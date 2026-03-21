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Álvaro Arbeloa se pronuncia sobre as convocações de Kylian Mbappé e Jude Bellingham para as seleções, apesar das preocupações com a condição física da dupla do Real Madrid
Não há problemas com as convocações para a seleção nacional
O Real Madrid tem enfrentado dificuldades com o elenco reduzido recentemente, com Mbappé se recuperando de uma lesão no joelho e Bellingham com problemas nos tendões. Apesar dessas preocupações com a condição física, ambos os jogadores foram convocados pela França e pela Inglaterra, respectivamente, para a próxima janela de jogos internacionais.
A decisão de permitir que as estrelas viajem gerou debate em Madri, especialmente com um calendário nacional exaustivo pela frente. No entanto, Arbeloa permanece imperturbável, sugerindo que a participação de jogadores de nível mundial no futebol internacional é uma inevitabilidade que o clube aceita plenamente.
- AFP
Arbeloa confia no bom senso dos jogadores
Em declarações à imprensa, Arbeloa demonstrou total confiança na condição física de seus principais jogadores. “Acho que está fenomenal. Mbappé vai jogar amanhã [contra o Atlético de Madrid], com certeza. Não vejo nenhum problema em ele ir para a seleção. Se o convocam, é porque são muito bons”, afirmou Arbeloa.
Arbeloa estendeu o mesmo sentimento ao craque inglês do Real Madrid. “É a mesma coisa com Bellingham. Ele está disponível e estará lá amanhã. Estou ansioso para vê-lo em campo. É normal que ele jogue pela seleção; ele é inteligente e sabe o que está fazendo. Não posso fingir que eles não vão. Entendo os técnicos das seleções.”
Como lidar com uma crise na área de fitness
Embora Mbappé e Bellingham estejam liberados para jogar, a situação na baliza continua sendo uma preocupação após o recente contratempo de Thibaut Courtois. Arbeloa confirmou que contará com Andriy Lunin, citando os riscos inerentes ao esporte como um fator determinante em sua política de rodízio.
“Sempre que um jogador entra em campo, há um risco”, explicou Arbeloa. “O melhor goleiro da história se lesionou, mas temos outro grande goleiro que vai mostrar o quanto é bom.” Ele também elogiou o veterano Antonio Rudiger, chamando-o de “espelho para os jovens jogadores” após seu trabalho incansável para recuperar a forma física.
- (C)Getty Images
E agora?
Mbappé e a França devem enfrentar o Brasil e a Colômbia durante esta pausa para os jogos internacionais, enquanto Bellingham e a Inglaterra enfrentarão o Uruguai e o Japão. Mas, antes disso, eles enfrentarão o Atlético de Madrid pela La Liga no domingo. A equipe de Arbeloa ocupa atualmente a segunda posição na tabela, quatro pontos atrás do líder Barcelona.
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