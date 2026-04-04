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Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Álvaro Arbeloa lança uma indireta ao “amigo” Carlo Ancelotti depois que Vinícius Júnior voltou ao Real Madrid, vindo da seleção brasileira, “cansado”

A. Arbeloa
Real Madrid
Mallorca
La Liga
Vinicius Junior
C. Ancelotti

O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, lançou uma indireta maliciosa ao seu antecessor e “amigo” Carlo Ancelotti sobre a gestão da carga de trabalho de Vinícius Júnior. O astro brasileiro disputou todos os minutos dos recentes jogos da seleção de seu país e voltou exausto após uma agenda exaustiva nos Estados Unidos, deixando em dúvida sua disponibilidade para uma partida da La Liga que se aproxima.

  • Vinicius jogou mais de 150 minutos

    A condição física de Vinicius tornou-se uma das principais preocupações do Real Madrid após a pausa para os jogos internacionais. O ponta participou ativamente das partidas da seleção brasileira, jogando os 90 minutos completos na derrota para a França e atuando por mais 67 minutos contra a Croácia. Arbeloa admitiu que o jogador está sentindo os efeitos dos minutos recentes em campo e não escondeu seus sentimentos ao falar sobre a disponibilidade do jogador para o próximo confronto contra o Mallorca.

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  • Vinicius arbeloaGetty Images

    Arbeloa questiona a rotação de Ancelotti

    Em entrevista coletiva, Arbeloa fez uma crítica sutil à forma como Ancelotti administrou a carga de trabalho do craque. “Ele está cansado porque meu amigo Carlo não lhe deu muito descanso, o que é normal”, disse Arbeloa aos repórteres durante a coletiva. “As exigências no Real Madrid e na seleção brasileira são enormes. Vini tem uma carga pesada de jogos. Ele não parou nem por um único dia, e hoje vamos ver como ele está e depois decidiremos.”

  • Militão é um reforço importante na reta final do campeonato

    Houve mais notícias positivas sobre a lesão de Éder Militão. O zagueiro brasileiro voltou a treinar com sucesso durante o intervalo e está prestes a retornar à equipe principal pela primeira vez desde dezembro. “Quando está em forma, ele é o melhor zagueiro central do mundo”, disse Arbeloa. “Parece que há dois jogadores em campo quando ele está lá. Ele é inteligente, um líder e um jogador decisivo. Estou muito feliz com o seu retorno.”

  • Rodrygo Vinicius JuniorGetty Images

    Não há margem para erros na caça aos troféus

    O Real Madrid está atualmente quatro pontos atrás do líder Barcelona na classificação da La Liga, faltando nove partidas para o fim do campeonato. Após uma sólida sequência de cinco vitórias consecutivas antes da pausa, a pressão é grande para manter o ritmo contra um Mallorca em dificuldades, que luta pela permanência na primeira divisão na parte de baixo da tabela.

    “Temos nove finais pela La Liga e não temos mais margem para erros em nenhuma competição, nem na La Liga nem na Liga dos Campeões”, acrescentou Arbeloa. “Estamos pensando apenas no Mallorca. É uma partida muito difícil, e a situação atual acendeu um milhão de alarmes para mim. Quando chega a primavera, o Real Madrid dá o seu melhor.”

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