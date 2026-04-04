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Álvaro Arbeloa lança uma indireta ao “amigo” Carlo Ancelotti depois que Vinícius Júnior voltou ao Real Madrid, vindo da seleção brasileira, “cansado”
Vinicius jogou mais de 150 minutos
A condição física de Vinicius tornou-se uma das principais preocupações do Real Madrid após a pausa para os jogos internacionais. O ponta participou ativamente das partidas da seleção brasileira, jogando os 90 minutos completos na derrota para a França e atuando por mais 67 minutos contra a Croácia. Arbeloa admitiu que o jogador está sentindo os efeitos dos minutos recentes em campo e não escondeu seus sentimentos ao falar sobre a disponibilidade do jogador para o próximo confronto contra o Mallorca.
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Arbeloa questiona a rotação de Ancelotti
Em entrevista coletiva, Arbeloa fez uma crítica sutil à forma como Ancelotti administrou a carga de trabalho do craque. “Ele está cansado porque meu amigo Carlo não lhe deu muito descanso, o que é normal”, disse Arbeloa aos repórteres durante a coletiva. “As exigências no Real Madrid e na seleção brasileira são enormes. Vini tem uma carga pesada de jogos. Ele não parou nem por um único dia, e hoje vamos ver como ele está e depois decidiremos.”
Militão é um reforço importante na reta final do campeonato
Houve mais notícias positivas sobre a lesão de Éder Militão. O zagueiro brasileiro voltou a treinar com sucesso durante o intervalo e está prestes a retornar à equipe principal pela primeira vez desde dezembro. “Quando está em forma, ele é o melhor zagueiro central do mundo”, disse Arbeloa. “Parece que há dois jogadores em campo quando ele está lá. Ele é inteligente, um líder e um jogador decisivo. Estou muito feliz com o seu retorno.”
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Não há margem para erros na caça aos troféus
O Real Madrid está atualmente quatro pontos atrás do líder Barcelona na classificação da La Liga, faltando nove partidas para o fim do campeonato. Após uma sólida sequência de cinco vitórias consecutivas antes da pausa, a pressão é grande para manter o ritmo contra um Mallorca em dificuldades, que luta pela permanência na primeira divisão na parte de baixo da tabela.
“Temos nove finais pela La Liga e não temos mais margem para erros em nenhuma competição, nem na La Liga nem na Liga dos Campeões”, acrescentou Arbeloa. “Estamos pensando apenas no Mallorca. É uma partida muito difícil, e a situação atual acendeu um milhão de alarmes para mim. Quando chega a primavera, o Real Madrid dá o seu melhor.”