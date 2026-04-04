Álvaro Arbeloa assume a culpa “total” pela derrota do Real Madrid, já que sua equipe “paga o preço” com um duro golpe nas esperanças de conquistar o título da La Liga

O Real Madrid sofreu uma surpreendente derrota por 2 a 1 contra o Mallorca na noite de sábado, pela La Liga. O Mallorca abriu o placar no final do primeiro tempo, com Manu Morlanes marcando aos 43 minutos. O Real Madrid reagiu no segundo tempo, com o zagueiro brasileiro Eder Militão empatando aos 88 minutos. No entanto, o Mallorca conseguiu um gol dramático nos acréscimos, quando Vedat Muriqi marcou para garantir a vitória dos anfitriões.

Arbeloa disse: “Esta derrota é minha, inteira e absolutamente minha. O que preciso deles é que já estejam pensando no jogo de terça-feira. Quando saírem do vestiário, este jogo já terá acabado para eles. Sou eu quem toma as decisões, quem escolhe a escalação, quem faz as substituições, quem decide como temos que jogar, e esta derrota pertence inteiramente ao técnico do Real Madrid.”