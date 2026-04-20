AFP
Traduzido por
Álvaro Arbeloa afirma que é “mais fácil para o Real Madrid ganhar a Liga dos Campeões do que a La Liga”, numa nova crítica aos árbitros nacionais
- (C)Getty Images
Árbitros são responsabilizados pelas disputas internas
Arbeloa citou as recentes frustrações no campeonato nacional como prova, após uma série de decisões polêmicas que, em sua opinião, contribuíram para que o Real Madrid ficasse nove pontos atrás do Barcelona na disputa pelo título. A frustração atingiu o auge após o recente empate em 1 a 1 com o Girona, quando Kylian Mbappé não recebeu o que o clube considerou um pênalti indiscutível.
- Getty/Sport.es
Registros históricos e escândalos envolvendo árbitros
"Há uma razão, e é fácil para muitos perceberem", disse Arbeloa quando questionado sobre por que o Real Madrid conquistou seis títulos da Liga dos Campeões nos últimos 20 anos, enquanto conquistou apenas sete títulos da Liga no mesmo período. "Certamente temos espaço para melhorar na La Liga nos últimos anos e, nestes últimos meses, acho que temos jogado melhor nos jogos importantes e difíceis do que contra adversários mais fracos."
A crítica do técnico é a mais recente em uma longa batalha entre o clube e a entidade arbitragem espanhola, especialmente após a investigação Negreira. Arbeloa não mediu palavras sobre o assunto, tendo anteriormente classificado o caso como “o maior escândalo do futebol espanhol”. Ele acrescentou na segunda-feira: “Mas também passamos por situações como [o pedido de pênalti] na partida contra o Girona, que tornam mais fácil para o Real Madrid ganhar a Liga dos Campeões do que a La Liga.”
Mentalidade vencedora em meio à seca de títulos
Em meio às reclamações, a realidade é que o Real Madrid está prestes a passar pela segunda temporada consecutiva sem conquistar nenhum título importante. Isso ocorre após a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões, nas mãos do Bayern de Munique, na semana passada. Arbeloa reconheceu a pressão, observando que “são duas temporadas sem ganhar nada, e a última vez [que isso aconteceu] foi há mais de 20 anos”.
Ele continuou: “O Real Madrid é um clube onde as coisas geralmente correm bem. A mentalidade deste clube é sempre olhar para o futuro. No Real Madrid, perder não é aceitável... Temos de vencer os nossos sete jogos restantes.”
- Getty Images
O futuro de Arbeloa é incerto
A sombra de possíveis sucessores paira sobre ele, mas Arbeloa se recusou a entrar em especulações sobre a estabilidade de seu cargo. Tendo assumido o lugar de Xabi Alonso em janeiro, o ex-técnico do Castilla sabe que os padrões no Bernabéu são implacáveis. Com sete partidas restantes na temporada, seu principal objetivo é recuperar um pouco de orgulho na classificação do campeonato. “É uma decisão que não depende de mim”, disse ele sobre seu papel na próxima temporada. “Não estou nem um pouco preocupado com o meu futuro. Estou preocupado com esses sete jogos, e especialmente com o de amanhã.” O Real Madrid enfrentará o Deportivo Alavés na noite de terça-feira, na tentativa de diminuir a diferença para o Barcelona.