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Álvaro Arbeloa dá notícias diretas sobre a lesão de Kylian Mbappé após a derrota no Clássico e parabeniza o Barcelona, que se mostrou “bem preparado”, pelo título da La Liga
A pressão aumenta enquanto Mbappé continua fora de campo
A ausência de Mbappé foi o principal assunto antes mesmo do pontapé inicial na Catalunha, já que o francês ficou de fora da delegação para o confronto decisivo da temporada. Apesar das esperanças de que ele pudesse se recuperar a tempo de uma lesão muscular, Arbeloa foi obrigado a entrar em campo sem seu atacante estrela, e as notícias posteriores trouxeram pouco consolo aos torcedores madridistas.
No fim das contas, a ausência de Mbappé provou ser um obstáculo intransponível para o Real Madrid, que sofreu uma derrota por 2 a 0 no Spotify Camp Nou. Quando questionado após a partida se seu atacante estrela voltaria a jogar nesta temporada, ou se mais poderia ter sido feito para garantir sua disponibilidade para o Clássico, Arbeloa permaneceu calado. “Não sei. Vamos ver como a lesão evolui”, disse o técnico aos repórteres. A incerteza só aumenta o escrutínio em torno do jogador de 27 anos, que tem enfrentado críticas significativas dos torcedores durante seu recente período fora dos gramados.
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Arbeloa critica o VAR e admite a derrota no campeonato
Embora o foco estivesse no placar, Arbeloa ficou frustrado com uma decisão específica da arbitragem envolvendo Jude Bellingham e Eric Garcia. O técnico do Real Madrid considerou que sua equipe foi privada de uma intervenção crucial, embora tenha se mostrado surpreendentemente magnânimo em relação ao resultado final. Ele observou que a tarefa se tornou difícil demais assim que os anfitriões estabeleceram seu ritmo naquela noite.
“Pelo que pudemos ver, ficou claro. Provavelmente deveríamos perguntar por que o VAR não interveio”, acrescentou Arbeloa. “Parabéns ao Barça pelo título. Eles começaram muito bem. A batalha tornou-se difícil muito cedo. Eles são muito bons quando assumem a liderança. São uma equipe muito bem treinada. Pedi a eles que dessem tudo de si até o fim, independentemente do placar.”
Defendendo o time em meio a um clima “tóxico”
Com o Real Madrid prestes a encerrar mais uma temporada sem conquistar nenhum título importante, os apelos por uma grande reformulação no verão têm se intensificado. Notícias recentes sobre conflitos internos não ajudaram a melhorar o clima, mas Arbeloa foi rápido em descartar a ideia de que o elenco atual esteja fundamentalmente desestruturado. Ele insistiu que as bases para o sucesso futuro já estão estabelecidas no vestiário de Valdebebas.
“Temos um ótimo elenco que pode ser aproveitado com grande eficácia”, argumentou o técnico. “Temos jogadores que qualquer time da Europa gostaria de ter; tudo o que resta é focar no futuro. Não podemos dizer muito porque compreendemos a frustração e a decepção, e tudo o que podemos fazer é trabalhar duro e olhar para o futuro. Sabemos que o Real Madrid sempre se recupera, e neste momento compreendo a raiva dos torcedores tanto quanto nós.”
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A doença de Huijsen forçou uma remodelação de última hora
O plano tático sofreu mais uma reviravolta momentos antes do pontapé inicial, quando Dean Huijsen foi forçado a desistir da equipe titular. Esperava-se que o jovem zagueiro desempenhasse um papel fundamental na contenção do ataque do Barcelona, mas uma doença repentina não deixou outra opção a Arbeloa a não ser recorrer ao banco de reservas na última hora, colocando Raúl Asencio no calor do clássico.
Ao explicar a mudança de última hora, Arbeloa revelou o desejo do jogador de entrar em campo, apesar de seu estado físico. “Ele queria jogar. Mas estava se sentindo fraco, e a decisão foi minha. Precisávamos de energia, então decidi escalar Raul [Asencio] no lugar dele”, concluiu.