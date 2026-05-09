Mbappé está afastado dos gramados desde 24 de abril devido a uma lesão na coxa esquerda, mas sua ausência em campo não o impediu de dominar as manchetes na Espanha. O francês foi visto recentemente em uma escapada à Sardenha com sua namorada durante um fim de semana em que o Real Madrid enfrentava o Espanyol. Embora a viagem tenha sido autorizada pelo clube, muitos torcedores e comentaristas questionaram a imagem do astro de férias enquanto seus companheiros de equipe lutavam em campo.

Arbeloa, no entanto, foi rápido em lembrar aos críticos o quanto Mbappé se esforçou para garantir sua transferência para a capital espanhola. Em entrevista coletiva, Arbeloa disse: “Quanto a Mbappé, acho que todos os torcedores do Real Madrid sabem quais esforços ele teve que fazer para se juntar ao clube. Ele tinha absolutamente tudo em seu clube anterior. Ele teve que abrir mão de muitas coisas para estar no clube dos seus sonhos. Todos nós o vimos quando era criança, vestindo o agasalho do Real Madrid.”