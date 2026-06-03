Álvaro Arbeloa se oferece para jogar na Alemanha após deixar o Real Madrid, mas não consegue nada

Essa é uma notícia dolorosa para alguém que queria provar seu valor justamente no mais alto nível. Arbeloa assumiu o comando do Real em janeiro, depois que o clube se despediu de Xabi Alonso de forma surpreendente. No fim das contas, essa não foi uma jogada de ouro: o Real ficou em segundo lugar e foi eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique.

Pouco antes do fim da temporada, foi anunciado que Árbeloa não continuaria como técnico principal; José Mourinho será seu sucessor.