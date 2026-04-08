Álvaro Arbeloa faz uma declaração contundente após a derrota do Real Madrid na Liga dos Campeões

Em declarações à imprensa após a partida, Arbeloa insistiu que ainda não está tudo perdido. “Ainda estamos bem na disputa, pois estamos apenas um gol atrás.”

“Somos capazes de vencer em qualquer campo; já provamos isso”, continuou Arbeloa, que mais uma vez enfatizou a importância do gol de empate. “Uma desvantagem de 0 a 2 é muito difícil de superar.”