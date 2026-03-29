Álvaro Arbeloa encurta as férias dos jogadores do Real Madrid, revertendo a política de Xabi Alonso

A tarefa de Arbeloa é complicada por uma lista crescente de ausências na sala de tratamento. Thibaut Courtois está atualmente afastado devido a uma lesão no músculo reto femoral direito, enquanto Rodrygo continua sua longa recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior. Ferland Mendy e Dani Ceballos também estão fora, embora este último tenha dado um alívio ao retornar aos treinos parciais com o grupo e possa voltar a jogar dentro de duas semanas. Mas alguns nomes de destaque continuam disponíveis para essas sessões intensas. Andriy Lunin foi uma omissão surpreendente da seleção da Ucrânia, apesar da participação do país nas eliminatórias da Copa do Mundo, enquanto Trent Alexander-Arnold também ficou para trás após ser deixado de fora da convocação da Inglaterra. A eles se juntam Dani Carvajal, Fran Garcia, Álvaro Carreras e Raúl Asencio, todos agora sendo submetidos a testes rigorosos sob o olhar atento de Arbeloa.