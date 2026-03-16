Mbappé voltou a treinar com o Real Madrid após se recuperar de uma entorse no joelho esquerdo que o deixou fora dos últimos jogos do clube. Enquanto isso, Bellingham também retomou os treinos após uma lesão no tendão da coxa esquerda, que exigiu um período de reabilitação.

O atacante francês seguiu um plano de tratamento conservador nas últimas três semanas para evitar uma cirurgia no joelho. Seu retorno representa uma mudança tática significativa para o Los Blancos, mesmo que ele não seja titular na partida de volta das oitavas de final contra o City. Arbeloa observou que Mbappé “nos traz qualidades diferentes, mas se há uma coisa que ele tem, é que é muito inteligente. Por isso, estou ansioso para tê-lo em campo e poder apreciar seus gols.”