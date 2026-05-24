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Álvaro Arbeloa presta homenagem ao "extraordinário" Kylian Mbappé após deixar o cargo de técnico do Real Madrid
A homenagem calorosa de Arbeloa a Mbappé
Mbappé foi um dos primeiros a se manifestar em relação a Arbeloa após a notícia de que o técnico deixaria o cargo. O atacante francês, que passou por uma temporada conturbada na capital espanhola, enviou uma mensagem desejando ao seu treinador boa sorte em seus futuros projetos fora de Valdebebas.
Arbeloa ficou claramente emocionado com o gesto do campeão da Copa do Mundo. Ele respondeu com uma homenagem calorosa ao jogador de 27 anos nas redes sociais, escrevendo: “Muito obrigado, Kylian Mbappé. Sempre me orgulharei de ter treinado um jogador de futebol tão extraordinário, com um talento incomparável. Os momentos difíceis não duram para sempre, mas as pessoas fortes sim.”
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Bellingham e Rudiger também enviam mensagens
Não foi só Mbappé quem dedicou um momento para reconhecer o impacto de Arbeloa durante sua breve passagem no comando. Vários nomes de peso do vestiário usaram suas redes sociais para se despedir de um homem que assumiu o cargo em um período conturbado para o clube.
Antonio Rudiger foi rápido em agradecer, dizendo: “Obrigado pelo seu apoio. Tudo de bom para você e sua família.” O técnico espanhol retribuiu o carinho, referindo-se a Rudiger como “Meu guerreiro”.
Jude Bellingham também compartilhou um conciso, mas respeitoso, “Obrigado, senhor”, o que suscitou uma longa resposta do técnico que está de saída. Arbeloa descreveu o jogador da seleção inglesa como “Um líder nato. Um profissional excepcional. Um jogador de futebol de classe mundial. E uma pessoa maravilhosa.”
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Despedida emocionante no Santiago Bernabéu
A vitória por 4 a 2 sobre o Athletic Club serviu de pano de fundo para várias despedidas, criando um clima emocionante em Madri. Embora a saída de Arbeloa do banco tenha sido o principal assunto, a partida também marcou o fim da carreira no Real Madrid das lendas do clube David Alaba e Dani Carvajal, que receberam suas próprias ovações da torcida do Bernabéu.
Vinícius Júnior também se juntou à onda de homenagens, agradecendo a Arbeloa pela confiança e carinho demonstrados desde que o técnico assumiu o cargo, há cerca de seis meses. Arbeloa mostrou-se visivelmente emocionado em sua resposta ao ponta brasileiro, dizendo: “Pelo seu comprometimento, seu esforço, seu talento e sua coragem. Não mude nunca. Foi um orgulho ser seu técnico.”
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Fim de um capítulo desafiador para Arbeloa
Arbeloa assumiu o cargo de técnico do Real Madrid em um momento crítico, mais precisamente após a saída do ex-técnico Xabi Alonso, quando o vestiário havia se tornado um ambiente conturbado. Ele comandou o Los Blancos em 28 partidas, conquistando 18 vitórias, dois empates e oito derrotas, mas não conseguiu levar o time a nenhum título.
Após a demissão de Arbeloa, espera-se que ele seja substituído pelo técnico português José Mourinho a partir da próxima temporada, numa tentativa de devolver o grande clube à sua antiga glória.