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Donny Afroni

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Álvaro Arbeloa encurta as férias dos jogadores do Real Madrid, revertendo a política de Xabi Alonso

A. Arbeloa
Real Madrid
La Liga
X. Alonso

Álvaro Arbeloa não perdeu tempo para deixar sua marca no Real Madrid, implementando um regime de treinos mais rigoroso durante a atual pausa para os jogos internacionais. O técnico optou por reduzir significativamente o tempo de folga do elenco, sinalizando um claro afastamento da abordagem mais flexível adotada por seu antecessor, Xabi Alonso. A decisão de “cortar o tempo de folga” da equipe é uma medida estratégica para garantir que os jogadores que permanecem em Madri não percam sua vantagem competitiva.

  • Arbeloa exige mais intensidade em Valdebebas

    Mesmo com um elenco reduzido no centro de treinamento do clube, Arbeloa se recusou a baixar o nível, segundo o MARCA. Apesar da ausência de meio-campistas e atacantes titulares devido a compromissos com as seleções nacionais, o técnico decidiu encurtar os intervalos programados em comparação com os concedidos anteriormente por Alonso. Com 13 estrelas do time principal a serviço da seleção, Arbeloa ficou com um pequeno grupo de apenas sete jogadores em plena forma, incluindo a revelação Thiago Pitarch. Embora o centro de treinamento possa parecer tranquilo, a carga de trabalho aumentou, com o técnico priorizando o condicionamento físico e os treinos táticos para o punhado de profissionais ainda sob seu comando direto.

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    Afastamento do modelo de Alonso

    Essa nova abordagem marca uma mudança significativa em relação ao estilo de gestão de Alonso. Durante as anteriores pausas para jogos internacionais em setembro, outubro e novembro, Alonso era conhecido por sua generosidade no que diz respeito ao descanso, concedendo frequentemente aos jogadores que não integravam a seleção três dias inteiros de folga, com retorno aos treinos na segunda-feira. Arbeloa, no entanto, optou por apenas dois dias de descanso, preferindo dedicar as horas extras ao trabalho em campo.

  • Lidando com a onda de lesões e as convocações inesperadas

    A tarefa de Arbeloa é complicada por uma lista crescente de ausências na sala de tratamento. Thibaut Courtois está atualmente afastado devido a uma lesão no músculo reto femoral direito, enquanto Rodrygo continua sua longa recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior. Ferland Mendy e Dani Ceballos também estão fora, embora este último tenha dado um alívio ao retornar aos treinos parciais com o grupo e possa voltar a jogar dentro de duas semanas. Mas alguns nomes de destaque continuam disponíveis para essas sessões intensas. Andriy Lunin foi uma omissão surpreendente da seleção da Ucrânia, apesar da participação do país nas eliminatórias da Copa do Mundo, enquanto Trent Alexander-Arnold também ficou para trás após ser deixado de fora da convocação da Inglaterra. A eles se juntam Dani Carvajal, Fran Garcia, Álvaro Carreras e Raúl Asencio, todos agora sendo submetidos a testes rigorosos sob o olhar atento de Arbeloa.

  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Preparando-se para a reta final

    Arbeloa está preparando seus jogadores para uma fase exaustiva da temporada. O Real Madrid continua quatro pontos atrás do líder Barcelona na La Liga, enquanto enfrentará o Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões.

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