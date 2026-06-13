Álvaro Arbeloa rumo à Premier League! O Fulham está cada vez mais perto de contratar o ex-técnico do Real Madrid para substituir Marco Silva

De acordo com reportagens da talkSPORT, o Fulham parece ter encontrado o homem certo na busca pelo sucessor de Silva, sendo Arbeloa agora o grande favorito para assumir o comando no Craven Cottage. Após um período de incerteza, o clube do oeste de Londres voltou-se para o ex-zagueiro do Real Madrid, que ficou disponível recentemente após uma breve passagem pelo banco de reservas do Bernabéu.

O técnico de 43 anos assumiu como técnico interino do Real Madrid após a saída de Xabi Alonso em janeiro, mas não conseguiu impedir que o time espanhol fosse eliminado da Copa del Rey, da Liga dos Campeões e da disputa pelo título da La Liga. Após isso, e com José Mourinho retornando a Madrid como o próximo técnico permanente, Arbeloa deixou oficialmente o Los Blancos na terça-feira, abrindo caminho para uma possível transferência para a Premier League. O Fulham agiu rapidamente para manter conversações com o espanhol, demonstrando grande ambição em contratar um técnico que possui pedigree no mais alto nível do futebol europeu, fruto de sua distinta carreira como jogador.