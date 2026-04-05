Na sequência do desastre contra o Mallorca, Arbeloa não hesitou em assumir a responsabilidade, afirmando: “Esta derrota é minha, inteira e absolutamente minha. O que espero dos jogadores é que já estejam pensando no jogo de terça-feira. Quando saírem do vestiário, este jogo já terá acabado para eles. Sou eu quem toma as decisões, quem escolhe a escalação, quem faz as substituições, quem decide como temos que jogar, e esta derrota pertence inteiramente ao técnico do Real Madrid.”

No entanto, apesar de assumir total responsabilidade, o técnico também dirigiu uma crítica velada a Eduardo Camavinga por falhas defensivas. Ao comentar sobre o jogador que marcou o gol da vitória, ele observou: “Em uma jogada desequilibrada, eles marcaram um gol contra nós. Aqui nos distraímos por um momento, não nos ajustamos bem, perdemos a marcação, não acompanhamos e isso nos custou um gol.”