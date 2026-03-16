AFP
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Álvaro Arbeloa dá notícias sobre a condição física de Jude Bellingham e Kylian Mbappé, agora que a dupla volta ao elenco do Real Madrid para a viagem contra o Manchester City
Mbappé e Bellingham são reforços para o Real Madrid
Mbappé voltou a treinar com o Real Madrid após se recuperar de uma entorse no joelho esquerdo que o deixou fora dos últimos jogos do clube. Enquanto isso, Bellingham também retomou os treinos após uma lesão no tendão da coxa esquerda, que exigiu um período de reabilitação.
O atacante francês seguiu um plano de tratamento conservador nas últimas três semanas para evitar uma cirurgia no joelho. Seu retorno representa uma mudança tática significativa para o Los Blancos, mesmo que ele não seja titular na partida de volta das oitavas de final contra o City. Arbeloa observou que Mbappé “nos traz qualidades diferentes, mas se há uma coisa que ele tem, é que é muito inteligente. Por isso, estou ansioso para tê-lo em campo e poder apreciar seus gols.”
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Arbeloa descarta "intocáveis" na escolha do elenco
Apesar do retorno de estrelas consagradas, Arbeloa não hesitou em defender sua política de convocação, que recentemente tem dado preferência a jovens talentos. Ele insistiu que a reputação não garante uma vaga no time titular no Bernabéu. “Não sinto que tenha nenhuma ‘vaca sagrada’. Jogadores como [Federico] Valverde, Vinicius e [Aurelien] Tchouameni conquistaram os minutos que tiveram, nada mais. Os jogadores da base estão jogando muito bem, e acho que são muito talentosos”, afirmou o ex-zagueiro.
Com mais titulares do time principal voltando à forma física, Arbeloa enfrenta uma dor de cabeça na hora de escalar, mas é uma que ele acolhe de bom grado à medida que a temporada chega ao seu clímax. Ele acrescentou: “Quando os jogadores se recuperarem, terei muitas opções, e minha ideia é escolher os onze jogadores mais adequados para cada partida.”
Defesa contra a ameaça de Haaland
Embora grande parte da atenção estivesse voltada para o ataque do Real Madrid, Arbeloa também abordou o desafio defensivo de neutralizar Erling Haaland. No primeiro tempo da vitória por 3 a 0 da semana passada no Santiago Bernabéu, o norueguês foi neutralizado, e o técnico deu a entender que poderia manter a mesma estratégia defensiva. “Temos que marcar o Erling, e ele é muito alto, mas [Arda] Güler se saiu muito bem, e teremos que ver amanhã se conseguimos repetir isso”, comentou ele, reconhecendo a tarefa que o aguarda no Etihad.
Arbeloa também reservou um momento para elogiar Federico Valverde, que marcou três gols no jogo de volta. O uruguaio se tornou indispensável no meio-campo, e é improvável que seu papel mude, independentemente de quem retorne à escalação. Arbeloa confirmou: “Ele está no seu melhor momento e tem liberdade de movimento, e quando Mbappé e Bellingham estiverem em campo, continuará sendo assim.”
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Totalmente concentrado na tarefa em questão
Quando questionado sobre seu futuro e a pressão do cargo no Real Madrid, Arbeloa manteve-se desafiador. Ele insistiu que encara seu mandato com uma visão de longo prazo, apesar da instabilidade do cargo. “É a última coisa em que penso. Eu nem penso nisso. A única coisa que me preocupa é o jogo de amanhã e que os torcedores do Real Madrid estejam tão animados quanto acredito que estejam agora. Por quanto tempo ficarei neste cargo não me preocupa. Estou treinando como se estivesse aqui há 15 anos e tivesse mais 15 pela frente, então vou continuar assim”, disse ele.
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