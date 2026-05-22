Álvaro Arbeloa confirma saída do Real Madrid após breve passagem como técnico, antes do retorno de José Mourinho

O ex-jogador da seleção espanhola fez uma reflexão positiva sobre sua passagem pelo clube, apesar dos resultados decepcionantes, e agradeceu tanto ao elenco quanto à diretoria pelo apoio. Em vez de retornar ao cargo no Real Madrid B ou na base, ele optou por se despedir após uma longa trajetória no clube.

“Espero que seja um ‘até logo’, porque sempre considerei este lugar como meu lar”, disse Arbeloa em uma coletiva de imprensa antes de sua última partida no comando. “Fiz parte do Real Madrid por 20 anos em várias funções e sempre o considerarei meu lar. Está claro que este será meu último jogo nesta temporada como técnico do Real Madrid, mas não sei se será o último da minha vida como técnico do Real Madrid.

"Deixo Madrid com imensa gratidão para com os meus jogadores. Eles me tornaram melhor, me permitiram aproveitar cada dia, me ensinaram muito e me tornaram um técnico melhor hoje do que eu era em 12 ou 13 de janeiro. Também estou muito grato ao presidente e a José Ángel pela oportunidade que me deram, e a todos os envolvidos com a equipe principal.

"Deixo o Real Madrid agradecido porque, nos últimos oito anos, pude conhecer melhor o clube. Lidei com tantas pessoas e vou embora tendo feito muitos amigos, muito feliz, e espero poder voltar algum dia."