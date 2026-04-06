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GFX Alvaro Arbeloa Kylian Mbappe Jude BellinghamGetty/GOAL
Moataz Elgammal

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Álvaro Arbeloa refuta as alegações de que Kylian Mbappé e Jude Bellingham prejudicam o Real Madrid, enquanto o técnico insiste que a dupla de estrelas é um “privilégio extraordinário”

A. Arbeloa
K. Mbappe
J. Bellingham
Real Madrid
Real Madrid x Bayern de Munique
Bayern de Munique
Liga dos Campeões

O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, rejeitou categoricamente as especulações de que a reintegração das superestrelas Kylian Mbappé e Jude Bellingham ao time titular poderia comprometer o equilíbrio tático da equipe. Antes do confronto decisivo da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, o treinador defendeu seu elenco repleto de estrelas, classificando o desafio de encaixar a dupla de elite na escalação inicial como uma enorme vantagem.

  • Feito para os grandes palcos

    Mbappé e Bellingham voltaram recentemente ao time após se recuperarem de lesões ao mesmo tempo. No entanto, a dupla não conseguiu impedir que o Real Madrid sofresse uma derrota por 2 a 1 para o Mallorca, o que pode ter acabado com as esperanças do clube de conquistar o título da Liga Espanhola nesta temporada.

    Com um importante confronto europeu contra o gigante alemão se aproximando, sugeriu-se que Arbeloa talvez fosse melhor deixar os dois jogadores no banco, mas o técnico descartou qualquer negatividade em relação aos dois. Falando sobre o atacante francês, ele disse aos repórteres: “Mbappé tem características diferentes das de Brahim [Díaz] e temos que jogar de uma maneira diferente. Estou muito feliz por ter esse problema de contar com grandes jogadores à minha disposição. Mbappé veio para Madrid para partidas como a de amanhã e confrontos como este. Tenho certeza de que veremos Kylian jogando no seu melhor e liderando a equipe como sempre fez. Para mim, é uma bênção ter todos disponíveis e não ter um time com dez ou onze jogadores fora, como já aconteceu em outras ocasiões.”

    Ele acrescentou: “É um privilégio extraordinário ter um jogador como Mbappé na equipe. Não sei se existe algum técnico no mundo que não o quisesse. Tento imaginar como é para os zagueiros que jogam contra o Real Madrid e têm que enfrentar Mbappé, Vinícius, [Federico] Valverde, Bellingham... Acho que eles estão entre os melhores jogadores do planeta. Para mim, como técnico, é um privilégio tê-los à minha disposição.”

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  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    O impacto do meio-campista inglês

    A presença de Bellingham também tem sido alvo de grande escrutínio no que diz respeito ao funcionamento coletivo do Real Madrid. No entanto, o técnico espanhol vê o meio-campista, que saiu do banco no fim de semana, como um líder indispensável cujas habilidades únicas elevam significativamente o nível do elenco, independentemente do sistema utilizado. Ele enfatizou que o sucesso dessa parceria depende da adaptabilidade coletiva.

    “Com Bellingham em campo, o que muda é que somos um time melhor, estou convencido disso”, acrescentou o técnico. “Ele nos traz muito. Ele tem liderança e características diferentes das dos outros companheiros. Quando ele está em campo, temos que saber como nos adaptar uns aos outros — é disso que se trata: ter essas conexões entre os diferentes jogadores e colocar o talento a serviço da equipe. Mas é um problema abençoado ter que encaixar Bellingham na equipe.”

  • A pressão pelo título no Bernabéu

    O clube encontra-se numa situação incomum, diante da perspectiva de uma segunda temporada consecutiva sem títulos importantes. Apesar do barulho externo, o Real Madrid mantém-se internamente focado na sua relação histórica com a competição de elite. Ao abordar o que está em jogo, o treinador manteve-se desafiador.

    “Não pensamos em não vencer a eliminatória”, disse ele. “Entendo que vocês, jornalistas, tenham que analisar todos os cenários, mas para nós só existe um: vencer o Bayern e avançar. Um Real Madrid que sempre enfrentou grandes rivais de frente. O Bayern é o time mais consistente da Europa. A história que temos com o Bayern é sempre especial. Tenho certeza de que o Bernabéu viverá mais uma grande noite de Liga dos Campeões, como contra o City. São jogos e contextos diferentes. Os jogadores sabem o que têm pela frente, não preciso alertá-los sobre nada. Estamos todos cientes.”

  • real madrid(C)Getty Images

    O que vem por aí para o Real Madrid?

    As esperanças do gigante espanhol no campeonato nacional estão se tornando cada vez mais complicadas à medida que a temporada entra em sua reta final. O Real Madrid está atualmente sete pontos atrás do líder Barcelona, faltando apenas oito partidas para o fim do campeonato. Esse grande déficit torna a Liga dos Campeões sua única esperança realista de conquistar um título importante nesta temporada.

    A programação dos próximos jogos definirá inteiramente a temporada, começando pela partida de ida das quartas de final contra o Bayern de Munique na terça-feira. O clube recebe então o Girona pela La Liga na sexta-feira, antes de viajar para a Alemanha para a decisiva partida de volta da competição europeia em 15 de abril. A equipe tem uma montanha a escalar no campeonato nacional, com um confronto potencialmente decisivo fora de casa contra o Barcelona se aproximando em 10 de maio.

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