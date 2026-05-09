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Álvaro Arbeloa reage ao ver Kylian Mbappé SAINDO RINDO do centro de treinamento do Real Madrid e é questionado sem rodeios sobre sua opinião a respeito de José Mourinho
O riso de Mbappé gera polêmica em meio a relatos de tensão no vestiário
A tensão aumentou no seio do Real Madrid após dois desentendimentos separados ocorridos no centro de treinamento do clube, em Valdebebas, em um intervalo de 48 horas. Apesar dos incidentes relatados, Mbappé foi visto saindo do complexo rindo, o que gerou ampla discussão nas redes sociais.
Alguns torcedores questionaram a imagem transmitida, dada a atmosfera que envolve o time. O pano de fundo dessa reação envolve supostos desentendimentos entre companheiros de equipe. Um dos incidentes envolveu Fede Valverde e Aurélien Tchouameni, com as tensões se intensificando ainda mais no dia seguinte. Relatos afirmam que Valverde precisou, posteriormente, de atendimento hospitalar para levar pontos em um corte.
Arbeloa defende Mbappé
Arbeloa rejeitou as sugestões de que o comportamento de Mbappé refletisse o clima dentro do elenco, insistindo que a situação havia sido tirada do contexto. Segundo o Marca, o técnico afirmou: “Um jogador sair sorrindo após um treino é tirar as coisas do lugar e do contexto. Só posso atestar o caso de [Álvaro] Carreras: quando ele jogou, foi porque mereceu.”
“No caso de Mbappé, todos sabemos o esforço que ele fez para vir para o Real Madrid e o que ele abriu mão. Todos nós o vimos de agasalho do Real Madrid quando era criança. Sinto-me totalmente investido da autoridade de um técnico do Real Madrid; no fim das contas, eles estão respeitando o técnico responsável, e, como jogador, isso é o mais importante.”
O clube está tentando estabilizar a situação
Após o último incidente, José Ángel Sánchez teria convocado uma reunião de emergência com o elenco, numa tentativa de acalmar os ânimos. Arbeloa foi também questionado abertamente sobre sua opinião a respeito de seu antigo mentor, Mourinho. Com o clima no Bernabéu descrito como “insuportável” por alguns setores da imprensa espanhola, o nome do técnico português continua sendo associado a um possível retorno ao banco de reservas. Arbeloa foi questionado diretamente se ainda acredita que “Mou é um de nós”, ao que ele simplesmente respondeu: “Sim”.
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Mbappé dá um impulso antes do El Clásico
Mbappé também tem sido alvo de críticas recentemente após voltar de férias na Sardenha pouco antes de uma partida decisiva contra o Espanyol, situação que gerou críticas por parte de alguns torcedores. No entanto, há notícias animadoras para o Real Madrid em campo. Exames médicos indicaram que o atacante provavelmente estará apto para o próximo El Clásico contra o Barcelona, o que representa um grande alívio para Arbeloa, já que o Los Blancos busca adiar as comemorações do título do time catalão.