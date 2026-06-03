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Álvaro Arbeloa rejeitado! O Bayer Leverkusen recusou a proposta para contratar o técnico após sua saída do Real Madrid, apesar de o time alemão ter perdido os importantes Andoni Iraola e Filipe Luís
O Leverkusen rejeita a proposta por Arbeloa
De acordo com reportagens do jornal alemão *Bild*, o Leverkusen rejeitou uma proposta para contratar Arbeloa como seu próximo técnico. O técnico de 43 anos, que recentemente deixou o Real Madrid após uma breve passagem no comando da equipe principal, foi sugerido à diretoria do clube alemão, que busca um sucessor para Hjulmand. Arbeloa assumiu o comando no Bernabéu após a demissão de Xabi Alonso em janeiro, levando o gigante espanhol ao segundo lugar na tabela antes de dar lugar a José Mourinho, que agora está prestes a assumir o cargo de técnico do Real Madrid.
O ex-jogador da seleção espanhola está ansioso para se testar no exterior, achando difícil imaginar trabalhar por outro clube espanhol, dada sua ligação de 20 anos com o Real Madrid. Sua equipe de gestão abordou diretamente o diretor esportivo do Leverkusen, Simon Rolfes, e o CEO Fernando Carro, na esperança de seguir os passos de seu amigo Alonso, que levou o Werkself ao bicampeonato nacional em 2024. No entanto, o time da Bundesliga optou por não dar continuidade à contratação após discussões internas.
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Uma busca exaustiva leva à rejeição
Apesar do renome do candidato, o Leverkusen não se mostrou convencido de que Arbeloa fosse a escolha certa nesta fase de sua carreira como técnico. O clube vinha acompanhando de perto o ex-zagueiro durante sua passagem como técnico das categorias de base do Real Madrid, especialmente com a equipe sub-19 entre 2022 e 2025. Esse acompanhamento de longo prazo desempenhou um papel crucial no processo de tomada de decisão final.
O feedback do departamento de observação do clube sugeriu que Arbeloa ainda não atingiu um nível de desenvolvimento suficiente para levar o Leverkusen de volta ao topo do futebol alemão. Embora respeitem seu histórico como jogador e sua experiência na gestão de superestrelas como Kylian Mbappé durante sua passagem temporária por Madri, a diretoria acredita que é necessária uma mão mais experiente para desafiar o Bayern de Munique na próxima temporada.
Frustração na busca por executivos
A decisão de dispensar Arbeloa surge em um momento complicado para o Leverkusen, que já viu vários alvos principais escaparem por entre os dedos. O clube sofreu recentemente um duro golpe quando o ex-zagueiro do Chelsea, Filipe Luís, chegou a um acordo para se tornar o novo técnico do Mônaco. Luís havia sido apontado como a principal opção devido à sua perspicácia tática e à sua trajetória de jogador de elite, mas acabou optando pelo projeto no Stade Louis II.
Para complicar ainda mais as coisas, há a situação em torno de outro candidato importante, Andoni Iraola. O ex-técnico do Bournemouth era prioridade para o comando do Leverkusen, mas relatos indicam que ele agora é o principal candidato à vaga no Liverpool. Essa série de contratempos forçou Rolfes e Carro a reiniciar a busca por um “técnico de ponta” capaz de atender aos altos padrões estabelecidos pelo clube.
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Em busca do novo Xabi Alonso
A busca por um novo técnico tornou-se a principal prioridade da diretoria do Leverkusen, especialmente depois que a equipe terminou em sexto lugar na Bundesliga, o que significa que disputará a Liga Europa na próxima temporada. O atual técnico, Hjulmand, permanece no cargo por enquanto, com contrato válido até 2027, mas o clube pretende oficializar sua saída assim que um substituto for contratado. A pressão é grande para encontrar um técnico com visão tática capaz de repetir o sucesso alcançado sob o comando de Alonso, que transformou o destino do clube.
Embora Arbeloa continue sendo uma perspectiva intrigante para o futuro, o Leverkusen parece não estar disposto a apostar em um técnico ainda não comprovado após as decepções das últimas semanas e buscará em outro lugar por um novo treinador. Para Arbeloa, a busca por um trampolim europeu continua, enquanto ele busca se estabelecer longe da sombra do Bernabéu.