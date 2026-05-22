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Álvaro Arbeloa confirma saída do Real Madrid após breve passagem como técnico, antes do retorno de José Mourinho
Arbeloa deixa o cargo após uma passagem difícil no comando
Após um período no comando do time B do Real Madrid, Arbeloa assumiu o cargo em janeiro, após a demissão de Xabi Alonso, que havia chegado ao clube apenas no início da atual temporada. No entanto, a mudança na comissão técnica não trouxe os troféus esperados, já que o Real Madrid ficou aquém das expectativas tanto nas competições nacionais quanto nas europeias. As esperanças de conquistar o título da La Liga acabaram após a derrota por 2 a 0 para o Barcelona no El Clásico, enquanto o Bayern de Munique eliminou o time da Liga dos Campeões nas quartas de final.
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Arbeloa agradece aos jogadores e aos dirigentes do clube
O ex-jogador da seleção espanhola fez uma reflexão positiva sobre sua passagem pelo clube, apesar dos resultados decepcionantes, e agradeceu tanto ao elenco quanto à diretoria pelo apoio. Em vez de retornar ao cargo no Real Madrid B ou na base, ele optou por se despedir após uma longa trajetória no clube.
“Espero que seja um ‘até logo’, porque sempre considerei este lugar como meu lar”, disse Arbeloa em uma coletiva de imprensa antes de sua última partida no comando. “Fiz parte do Real Madrid por 20 anos em várias funções e sempre o considerarei meu lar. Está claro que este será meu último jogo nesta temporada como técnico do Real Madrid, mas não sei se será o último da minha vida como técnico do Real Madrid.
"Deixo Madrid com imensa gratidão para com os meus jogadores. Eles me tornaram melhor, me permitiram aproveitar cada dia, me ensinaram muito e me tornaram um técnico melhor hoje do que eu era em 12 ou 13 de janeiro. Também estou muito grato ao presidente e a José Ángel pela oportunidade que me deram, e a todos os envolvidos com a equipe principal.
"Deixo o Real Madrid agradecido porque, nos últimos oito anos, pude conhecer melhor o clube. Lidei com tantas pessoas e vou embora tendo feito muitos amigos, muito feliz, e espero poder voltar algum dia."
Mourinho deve substituir Arbeloa
O anúncio de Arbeloa surge no momento em que Mourinho se aproxima cada vez mais de um retorno ao Real Madrid. Notícias sugerem que o técnico português já tenha chegado a um acordo verbal para assumir o comando do Bernabéu após a campanha decepcionante do clube. Mourinho já treinou o Real Madrid entre 2010 e 2013 e deve chegar com sua própria comissão técnica. Arbeloa descartou a possibilidade de permanecer no clube sob o comando de Mourinho.
“Não estou aqui para falar de possibilidades”, disse ele. “No caso do Mou, acho que ele tem uma comissão técnica fantástica, tão boa quanto ele, e acho que está muito bem cercado. Se ele vier para o Real Madrid, virá com sua comissão técnica, como deve ser. Não há possibilidade de eu fazer parte disso.”
- AFP
Arbeloa busca sua próxima oportunidade como técnico
Espera-se agora que o Real Madrid aja rapidamente para concretizar a contratação de Mourinho, à medida que o clube inicia os preparativos para uma grande reformulação de vista à próxima temporada. Entretanto, o futuro de Arbeloa permanece incerto para além do jogo em casa deste sábado contra o Athletic Club.