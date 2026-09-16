O técnico visitante demonstrou incredulidade depois de ver sua linha defensiva ser vazada duas vezes em situações que, na visão dele, eram totalmente administráveis. Falando à Sky Sports após o jogo, Arbeloa disse: "Fizemos um primeiro tempo muito bom, mas ainda estou me perguntando como sofremos dois gols, porque estávamos controlando o jogo perfeitamente.

"Tivemos muitas chances. Tivemos a sensação de que o jogo estava sob controle, então ficamos decepcionados ao ir para o intervalo. Precisamos ser um pouco mais agressivos quando estamos defendendo. Mas tudo em que trabalhamos nos últimos dois dias, fizemos em campo."