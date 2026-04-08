Álvaro Arbeloa destaca que o Real Madrid ainda está bem na disputa por uma vaga nas semifinais da Liga dos Campeões. Na terça-feira, o clube espanhol foi derrotado por 2 a 1 em casa pelo Bayern de Munique na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.
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Álvaro Arbeloa faz uma declaração contundente após a derrota do Real Madrid na Liga dos Campeões
O Bayern aproveitou os erros defensivos do Real Madrid e abriu uma vantagem de 2 a 0 logo após o intervalo, graças aos gols de Luis Díaz e Harry Kane. No entanto, o Real Madrid reagiu: Kylian Mbappé diminuiu a diferença aos 74 minutos.
Em declarações à imprensa após a partida, Arbeloa insistiu que ainda não está tudo perdido. “Ainda estamos bem na disputa, pois estamos apenas um gol atrás.”
“Somos capazes de vencer em qualquer campo; já provamos isso”, continuou Arbeloa, que mais uma vez enfatizou a importância do gol de empate. “Uma desvantagem de 0 a 2 é muito difícil de superar.”
O técnico interino considerou que o Rekordmeister não foi superior em termos de jogo, e isso lhe dá ânimo. “O Bayern marcou em duas jogadas em que perdemos a posse de bola, não em ataques organizados. Vamos para Munique confiantes de que vamos vencer a partida.”
“Não podemos nos deixar levar por um sentimento de desânimo. Uma desvantagem de um gol ainda nos mantém na disputa, por isso precisamos manter a cabeça fria. Há muita esperança.”
O Real Madrid recebe o Girona pela LaLiga na noite de sexta-feira, antes de viajar para a Alemanha para a decisiva partida de volta. O clube com mais títulos da Liga dos Campeões ocupa a segunda posição no campeonato espanhol, sete pontos atrás do rival FC Barcelona (76).