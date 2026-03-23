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Álvaro Arbeloa reage com indignação após o técnico do Real Madrid deixar Jude Bellingham e Kylian Mbappé no banco de reservas de forma controversa na vitória sobre o Atlético
Dupla de estrelas limitada a participações especiais
O Real Madrid conquistou uma vitória crucial por 3 a 2 sobre o rival Atlético de Madrid, mas as manchetes foram dominadas pela escalação escolhida por Arbeloa. Apesar de Bellingham ter retornado após uma ausência de 10 partidas e de Mbappé ter sido declarado “100% recuperado” após uma entorse no joelho, ambos começaram o jogo no banco de reservas. Mbappé acabou entrando aos 64 minutos no lugar de Thiago Pitarch, enquanto Bellingham substituiu Arda Güler dez minutos depois. A integração cautelosa da dupla ocorre em um momento crítico, com o Real Madrid quatro pontos atrás do Barcelona na disputa pelo título, faltando apenas nove partidas para o fim do campeonato.
- AFP
Arbeloa defende a política de convocação
Ao falar com a imprensa após o apito final, Arbeloa foi sincero sobre a dificuldade de comandar um elenco repleto de talentos de nível mundial. “Esse é o meu maior objetivo como técnico: ser injusto e sentir isso, porque os jogadores merecem muito mais. Esse é o meu objetivo: que todos sintam que têm a minha confiança, mesmo que eu tenha que ser injusto”, explicou Arbeloa.
Sobre a gestão específica de seus atacantes, ele acrescentou: “Todos os dias tento escalar os onze melhores. Quando você tem o melhor jogador do mundo... o normal é continuar progredindo. Kylian teve alguns minutos muito bons e tenho certeza de que terá mais tempo de jogo com a seleção nacional.”
Resolvendo o quebra-cabeça tático
O retorno de Bellingham representa um desafio tático para Arbeloa, que precisa reintegrar o jogador de 22 anos em um sistema que funcione. “Ele ficou fora de ação por um bom tempo, e espero que sua evolução continue como hoje e como a de Mbappé. Precisamos encontrar um lugar para ele (Bellingham), para que ele se conecte adequadamente com seus companheiros e se sinta confortável. O problema é que ele é muito bom em muitas coisas, e às vezes é preciso escolher o que é melhor para a equipe, dependendo da partida”, observou o técnico.
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A pausa para os jogos internacionais antecede a reta final
Com o calendário nacional em pausa, o foco muda para a cena internacional, onde Mbappé atuará pela França, enquanto Bellingham se junta à seleção inglesa. Esses jogos servem como preparação crucial para a Copa do Mundo, mas Arbeloa acompanhará tudo com ansiedade, na esperança de que suas estrelas retornem ilesas. Ao voltarem a Valdebebas, o Real Madrid enfrentará um calendário exaustivo. Com Mbappé atualmente liderando a artilharia da La Liga com 23 gols, sua forma física — e a influência criativa de Bellingham — podem muito bem ser os fatores decisivos para que o Real Madrid consiga superar a liderança do Barcelona.
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