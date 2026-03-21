O Real Madrid tem enfrentado dificuldades com o elenco reduzido recentemente, com Mbappé se recuperando de uma lesão no joelho e Bellingham com problemas nos tendões. Apesar dessas preocupações com a condição física, ambos os jogadores foram convocados pela França e pela Inglaterra, respectivamente, para a próxima janela de jogos internacionais.

A decisão de permitir que as estrelas viajem gerou debate em Madri, especialmente com um calendário nacional exaustivo pela frente. No entanto, Arbeloa permanece imperturbável, sugerindo que a participação de jogadores de nível mundial no futebol internacional é uma inevitabilidade que o clube aceita plenamente.