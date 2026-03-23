Álvaro Arbeloa reage com indignação após o técnico do Real Madrid deixar Jude Bellingham e Kylian Mbappé no banco de reservas de forma controversa na vitória sobre o Atlético

Ao falar com a imprensa após o apito final, Arbeloa foi sincero sobre a dificuldade de comandar um elenco repleto de talentos de nível mundial. “Esse é o meu maior objetivo como técnico: ser injusto e sentir isso, porque os jogadores merecem muito mais. Esse é o meu objetivo: que todos sintam que têm a minha confiança, mesmo que eu tenha que ser injusto”, explicou Arbeloa.

Sobre a gestão específica de seus atacantes, ele acrescentou: “Todos os dias tento escalar os onze melhores. Quando você tem o melhor jogador do mundo... o normal é continuar progredindo. Kylian teve alguns minutos muito bons e tenho certeza de que terá mais tempo de jogo com a seleção nacional.”