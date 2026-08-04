Gonzalo chega a Craven Cottage por uma taxa reportada de aproximadamente £ 34 milhões, após uma temporada de afirmação na capital espanhola. O atacante teve atuações consistentes pelo gigante de La Liga durante a campanha 2025-26, com 39 jogos em todas as competições e oito gols marcados. Ao concluir sua transferência para a Premier League, Gonzalo expressou sua satisfação por se juntar ao ambicioso projeto londrino e destacou sua relação com a comissão técnica.

"Sou muito grato, muito feliz por estar aqui", disse Gonzalo. "Tenho que agradecer à diretoria e a Arbeloa pela confiança que depositaram em mim, e estou muito, muito animado para começar."