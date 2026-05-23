Álvaro Arbeloa afirma que Dani Carvajal é “o que um jogador do Real Madrid deve ser”, enquanto o técnico se despede do lateral “especial e único”

Em uma emocionante coletiva de imprensa de despedida, Arbeloa não poupou elogios a Carvajal. O lateral, que tem sido um pilar da defesa do Real Madrid há mais de uma década, será homenageado durante o próximo confronto contra o Athletic Club, já que se prepara para deixar o clube. Arbeloa acredita que a trajetória do zagueiro, desde a base até o time principal, faz dele uma figura de destaque na era moderna do clube.

Arbeloa disse em uma coletiva de imprensa: “Dani Carvajal é um símbolo do que um jogador do Real Madrid deve ser. Ele é um jogador formado na base; ele colocou a primeira pedra, o que o torna um jogador especial e único. Ele é motivo de orgulho para todos os madridistas. Ele será titular contra o Bilbao, e tenho certeza de que, quando eu o substituir para que possam lhe prestar uma homenagem, todos se levantarão. Ele terá uma bela lembrança de amanhã e do que fez no Madrid por tantos anos.”