano de 2002, e o Equador dava seus primeiros passos no cenário da Copa do Mundo. Liderada pelo técnico colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez, a La Tri enfrentou o México em sua segunda partida da fase de grupos, no Sapporo Dome, no Japão. O resultado foi uma vitória por 2 a 1 para o El Tri, com Javier “Vasco” Aguirre na linha lateral.

Aquela partida trazia um traço familiar. Vários jogadores equatorianos chegaram à Copa do Mundo de 2002 com vínculos passados ou atuais com o futebol mexicano. Álex Aguinaga era o exemplo mais claro, entrando no torneio ainda jogando pelo Necaxa, mas ele não estava sozinho. Agustín Delgado, Iván Hurtado, Nicolás Asencio, Iván Kaviedes, Edwin Tenorio e Giovanny Espinoza também haviam passado um tempo no México antes da primeira participação do Equador na Copa do Mundo.

Vinte e quatro anos depois, a conexão permanece. Enner Valencia, Pedro Vite, Jackson Porozo, Félix Torres e Jordy Caicedo são jogadores equatorianos com vínculos atuais ou passados com o futebol mexicano. É mais um lembrete de que essas duas culturas futebolísticas já se cruzaram com frequência.

Qualquer esperança de que o México enfrentasse um adversário desconhecido desaparece rapidamente. O Equador chegará à Cidade do México com plena noção do que o El Tri representa, do que significa o Azteca e do que essa partida pode vir a ser. Será uma batalha entre duas seleções que conhecem a história uma da outra, com uma vaga nas oitavas de final e a chance de alcançar um patamar inédito em jogo.

Aqui estão os cinco pontos-chave da GOAL a serem observados no confronto entre México e Equador na Cidade do México.

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A mística do Estádio Azteca

    Há motivos para o El Tri se sentir otimista. Em 60 anos, o México perdeu apenas duas partidas oficiais no Estádio Azteca: contra a Costa Rica em 2001 e contra Honduras em 2013, ambas nas eliminatórias para a Copa do Mundo. O México nunca perdeu uma partida da Copa do Mundo nesse estádio, e algumas de suas noites mais memoráveis aconteceram lá, incluindo a vitória por 4 a 3 sobre o Brasil na final da Copa das Confederações da FIFA de 1999.

    O histórico contra o Equador também favorece o México em competições oficiais. O Equador venceu o México apenas uma vez em partida oficial, na Copa América de 2015. Em 1993, o El Tri derrotou a La Tri na semifinal da Copa América, no Equador.

    A atual seleção do Equador talvez seja a mais forte da história do país, do meio-campo à defesa. É difícil marcar gols contra ela, e conta com muitos jogadores que atuam em alto nível. Mas o México no Azteca é algo diferente, e é por isso que o otimismo não parece descabido.

    • Publicidade
  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Argumentos a favor da escalação de Gilberto Mora como titular

    Na Copa Ouro de 2025, os primeiros minutos significativos de Gilberto Mora aconteceram nas fases eliminatórias. Ele passou a ser titular em todas as partidas, incluindo a final contra a Seleção Masculina dos Estados Unidos. Quando Guillermo Ochoa o carregou nos ombros durante a comemoração do título, a história de Mora decolou.

    Vê-lo como titular em jogos importantes pelo El Tri não foi uma decisão aleatória. Mora ofereceu algo de que o México precisava: um meio-campista capaz de ler o jogo com uma calma incomum. Ele desacelera o ritmo da partida sem deixar o ataque parecer estático, e isso é raro para um jogador da sua idade.

    A partida contra a Tchequia deu a Mora a chance de recuperar o ritmo após um ano marcado por lesões no Xolos. Esses minutos foram valiosos porque ele conseguiu influenciar o ataque do México no Azteca, algo que ele ainda não havia vivenciado plenamente antes.

    Sim, ele tem 17 anos, e isso continua sendo parte do fascínio em torno dele. Mas sua maturidade não para de crescer. Os jogadores do México conhecem sua qualidade e, seja como titular ou saindo do banco, Mora se sente capaz de marcar presença na noite de terça-feira.

  • Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A geração de ouro do Equador enfrenta seu maior desafio

    O caminho do Equador até o Estádio Azteca não tem sido fácil. No entanto, o técnico Sebastián Beccacece e seus jogadores mantiveram a calma mesmo quando o barulho ao seu redor aumentava.

    Após o empate sem gols contra Curaçao, muitos descreveram aquele momento como um dos piores do Equador. As críticas se concentraram na falta de gols, mas ignoraram um detalhe importante: o Equador estava criando chances claras. O que faltava era a finalização, não a estrutura.

    Também faltou paciência para enxergar o panorama geral. A forte seleção da Costa do Marfim venceu o Equador por 1 a 0, o que significa que a “La Tri” havia sofrido apenas um gol em 180 minutos antes de sua última partida da fase de grupos. Em seguida, veio a vitória por 2 a 1 sobre a Alemanha, um resultado que mostrou a vantagem, a confiança e a capacidade do Equador de punir os erros adversários.

    Willian Pacho, Piero Hincapié e Moisés Caicedo podem ser os rostos mais conhecidos dessa geração de ouro, mas Beccacece construiu um time sólido em torno deles. O Equador também é uma das seleções mais jovens do torneio, o que torna sua trajetória ainda mais impressionante. Se eles desafiarem as expectativas no Azteca, esse grupo será lembrado por muitos anos em seu país.

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Para o México, essa é uma oportunidade de reconquistar o respeito perdido

    Para o México, este não é apenas mais um jogo de eliminação direta. É uma oportunidade de reconquistar o respeito perdido. O El Tri já teve peso no principal torneio internacional da América do Sul, chegando à final da Copa América duas vezes como time convidado, primeiro em 1993 e novamente em 2001. Essas campanhas ajudaram a construir a ideia de que o México poderia competir além da CONCACAF, e não apenas participar.

    Esse respeito foi abalado nos últimos anos. A derrota por 7 a 0 para o Chile na Copa América Centenário de 2016 tornou-se uma das noites mais dolorosas da história moderna do México, um colapso que perseguiu a seleção por anos. Em seguida, veio a Copa América de 2024, também nos Estados Unidos, onde o México não conseguiu passar da fase de grupos após um empate sem gols contra o Equador. O que antes parecia um torneio em que o México poderia se medir com orgulho tornou-se mais um lembrete de quanto terreno havia sido perdido.

    A noite de terça-feira na Cidade do México oferece um cenário diferente. Isso não vai apagar 2016 nem reparar totalmente o que aconteceu em 2024, mas pode restaurar algo importante. Contra uma seleção do Equador que já teve um papel na recente frustração do México na Copa América, o El Tri tem a chance de recuperar o terreno perdido.

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Fidalgo e Quiñones já entraram para a história

    Antes mesmo de o México entrar em campo contra o Equador, Álvaro Fidalgo e Julián Quiñones já haviam deixado sua marca nesta Copa do Mundo. Quiñones marcou o primeiro gol do torneio contra a África do Sul e, em seguida, marcou outro contra a Tchequia. Fidalgo, por sua vez, selou a vitória por 3 a 0 sobre os tchecos, ajudando o México a completar uma fase de grupos perfeita e tornando os dois jogadores naturalizados peças fundamentais para um dos melhores inícios da história da seleção na Copa do Mundo.

    O impacto deles foi além dos gols. Quiñones pressiona com urgência, ataca os espaços e dá ao México um atacante que nunca deixa os zagueiros centrais se acomodarem. Fidalgo, por sua vez, trouxe controle e clareza na posse de bola. A ética de trabalho deles se tornou contagiante, e dentro do elenco há admiração pelo que ambos agregaram ao jogo coletivo da equipe.

    Suas contribuições são ainda mais importantes agora que o México busca algo que não consegue desde 1986: uma vitória na fase eliminatória de uma Copa do Mundo. Não é comum que dois jogadores naturalizados façam esse tipo de diferença para o El Tri, especialmente nesta fase e no mesmo torneio. Contra o Equador, a presença deles pode ajudar o México a dar o passo que escapou a várias gerações e a fazê-lo na Cidade do México.

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