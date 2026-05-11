Álvaro Arbeloa dá notícias diretas sobre a lesão de Kylian Mbappé após a derrota no Clássico e parabeniza o Barcelona, que se mostrou “bem preparado”, pelo título da La Liga

A ausência de Mbappé foi o principal assunto antes mesmo do pontapé inicial na Catalunha, já que o francês ficou de fora da delegação para o confronto decisivo da temporada. Apesar das esperanças de que ele pudesse se recuperar a tempo de uma lesão muscular, Arbeloa foi obrigado a entrar em campo sem seu atacante estrela, e as notícias posteriores trouxeram pouco consolo aos torcedores madridistas.

No fim das contas, a ausência de Mbappé provou ser um obstáculo intransponível para o Real Madrid, que sofreu uma derrota por 2 a 0 no Spotify Camp Nou. Quando questionado após a partida se seu atacante estrela voltaria a jogar nesta temporada, ou se mais poderia ter sido feito para garantir sua disponibilidade para o Clássico, Arbeloa permaneceu calado. “Não sei. Vamos ver como a lesão evolui”, disse o técnico aos repórteres. A incerteza só aumenta o escrutínio em torno do jogador de 27 anos, que tem enfrentado críticas significativas dos torcedores durante seu recente período fora dos gramados.