Álvaro Arbeloa elogia Vinícius Júnior, que se mostrou “corajoso” ao “transformar vaias em aplausos” com um gol magnífico que garantiu a vitória do Real Madrid sobre o Alavés

Após uma vitória apertada por 2 a 1 sobre o Alavés, o técnico do Real Madrid não hesitou em elogiar Vinícius por sua força mental. O atacante brasileiro, assim como vários companheiros de equipe, havia sido alvo de vaias da torcida local após a recente eliminação da Liga dos Campeões pelas mãos do Bayern de Munique, mas respondeu aos críticos com um gol espetacular de longa distância no segundo tempo.

“Vinicius sempre se esforçou muito em situações difíceis”, disse Arbeloa na coletiva de imprensa pós-jogo. “Ele carregou o time nas costas. Não podemos duvidar de sua atitude. Ele não se esconde, é corajoso. É torcedor do Real Madrid, sente a camisa e o emblema. A torcida é exigente, quer o melhor de seus jogadores. Hoje, o Vini transformou os vaias em aplausos, já fez isso antes, e é isso que importa.”