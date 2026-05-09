Álvaro Arbeloa reage ao ver Kylian Mbappé SAINDO RINDO do centro de treinamento do Real Madrid e é questionado sem rodeios sobre sua opinião a respeito de José Mourinho

A tensão aumentou no seio do Real Madrid após dois desentendimentos separados ocorridos no centro de treinamento do clube, em Valdebebas, em um intervalo de 48 horas. Apesar dos incidentes relatados, Mbappé foi visto saindo do complexo rindo, o que gerou ampla discussão nas redes sociais.

Alguns torcedores questionaram a imagem transmitida, dada a atmosfera que envolve o time. O pano de fundo dessa reação envolve supostos desentendimentos entre companheiros de equipe. Um dos incidentes envolveu Fede Valverde e Aurélien Tchouameni, com as tensões se intensificando ainda mais no dia seguinte. Relatos afirmam que Valverde precisou, posteriormente, de atendimento hospitalar para levar pontos em um corte.