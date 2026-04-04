O Real Madrid está atualmente quatro pontos atrás do líder Barcelona na classificação da La Liga, faltando nove partidas para o fim do campeonato. Após uma sólida sequência de cinco vitórias consecutivas antes da pausa, a pressão é grande para manter o ritmo contra um Mallorca em dificuldades, que luta pela permanência na primeira divisão na parte de baixo da tabela.

“Temos nove finais pela La Liga e não temos mais margem para erros em nenhuma competição, nem na La Liga nem na Liga dos Campeões”, acrescentou Arbeloa. “Estamos pensando apenas no Mallorca. É uma partida muito difícil, e a situação atual acendeu um milhão de alarmes para mim. Quando chega a primavera, o Real Madrid dá o seu melhor.”