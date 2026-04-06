Álvaro Arbeloa refuta as alegações de que Kylian Mbappé e Jude Bellingham prejudicam o Real Madrid, enquanto o técnico insiste que a dupla de estrelas é um “privilégio extraordinário”

Mbappé e Bellingham voltaram recentemente ao time após se recuperarem de lesões ao mesmo tempo. No entanto, a dupla não conseguiu impedir que o Real Madrid sofresse uma derrota por 2 a 1 para o Mallorca, o que pode ter acabado com as esperanças do clube de conquistar o título da Liga Espanhola nesta temporada.

Com um importante confronto europeu contra o gigante alemão se aproximando, sugeriu-se que Arbeloa talvez fosse melhor deixar os dois jogadores no banco, mas o técnico descartou qualquer negatividade em relação aos dois. Falando sobre o atacante francês, ele disse aos repórteres: “Mbappé tem características diferentes das de Brahim [Díaz] e temos que jogar de uma maneira diferente. Estou muito feliz por ter esse problema de contar com grandes jogadores à minha disposição. Mbappé veio para Madrid para partidas como a de amanhã e confrontos como este. Tenho certeza de que veremos Kylian jogando no seu melhor e liderando a equipe como sempre fez. Para mim, é uma bênção ter todos disponíveis e não ter um time com dez ou onze jogadores fora, como já aconteceu em outras ocasiões.”

Ele acrescentou: “É um privilégio extraordinário ter um jogador como Mbappé na equipe. Não sei se existe algum técnico no mundo que não o quisesse. Tento imaginar como é para os zagueiros que jogam contra o Real Madrid e têm que enfrentar Mbappé, Vinícius, [Federico] Valverde, Bellingham... Acho que eles estão entre os melhores jogadores do planeta. Para mim, como técnico, é um privilégio tê-los à minha disposição.”