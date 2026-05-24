Álvaro Arbeloa presta homenagem ao "extraordinário" Kylian Mbappé após deixar o cargo de técnico do Real Madrid

Mbappé foi um dos primeiros a se manifestar em relação a Arbeloa após a notícia de que o técnico deixaria o cargo. O atacante francês, que passou por uma temporada conturbada na capital espanhola, enviou uma mensagem desejando ao seu treinador boa sorte em seus futuros projetos fora de Valdebebas.

Arbeloa ficou claramente emocionado com o gesto do campeão da Copa do Mundo. Ele respondeu com uma homenagem calorosa ao jogador de 27 anos nas redes sociais, escrevendo: “Muito obrigado, Kylian Mbappé. Sempre me orgulharei de ter treinado um jogador de futebol tão extraordinário, com um talento incomparável. Os momentos difíceis não duram para sempre, mas as pessoas fortes sim.”







