Álvaro Arbeloa rejeitado! O Bayer Leverkusen recusou a proposta para contratar o técnico após sua saída do Real Madrid, apesar de o time alemão ter perdido os importantes Andoni Iraola e Filipe Luís

De acordo com reportagens do jornal alemão *Bild*, o Leverkusen rejeitou uma proposta para contratar Arbeloa como seu próximo técnico. O técnico de 43 anos, que recentemente deixou o Real Madrid após uma breve passagem no comando da equipe principal, foi sugerido à diretoria do clube alemão, que busca um sucessor para Hjulmand. Arbeloa assumiu o comando no Bernabéu após a demissão de Xabi Alonso em janeiro, levando o gigante espanhol ao segundo lugar na tabela antes de dar lugar a José Mourinho, que agora está prestes a assumir o cargo de técnico do Real Madrid.

O ex-jogador da seleção espanhola está ansioso para se testar no exterior, achando difícil imaginar trabalhar por outro clube espanhol, dada sua ligação de 20 anos com o Real Madrid. Sua equipe de gestão abordou diretamente o diretor esportivo do Leverkusen, Simon Rolfes, e o CEO Fernando Carro, na esperança de seguir os passos de seu amigo Alonso, que levou o Werkself ao bicampeonato nacional em 2024. No entanto, o time da Bundesliga optou por não dar continuidade à contratação após discussões internas.