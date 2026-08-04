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Alvaro Arbeloa se reencontra com seus ex-jogadores após o Fulham fechar dupla investida no mercado para contratar dupla do Real Madrid
Arbeloa se reencontra com talentos do Bernabéu
O Fulham garantiu os dois jogadores em contratos de cinco anos, que os manterão no clube até o verão de 2031, com a diretoria tendo ainda a opção de estender esses acordos por mais 12 meses. Essa investida dupla representa um investimento significativo no elenco e uma clara demonstração de apoio ao novo técnico Arbeloa, que desempenhou papel fundamental para levar a dupla espanhola a Londres. Segundo informações, o Fulham pagou um valor total de £ 42,5 milhões para levar Cesar Palacios e Gonzalo Garcia à Premier League.
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Gonzalo agradecido pela oportunidade na Premier League
Gonzalo chega a Craven Cottage por uma taxa reportada de aproximadamente £ 34 milhões, após uma temporada de afirmação na capital espanhola. O atacante teve atuações consistentes pelo gigante de La Liga durante a campanha 2025-26, com 39 jogos em todas as competições e oito gols marcados. Ao concluir sua transferência para a Premier League, Gonzalo expressou sua satisfação por se juntar ao ambicioso projeto londrino e destacou sua relação com a comissão técnica.
"Sou muito grato, muito feliz por estar aqui", disse Gonzalo. "Tenho que agradecer à diretoria e a Arbeloa pela confiança que depositaram em mim, e estou muito, muito animado para começar."
Palacios acrescenta criatividade ao meio-campo
Palacios é um talentoso meia-atacante de 21 anos e deve trazer ainda mais criatividade ao meio-campo do Fulham. Embora Palacios tenha encontrado mais dificuldade para ganhar minutos no time principal do Madrid em comparação com seu companheiro de equipe, ele continua sendo uma promessa de enorme potencial. O meio-campista fez cinco aparições pelo time principal do gigante espanhol, todas saindo do banco de reservas, quando mostrou lampejos da visão de jogo e da qualidade de passe que o tornaram presença constante na seleção sub-20 da Espanha.
“Estou muito emocionado por estar aqui. Acredito que este é o passo perfeito na minha carreira", disse Palacios. “O clube está mostrando muita confiança em mim, e eu vou mostrar isso em campo.”
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Uma declaração de intenções no Craven Cottage
Essa dupla contratação representa uma grande demonstração de intenção da diretoria do Fulham, que deu respaldo a Arbeloa com recursos substanciais para reformular o elenco. O investimento total na dupla, combinado com a longa duração de seus contratos, sugere um compromisso com um projeto de vários anos, e não uma solução de curto prazo.
“Este é um dia importante, pois contratamos dois jovens talentos excepcionais para a equipe e acreditamos que ambos farão parte de um futuro brilhante para o clube”, afirmou o vice-presidente e diretor de operações de futebol do Fulham, Tony Khan.
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