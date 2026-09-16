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Alvaro Arbeloa cobra melhora defensiva após o Fulham sobreviver a um thriller de cinco gols contra o West Ham na Copa da Liga Inglesa
Defesa desleixada gera preocupação
Arbeloa fez um apelo urgente por melhorias defensivas, apesar de ver sua equipe garantir vaga na quarta rodada com uma dramática vitória por 3 a 2 sobre o West Ham no London Stadium. O treinador espanhol viu seu time desperdiçar duas vezes vantagens construídas por Rodrigo Muniz e Cesar Palacios devido a falhas não forçadas na defesa. Sua frustração só não aumentou ainda mais quando Bobb saiu do banco para tocar para o gol e marcar o decisivo gol da vitória aos 78 minutos, em um intenso clássico londrino.
- Martin Dalton
Arbeloa exige disciplina defensiva
O técnico visitante demonstrou incredulidade depois de ver sua linha defensiva ser vazada duas vezes em situações que, na visão dele, eram totalmente administráveis. Falando à Sky Sports após o jogo, Arbeloa disse: "Fizemos um primeiro tempo muito bom, mas ainda estou me perguntando como sofremos dois gols, porque estávamos controlando o jogo perfeitamente.
"Tivemos muitas chances. Tivemos a sensação de que o jogo estava sob controle, então ficamos decepcionados ao ir para o intervalo. Precisamos ser um pouco mais agressivos quando estamos defendendo. Mas tudo em que trabalhamos nos últimos dois dias, fizemos em campo."
Técnico pede paciência com os jovens
O resultado mantém um impressionante retrospecto na copa para a equipe de Craven Cottage, que agora avançou em oito dos últimos nove confrontos nesta competição contra adversários de divisões inferiores.
Apesar de destacar as falhas defensivas, o treinador foi rápido em proteger seu talento emergente, ao mesmo tempo em que pediu paciência durante seu desenvolvimento: "Temos muitos jogadores jovens com talento, e precisamos ser pacientes com eles. Precisamos ajudá-los, desenvolvê-los, mas dá para ver o talento que eles têm, a qualidade. Eles entendem o jogo e vão crescer durante a temporada."
- News Images
Confronto com o United põe progresso à prova
Classificado com segurança para a quarta rodada antes do sorteio de quarta-feira à noite, o Fulham agora precisa tapar os buracos na defesa enquanto busca a primeira vitória na liga na temporada, quando receber o Manchester United no domingo. Para o West Ham, a curta viagem de sábado até Millwall oferece uma chance imediata de reação após a primeira derrota da campanha. Os dois clubes estarão ansiosos para encerrar com o máximo de pontos antes de a liga parar para a pausa internacional de outono.
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