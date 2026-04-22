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Álvaro Arbeloa elogia Vinícius Júnior, que se mostrou “corajoso” ao “transformar vaias em aplausos” com um gol magnífico que garantiu a vitória do Real Madrid sobre o Alavés
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Arbeloa apoia seu "corajoso" craque brasileiro
Após uma vitória apertada por 2 a 1 sobre o Alavés, o técnico do Real Madrid não hesitou em elogiar Vinícius por sua força mental. O atacante brasileiro, assim como vários companheiros de equipe, havia sido alvo de vaias da torcida local após a recente eliminação da Liga dos Campeões pelas mãos do Bayern de Munique, mas respondeu aos críticos com um gol espetacular de longa distância no segundo tempo.
“Vinicius sempre se esforçou muito em situações difíceis”, disse Arbeloa na coletiva de imprensa pós-jogo. “Ele carregou o time nas costas. Não podemos duvidar de sua atitude. Ele não se esconde, é corajoso. É torcedor do Real Madrid, sente a camisa e o emblema. A torcida é exigente, quer o melhor de seus jogadores. Hoje, o Vini transformou os vaias em aplausos, já fez isso antes, e é isso que importa.”
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As tensões no Bernabéu chegam ao auge para Camavinga
Enquanto Vinicius conseguiu conquistar a torcida, Eduardo Camavinga tornou-se o principal alvo da frustração do Bernabéu. O meio-campista francês, que foi expulso durante a derrota para o Bayern, foi vaiado ruidosamente ao entrar como substituto aos 63 minutos. Cada toque de bola do jogador de 23 anos foi recebido com vaias da torcida local descontente.
Arbeloa demonstrou o mesmo apoio ao meio-campista, insistindo que sua qualidade acabaria por brilhar novamente. “Ele tem muita personalidade e muita experiência, apesar da juventude”, explicou Arbeloa. “Ele é como o Vini: ambos chegaram muito jovens ao Real Madrid, já fizeram muito e conquistaram troféus importantes. Ele tem a confiança do técnico e do clube, e tenho certeza de que também dos torcedores.”
A ressaca da Liga dos Campeões quase sai cara
A partida em si foi bastante tensa, já que o Real Madrid buscava quebrar uma sequência de quatro jogos sem vitórias. Kylian Mbappé abriu o placar com um chute desviado, antes de Vinícius ampliar a vantagem, mas o Alavés não desistiu, acertando a trave duas vezes antes de Toni Martínez marcar um gol de honra nos acréscimos. O resultado mantém o Madrid a seis pontos do Barcelona, embora o gigante catalão tenha um jogo a menos.
Apesar da vitória, foi uma atuação repleta de dribles e jogadas habilidosas que muitas vezes careceu de eficiência na finalização. Também houve preocupações na comissão técnica quando Jude Bellingham pareceu frustrado ao ser substituído antes da marca de uma hora. Arbeloa descartou qualquer especulação sobre um desentendimento, citando a ambição do jogador e a necessidade de gerenciar sua condição física após sua grande participação em Munique.
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Preocupações com a lesão de Militão
A vitória do Real Madrid teve um custo potencial, já que Éder Militão foi forçado a sair de campo pouco antes do intervalo. O zagueiro brasileiro vinha se destacando, tendo até acertado a trave em uma finalização, mas pareceu sofrer uma lesão muscular que exigiu sua substituição imediata. Antonio Rüdiger entrou em campo para substituí-lo, enquanto a equipe médica iniciava a avaliação.
Segundo a ESPN, o problema parece ser uma lesão no tendão da coxa, embora as primeiras indicações sugiram que a ausência não seja de longa duração. Arbeloa estará ansioso para ter seu zagueiro central titular disponível, já que o Real busca deixar para trás a decepção europeia e se concentrar na disputa pelo título nacional.