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Álvaro Arbeloa rumo à Premier League! O Fulham está cada vez mais perto de contratar o ex-técnico do Real Madrid para substituir Marco Silva
Arbeloa lidera a disputa pela vaga no Craven Cottage
De acordo com reportagens da talkSPORT, o Fulham parece ter encontrado o homem certo na busca pelo sucessor de Silva, sendo Arbeloa agora o grande favorito para assumir o comando no Craven Cottage. Após um período de incerteza, o clube do oeste de Londres voltou-se para o ex-zagueiro do Real Madrid, que ficou disponível recentemente após uma breve passagem pelo banco de reservas do Bernabéu.
O técnico de 43 anos assumiu como técnico interino do Real Madrid após a saída de Xabi Alonso em janeiro, mas não conseguiu impedir que o time espanhol fosse eliminado da Copa del Rey, da Liga dos Campeões e da disputa pelo título da La Liga. Após isso, e com José Mourinho retornando a Madrid como o próximo técnico permanente, Arbeloa deixou oficialmente o Los Blancos na terça-feira, abrindo caminho para uma possível transferência para a Premier League. O Fulham agiu rapidamente para manter conversações com o espanhol, demonstrando grande ambição em contratar um técnico que possui pedigree no mais alto nível do futebol europeu, fruto de sua distinta carreira como jogador.
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Superando o revés com Kieran McKenna
A tentativa de contratar Arbeloa surge depois que o Fulham se viu obrigado a buscar alternativas, devido a um imprevisto nos planos iniciais. Kieran McKenna vinha sendo fortemente cotado para o cargo e era considerado o favorito para assumir o comando após sua saída do Ipswich Town. No entanto, qualquer esperança de contratar o norte-irlandês foi frustrada quando ele esclareceu suas intenções imediatas.
McKenna, que levou o Ipswich à primeira divisão, anunciou sua demissão do cargo de técnico, mas surpreendeu os interessados ao afirmar que está dando um tempo na carreira de treinador de futebol. Apesar dessa decepção, a diretoria do Fulham se recusou a baixar o nível de suas ambições, agindo rapidamente para entrar em contato com Arbeloa poucos dias após sua saída do Real Madrid.
A lista de finalistas inclui Lampard e Ferreira
Embora Arbeloa seja o principal candidato no momento, o Fulham tem avaliado vários nomes de destaque para garantir a contratação da pessoa certa para o elenco. A lenda do Chelsea e atual técnico do Coventry, Frank Lampard, continua sendo um dos candidatos ao cargo, ao lado de Abel Ferreira, que tem impressionado durante sua passagem pelo Palmeiras, um dos grandes clubes brasileiros. A diretoria está determinada a encontrar um técnico capaz de dar continuidade às bases táticas estabelecidas por Silva.
Outro nome discutido na diretoria foi Ruben Amorim. O ex-técnico do Manchester United é muito conceituado em toda a Europa, embora ainda não esteja claro se ele estaria aberto a uma mudança para Craven Cottage nesta fase de sua carreira. Ele também estaria em negociações avançadas com o AC Milan.
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Rostos conhecidos e ligações com Portugal
Entre os outros candidatos está Hugo Oliveira, atual técnico do Famalicão, de Portugal. Oliveira representaria uma espécie de continuidade, já que anteriormente integrou a comissão técnica de Silva durante a passagem bem-sucedida deste pelo clube. Seu conhecimento do elenco atual e do funcionamento interno do Fulham poderia torná-lo uma alternativa sensata caso a contratação de Arbeloa não seja concretizada.
A vaga de técnico no Craven Cottage surgiu depois que Silva se despediu do Fulham para assumir o comando do Benfica, gigante português. Silva deixou o clube recentemente, após conduzir o time do oeste de Londres a um estável 11º lugar na tabela, antes de decidir retornar à sua terra natal para um novo desafio como técnico.