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Álvaro Arbeloa assume a culpa “total” pela derrota do Real Madrid, já que sua equipe “paga o preço” com um duro golpe nas esperanças de conquistar o título da La Liga
Arbeloa assume toda a responsabilidade
O Real Madrid sofreu uma surpreendente derrota por 2 a 1 contra o Mallorca na noite de sábado, pela La Liga. O Mallorca abriu o placar no final do primeiro tempo, com Manu Morlanes marcando aos 43 minutos. O Real Madrid reagiu no segundo tempo, com o zagueiro brasileiro Eder Militão empatando aos 88 minutos. No entanto, o Mallorca conseguiu um gol dramático nos acréscimos, quando Vedat Muriqi marcou para garantir a vitória dos anfitriões.
Arbeloa disse: “Esta derrota é minha, inteira e absolutamente minha. O que preciso deles é que já estejam pensando no jogo de terça-feira. Quando saírem do vestiário, este jogo já terá acabado para eles. Sou eu quem toma as decisões, quem escolhe a escalação, quem faz as substituições, quem decide como temos que jogar, e esta derrota pertence inteiramente ao técnico do Real Madrid.”
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Um grande desafio na La Liga
A derrota tem consequências significativas para a disputa pelo título, já que o Real Madrid agora se vê na posição de ter que recuperar uma diferença que pode aumentar dependendo do resultado do Barcelona contra o Atlético de Madrid. Arbeloa reconheceu que o caminho para o troféu está agora muito mais difícil do que antes do início da partida, embora tenha se recusado a dar o título por perdido, já que ainda faltam vários jogos por disputar.
“Está mais difícil do que antes do início da partida”, admitiu Arbeloa. “Temos oito rodadas pela frente e, como disse aos jogadores, independentemente da situação do campeonato, nosso próximo objetivo é vencer as oito que restam. E, para isso, temos que jogar melhor do que hoje e atuar em um nível muito mais alto. Tudo está mais difícil, mas nosso objetivo tem que ser o mesmo.”
Frustração tática e falta de clareza
Arbeloa apontou a falta de energia e paciência no segundo tempo como a principal razão pela qual sua equipe não conseguiu aproveitar o domínio, observando que o time foi “punido” por sua incapacidade de romper um bloqueio defensivo compacto.
“Certamente o contexto, a ansiedade de ver-se atrás no placar, a paciência que precisávamos ter... eles fecharam mais os espaços e tiveram mais energia ao ver o resultado a seu favor”, explicou o técnico. “O que mais me dói é não termos tido um segundo tempo muito melhor do que tivemos. Neste nível, se você perde a marcação ou carece de clareza, paga o preço.”
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A atenção se volta para o confronto contra o Bayern de Munique
Apesar do revés no campeonato nacional, o Real Madrid tem pouco tempo para se preocupar com o resultado, já que se aproxima um confronto decisivo pelas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique. Arbeloa confia na resiliência de seu elenco e no apoio da torcida do Bernabéu para reverter a situação na principal competição da Europa.
“Sei do que meus jogadores são capazes”, disse Arbeloa. “Sei que eles entendem a importância do jogo de terça-feira. Há jogos em que não é o seu dia, em que as coisas não dão certo. Na terça-feira, a exigência será máxima e sei do apoio que a torcida do Real Madrid nos dará. Com eles, tudo fica mais fácil. Quando saírem do vestiário, só terão que pensar no Bayern.”