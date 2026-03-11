AFP
Álvaro Arbeloa elogia Federico Valverde como “tudo o que um jogador do Real Madrid deve ser” após hat-trick magistral contra o Manchester City
Desafiando o pessimismo externo
Na ausência do lesionado Kylian Mbappe, foi Valverde quem se destacou e fez a diferença para a equipe da casa com um hat-trick histórico, garantindo a vitória por 3 a 0 na primeira partida das oitavas de final. Depois de ver o uruguaio completar o hat-trick em apenas 22 minutos, Arbeloa descreveu-o como a referência máxima, afirmando: “Não importa onde você o coloque, para mim ele é o Juanito do século XXI, ele é a referência, tudo o que um jogador do Real Madrid deve ser é Fede Valverde.”
Refletindo sobre o resultado, Arbeloa observou que o placar foi “melhor do que o esperado” após as recentes críticas após as decepcionantes derrotas para o Getafe e o Osasuna. Eles poderiam ter terminado a noite com uma vantagem de quatro gols, mas Vinicius Jr. viu seu pênalti ser defendido por Gianluigi Donnarumma.
Questionado sobre a falha, Arbeloa disse: “Gostei da reação do Bernabéu, de como aplaudiram Vinicius. Se alguém se recupera de contratempos, é ele.”
Domínio tático contra o City
Arbeloa detalhou como a equipe neutralizou o time de Pep Guardiola, fechando as linhas de passe e esperando o momento certo para atacar. “Sabíamos muito bem como o City joga, como Pep joga, o que ele sempre procura”, explicou. “Fechamos as linhas de espaço, de passes, eles procuram que você salte e procuram as suas costas, mas sabíamos que se esperássemos por eles, virássemos e procurássemos as suas costas, poderíamos prejudicá-los.”
Preocupações com lesões e orgulho juvenil
A vitória teve um custo, já que Arbeloa confirmou a lesão de Ferland Mendy depois de ver o francês sair no intervalo, com Fran Garcia a substituí-lo.
“Não parece nada bom. Agradecemos o esforço dele, mas é um risco colocá-lo para jogar duas partidas depois de tanto tempo fora, não foi a melhor coisa a se fazer”, acrescentou.
Em uma nota mais positiva, ele elogiou o impacto do jogador formado na base Thiago Pitarch. “Temos que valorizar os jogadores da base, que não custaram 30, 40 ou 50 milhões, mas são rapazes que sentem o Real Madrid”, afirmou Arbeloa com orgulho.
O trabalho não está concluído
Apesar da vantagem de três gols, Arbeloa alertou seus jogadores contra a complacência antes da partida de volta. “Se há algo que ainda está muito longe, é a classificação. Eu disse aos jogadores que isso ainda não acabou”, advertiu. Respeitando a qualidade do adversário, ele acrescentou: “Sabemos que time o City tem e que grande treinador é Pep. Tenho certeza de que haverá mais surpresas na partida de volta”.
