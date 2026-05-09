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Álvaro Arbeloa defende Kylian Mbappé das críticas após as férias polêmicas do astro do Real Madrid durante o período de recuperação de uma lesão
O sacrifício de Mbappé pela camisa
Mbappé está afastado dos gramados desde 24 de abril devido a uma lesão na coxa esquerda, mas sua ausência em campo não o impediu de dominar as manchetes na Espanha. O francês foi visto recentemente em uma escapada à Sardenha com sua namorada durante um fim de semana em que o Real Madrid enfrentava o Espanyol. Embora a viagem tenha sido autorizada pelo clube, muitos torcedores e comentaristas questionaram a imagem do astro de férias enquanto seus companheiros de equipe lutavam em campo.
Arbeloa, no entanto, foi rápido em lembrar aos críticos o quanto Mbappé se esforçou para garantir sua transferência para a capital espanhola. Em entrevista coletiva, Arbeloa disse: “Quanto a Mbappé, acho que todos os torcedores do Real Madrid sabem quais esforços ele teve que fazer para se juntar ao clube. Ele tinha absolutamente tudo em seu clube anterior. Ele teve que abrir mão de muitas coisas para estar no clube dos seus sonhos. Todos nós o vimos quando era criança, vestindo o agasalho do Real Madrid.”
- AFP
Manter a autoridade no vestiário
O momento escolhido para a viagem tem sido particularmente delicado, dada a atmosfera atual no clube. Com o Real Madrid lutando para manter vivas suas ambições de conquistar títulos na reta final da temporada, cada movimento da equipe está sendo alvo de intenso escrutínio. Arbeloa foi firme em sua posição de que mantém total controle sobre o grupo e que suas decisões relativas ao tempo de descanso dos jogadores devem ser respeitadas por todos os envolvidos.
Ao abordar o alvoroço em torno da viagem à Sardenha, o técnico espanhol deixou claro que a direção continua no comando. “Sinto que tenho toda a minha autoridade”, acrescentou Arbeloa. “Os jogadores do Real Madrid, como todos os outros, devem sentir que o técnico tem autoridade, seja qual for o seu nome. Devemos respeitá-la. Isso é o mais importante para um jogador.”
Minimizando a tensão nos treinos
Além do drama das férias, as redes sociais têm fervilhado com especulações sobre o clima dentro do grupo. Imagens de Mbappé sorrindo durante um treino nesta semana circularam amplamente, com alguns sugerindo que isso seria inadequado, tendo em vista uma suposta discussão tensa entre Aurélien Tchouameni e Federico Valverde. Arbeloa foi rápido em descartar essas narrativas como nada mais do que ruído externo procurando um problema onde não existe nenhum.
O técnico rebateu aqueles que tentavam dar importância excessiva a um único momento capturado pelas câmeras. “Qualquer um que interprete o sorriso de um jogador após o treino fora de contexto, repito… isso é uma interpretação errônea”, assegurou Arbeloa à imprensa reunida. Ele insiste que a equipe permanece focada em seus objetivos internos, em vez das narrativas que estão sendo construídas por observadores externos.
- AFP
Um retorno decisivo para o El Clásico
O momento do debate não poderia ser mais oportuno, já que o Real Madrid se prepara para viajar a Barcelona neste domingo. O que está em jogo nesta edição do El Clásico é extremamente alto, pois uma vitória do gigante catalão garantiria o título da La Liga logo ao apito final. O Madrid está determinado a adiar as comemorações do rival e manter vivas suas próprias e escassas esperanças matemáticas, em um ambiente de alta tensão no Camp Nou.
Há uma luz no fim do túnel em relação à recuperação física de Mbappé, com indícios de que ele poderia estar pronto para retornar ao time para a viagem a Barcelona. Ter o francês de volta em campo daria um grande impulso a uma equipe que tem parecido desorganizada nas últimas semanas. Seja como titular ou saindo do banco, todos os olhos estarão voltados para o ex-jogador do PSG para ver se ele consegue silenciar seus críticos com uma atuação decisiva no maior palco do futebol.