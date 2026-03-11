Álvaro Arbeloa elogia Federico Valverde como “tudo o que um jogador do Real Madrid deve ser” após hat-trick magistral contra o Manchester City

Na ausência do lesionado Kylian Mbappe, foi Valverde quem se destacou e fez a diferença para a equipe da casa com um hat-trick histórico, garantindo a vitória por 3 a 0 na primeira partida das oitavas de final. Depois de ver o uruguaio completar o hat-trick em apenas 22 minutos, Arbeloa descreveu-o como a referência máxima, afirmando: “Não importa onde você o coloque, para mim ele é o Juanito do século XXI, ele é a referência, tudo o que um jogador do Real Madrid deve ser é Fede Valverde.”

Refletindo sobre o resultado, Arbeloa observou que o placar foi “melhor do que o esperado” após as recentes críticas após as decepcionantes derrotas para o Getafe e o Osasuna. Eles poderiam ter terminado a noite com uma vantagem de quatro gols, mas Vinicius Jr. viu seu pênalti ser defendido por Gianluigi Donnarumma.

Questionado sobre a falha, Arbeloa disse: “Gostei da reação do Bernabéu, de como aplaudiram Vinicius. Se alguém se recupera de contratempos, é ele.”