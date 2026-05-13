Álvaro Arbeloa está convencido do “compromisso” de Kylian Mbappé com o Real Madrid, enquanto o craque enfrenta críticas cada vez mais intensas

Mbappé tem estado sob os holofotes após um período de desempenho irregular e ausências em campo, principalmente no recente Clássico contra o Barcelona. Alguns setores da mídia espanhola questionaram se o atacante está totalmente focado na causa do Real Madrid ou se já está de olho nos compromissos internacionais deste verão. Essa tensão crescente culminou em uma reação sem precedentes nas redes sociais e em uma petição intitulada “Mbappé Fora”, supostamente assinada por milhões de pessoas, à medida que os torcedores ficavam furiosos com o mau timing de suas férias de luxo na Sardenha enquanto se recuperava de uma lesão no tendão.

Falando antes do confronto com o Real Oviedo, Arbeloa abordou a situação diretamente. “Vamos ver se ele consegue terminar o treino de hoje. Ele completou o treino ontem e, se estiver disponível, certamente terá tempo de jogo e a oportunidade de continuar demonstrando seu compromisso com o clube”, afirmou o técnico. Quando questionado se achava que Mbappé havia demonstrado total comprometimento com o clube, ele acrescentou: “Claro, não poderia pensar de outra forma. Caso contrário, não saberia onde estou. Este clube é uma bênção para todos nós. Sabemos como é estar longe de Madri, e meus jogadores precisam estar cientes da sorte que têm.”