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Álvaro Arbeloa está convencido do “compromisso” de Kylian Mbappé com o Real Madrid, enquanto o craque enfrenta críticas cada vez mais intensas
A disponibilidade e o empenho de Mbappé são questionados
Mbappé tem estado sob os holofotes após um período de desempenho irregular e ausências em campo, principalmente no recente Clássico contra o Barcelona. Alguns setores da mídia espanhola questionaram se o atacante está totalmente focado na causa do Real Madrid ou se já está de olho nos compromissos internacionais deste verão. Essa tensão crescente culminou em uma reação sem precedentes nas redes sociais e em uma petição intitulada “Mbappé Fora”, supostamente assinada por milhões de pessoas, à medida que os torcedores ficavam furiosos com o mau timing de suas férias de luxo na Sardenha enquanto se recuperava de uma lesão no tendão.
Falando antes do confronto com o Real Oviedo, Arbeloa abordou a situação diretamente. “Vamos ver se ele consegue terminar o treino de hoje. Ele completou o treino ontem e, se estiver disponível, certamente terá tempo de jogo e a oportunidade de continuar demonstrando seu compromisso com o clube”, afirmou o técnico. Quando questionado se achava que Mbappé havia demonstrado total comprometimento com o clube, ele acrescentou: “Claro, não poderia pensar de outra forma. Caso contrário, não saberia onde estou. Este clube é uma bênção para todos nós. Sabemos como é estar longe de Madri, e meus jogadores precisam estar cientes da sorte que têm.”
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Lidando com as distrações da Copa do Mundo
Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, surgiram especulações de que alguns jogadores estariam controlando o ritmo para evitar lesões. Arbeloa foi rápido em descartar a ideia de que algum membro de seu elenco, incluindo Mbappé, estivesse poupando-se em campo para se preservar para as seleções nacionais.
“Isso não aconteceu comigo, e espero que não aconteça. Tenho sido muito cuidadoso com os jogadores; em 95% dos casos, tentei não correr riscos, aumentando gradualmente o tempo de jogo deles quando voltavam de lesões”, explicou Arbeloa. Ele afirmou que os riscos no nível do clube continuam altos demais para se permitir complacência, observando: “Não acho que alguém jamais se recusaria a fazer uma entrada forte por estar pensando na Copa do Mundo. Temos muito a provar nessas três partidas.”
A filosofia de gestão e o futuro de Arbeloa
A posição de Arbeloa está sob escrutínio em meio a rumores sobre o retorno de José Mourinho neste verão e a uma temporada sem títulos, marcada pela precoce desistência da disputa pelo título da La Liga, além das eliminações da Liga dos Campeões e da Copa del Rey. Sua liderança foi ainda mais abalada pela incapacidade de lidar com um vestiário dividido, como ficou evidente no recente desentendimento entre Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni.
“Entendo as críticas às decisões que tomo”, disse Arbeloa sobre sua imagem na mídia. “Muitas vezes digo o que penso e, outras vezes, digo o que tenho que dizer. Mas é assim que me relaciono com os jogadores; é assim que tenho feito na base também. Um treinador tem que ser um escudo para seus jogadores. Quando estou com eles, digo coisas que não deveria dizer aqui. Sempre com respeito. Tenho sido exigente, tenho os pressionado... Não mudaria a forma como defendi meus jogadores aqui.” Ao abordar seu futuro, ele concluiu: “Entendo as perguntas, mas, por favor, respeitem minha decisão de me concentrar na partida. Assim que a temporada do campeonato terminar, poderei responder a essas perguntas.”
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A rejeição de Carvajal e a convocação para a seleção espanhola
Ao comentar sobre a ausência de Dani Carvajal na seleção espanhola para a Copa do Mundo, Arbeloa respeitou a decisão, mas admitiu: “Eu sempre gostaria de tê-lo no meu time, pelo que ele contribui tanto dentro quanto fora de campo; é uma pena que ele não possa jogar pela seleção nacional.” Apesar da falta de representantes do Real Madrid na atual seleção, Arbeloa manteve seu apoio ao time, observando que seus jogadores “tiveram uma temporada em que mostraram o tipo de jogadores que são”.