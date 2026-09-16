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West Ham United v Fulham - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Alvaro Arbeloa cobra melhora defensiva após o Fulham sobreviver a um thriller de cinco gols contra o West Ham na Copa da Liga Inglesa

A. Arbeloa
Fulham
West Ham x Fulham
West Ham
Carabao Cup
Premier League

Álvaro Arbeloa pediu ao Fulham que mostre mais agressividade defensiva depois de ver sua equipe vencer o West Ham por 3 a 2 em um duelo frenético da Copa da Liga Inglesa na noite de terça-feira. O reserva Oscar Bobb marcou seu primeiro gol pelo clube para garantir a vaga na quarta rodada, mas o técnico espanhol ficou frustrado com a facilidade com que sua linha defensiva perdeu o controle.

  • Defesa desleixada gera preocupação

    Arbeloa fez um apelo urgente por melhorias defensivas, apesar de ver sua equipe garantir vaga na quarta rodada com uma dramática vitória por 3 a 2 sobre o West Ham no London Stadium. O treinador espanhol viu seu time desperdiçar duas vezes vantagens construídas por Rodrigo Muniz e Cesar Palacios devido a falhas não forçadas na defesa. Sua frustração só não aumentou ainda mais quando Bobb saiu do banco para tocar para o gol e marcar o decisivo gol da vitória aos 78 minutos, em um intenso clássico londrino.


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  • imago-sport-1083366707.jpgMartin Dalton

    Arbeloa exige disciplina defensiva

    O técnico visitante demonstrou incredulidade depois de ver sua linha defensiva ser vazada duas vezes em situações que, na visão dele, eram totalmente administráveis. Falando à Sky Sports após o jogo, Arbeloa disse: "Fizemos um primeiro tempo muito bom, mas ainda estou me perguntando como sofremos dois gols, porque estávamos controlando o jogo perfeitamente. 

    "Tivemos muitas chances. Tivemos a sensação de que o jogo estava sob controle, então ficamos decepcionados ao ir para o intervalo. Precisamos ser um pouco mais agressivos quando estamos defendendo. Mas tudo em que trabalhamos nos últimos dois dias, fizemos em campo."

  • Técnico pede paciência com os jovens

    O resultado mantém um impressionante retrospecto na copa para a equipe de Craven Cottage, que agora avançou em oito dos últimos nove confrontos nesta competição contra adversários de divisões inferiores.

    Apesar de destacar as falhas defensivas, o treinador foi rápido em proteger seu talento emergente, ao mesmo tempo em que pediu paciência durante seu desenvolvimento: "Temos muitos jogadores jovens com talento, e precisamos ser pacientes com eles. Precisamos ajudá-los, desenvolvê-los, mas dá para ver o talento que eles têm, a qualidade. Eles entendem o jogo e vão crescer durante a temporada."

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  • imago-sport-1083370731.jpgNews Images

    Confronto com o United põe progresso à prova

    Classificado com segurança para a quarta rodada antes do sorteio de quarta-feira à noite, o Fulham agora precisa tapar os buracos na defesa enquanto busca a primeira vitória na liga na temporada, quando receber o Manchester United no domingo. Para o West Ham, a curta viagem de sábado até Millwall oferece uma chance imediata de reação após a primeira derrota da campanha. Os dois clubes estarão ansiosos para encerrar com o máximo de pontos antes de a liga parar para a pausa internacional de outono.

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