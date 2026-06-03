Álvaro Arbeloa está procurando urgentemente um novo desafio como técnico principal, agora que sua passagem pelo Real Madrid chegou ao fim. O espanhol de 43 anos, que em janeiro foi obrigado a assumir o comando da equipe principal do Real Madrid, ofereceu-se ativamente ao Bayer Leverkusen. Sem sucesso.
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Álvaro Arbeloa se oferece para jogar na Alemanha após deixar o Real Madrid, mas não consegue nada
De acordo com o Sport Bild, Arbeloa entrou em contato com o clube alemão por meio de seu agente. O Leverkusen, que está em busca de um substituto para Kasper Hjulmand, que provavelmente deixará o cargo, deu-lhe, no entanto, um sinal claro. O Bayer valoriza o ex-zagueiro e, por isso, o acompanhou de perto durante seu período como treinador de base no Real Madrid, mas o sexto colocado da Bundesliga indicou que acredita que ele ainda não se desenvolveu o suficiente para levar o time de volta ao topo imediatamente.
Essa é uma notícia dolorosa para alguém que queria provar seu valor justamente no mais alto nível. Arbeloa assumiu o comando do Real em janeiro, depois que o clube se despediu de Xabi Alonso de forma surpreendente. No fim das contas, essa não foi uma jogada de ouro: o Real ficou em segundo lugar e foi eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique.
Pouco antes do fim da temporada, foi anunciado que Árbeloa não continuaria como técnico principal; José Mourinho será seu sucessor.
- No entanto, a busca do Leverkusen por um novo técnico está sendo difícil, já que todos os candidatos em potencial estão optando por outro clube ou ameaçam fazê-lo: Iraola escolheu o Liverpool, o AC Milan está de olho em Glasner e Filipe Luís provavelmente irá para o AS Monaco.