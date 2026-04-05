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Álvaro Arbeloa está à beira da saída do Real Madrid após o tropeço na disputa pelo título da La Liga, enquanto o clube avalia opções para o cargo de técnico na próxima temporada
Para Arbeloa, é a Liga dos Campeões ou nada
Com o título da La Liga agora parecendo fora de alcance, o futuro do técnico está, na prática, por um fio. De acordo com o AS, a diretoria do Real Madrid está avaliando suas opções para a próxima temporada, e apenas uma boa campanha na Liga dos Campeões poderia ser suficiente para salvar seu cargo. O Madrid enfrenta um caminho difícil na Europa, começando por uma partida decisiva nas quartas de final contra o Bayern de Munique. O sucesso nessa fase provavelmente levaria a um confronto com adversários de peso, como o PSG ou o Liverpool. O clima na diretoria azedou significativamente, ao verem um time sem brilho em um momento em que não podiam se dar ao luxo de cometer nenhum deslize na disputa nacional.
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Estatísticas sombrias assombram o banco de reservas
O desempenho de Arbeloa desde que assumiu o comando tem sido alvo de intenso escrutínio, com os números revelando um quadro preocupante. Em seus primeiros 18 jogos, ele sofreu cinco derrotas. Para se ter uma ideia, o ex-técnico Xabi Alonso perdeu apenas cinco vezes em suas primeiras 28 partidas. Arbeloa encontra-se agora entre os treinadores com os piores inícios da história do clube, ao lado de nomes como Michael Keeping e Luis Molowny. Talvez ainda mais preocupante seja sua falta de impacto tático quando os jogos não correm a seu favor. O Real Madrid conseguiu virar o jogo e vencer apenas duas das sete partidas em que sofreu o primeiro gol sob seu comando. Derrotas decepcionantes para Albacete, Benfica, Osasuna e Getafe destacaram uma aparente incapacidade de mudar o rumo da partida por meio de substituições ou ajustes no sistema.
Assumir a culpa e culpar os outros
Na sequência do desastre contra o Mallorca, Arbeloa não hesitou em assumir a responsabilidade, afirmando: “Esta derrota é minha, inteira e absolutamente minha. O que espero dos jogadores é que já estejam pensando no jogo de terça-feira. Quando saírem do vestiário, este jogo já terá acabado para eles. Sou eu quem toma as decisões, quem escolhe a escalação, quem faz as substituições, quem decide como temos que jogar, e esta derrota pertence inteiramente ao técnico do Real Madrid.”
No entanto, apesar de assumir total responsabilidade, o técnico também dirigiu uma crítica velada a Eduardo Camavinga por falhas defensivas. Ao comentar sobre o jogador que marcou o gol da vitória, ele observou: “Em uma jogada desequilibrada, eles marcaram um gol contra nós. Aqui nos distraímos por um momento, não nos ajustamos bem, perdemos a marcação, não acompanhamos e isso nos custou um gol.”
- AFP
A confiança nas salas de reunião começa a esfriar
Até esta recente fase de baixa, a diretoria do Real Madrid mantinha forte confiança nos métodos de Arbeloa. Ele tem sido elogiado por administrar um vestiário repleto de estrelas, com nomes como Jude Bellingham e Vinícius Júnior, ao mesmo tempo em que integrou com sucesso jovens promessas como Thiago Pitarch. A eliminação do Manchester City nas oitavas de final da Liga dos Campeões foi vista como um ponto de virada que deveria ter impulsionado a equipe.
No entanto, a derrota em Son Moix congelou esse ímpeto positivo. Embora o clube valorize seu trabalho com os formandos da base, a falta de um título nacional é um trago amargo para o presidente Florentino Pérez. Tudo se resume ao confronto contra o Bayern. Arbeloa simplesmente precisa garantir um resultado nesse jogo se quiser permanecer no banco do Bernabéu a longo prazo.