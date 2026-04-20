Álvaro Arbeloa afirma que é “mais fácil para o Real Madrid ganhar a Liga dos Campeões do que a La Liga”, numa nova crítica aos árbitros nacionais

"Há uma razão, e é fácil para muitos perceberem", disse Arbeloa quando questionado sobre por que o Real Madrid conquistou seis títulos da Liga dos Campeões nos últimos 20 anos, enquanto conquistou apenas sete títulos da Liga no mesmo período. "Certamente temos espaço para melhorar na La Liga nos últimos anos e, nestes últimos meses, acho que temos jogado melhor nos jogos importantes e difíceis do que contra adversários mais fracos."

A crítica do técnico é a mais recente em uma longa batalha entre o clube e a entidade arbitragem espanhola, especialmente após a investigação Negreira. Arbeloa não mediu palavras sobre o assunto, tendo anteriormente classificado o caso como “o maior escândalo do futebol espanhol”. Ele acrescentou na segunda-feira: “Mas também passamos por situações como [o pedido de pênalti] na partida contra o Girona, que tornam mais fácil para o Real Madrid ganhar a Liga dos Campeões do que a La Liga.”