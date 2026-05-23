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Álvaro Arbeloa afirma que Dani Carvajal é “o que um jogador do Real Madrid deve ser”, enquanto o técnico se despede do lateral “especial e único”
O símbolo por excelência do Real Madrid
Em uma emocionante coletiva de imprensa de despedida, Arbeloa não poupou elogios a Carvajal. O lateral, que tem sido um pilar da defesa do Real Madrid há mais de uma década, será homenageado durante o próximo confronto contra o Athletic Club, já que se prepara para deixar o clube. Arbeloa acredita que a trajetória do zagueiro, desde a base até o time principal, faz dele uma figura de destaque na era moderna do clube.
Arbeloa disse em uma coletiva de imprensa: “Dani Carvajal é um símbolo do que um jogador do Real Madrid deve ser. Ele é um jogador formado na base; ele colocou a primeira pedra, o que o torna um jogador especial e único. Ele é motivo de orgulho para todos os madridistas. Ele será titular contra o Bilbao, e tenho certeza de que, quando eu o substituir para que possam lhe prestar uma homenagem, todos se levantarão. Ele terá uma bela lembrança de amanhã e do que fez no Madrid por tantos anos.”
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Uma despedida carinhosa do Real Madrid
Arbeloa confirmou, com grande emoção, que, assim como Carvajal, sua passagem no comando da equipe principal está chegando ao fim. Refletindo sobre sua ligação de longa data com o clube, o técnico interino expressou a esperança de que essa saída seja apenas uma pausa temporária, e não um adeus definitivo.
“Espero que seja um até logo, porque este sempre será o meu lar”, afirmou Arbeloa. “Pertenço ao Real Madrid há 20 anos, tendo desempenhado muitas funções diferentes, e este sempre será o meu lar. O confronto contra o Bilbao será o meu último jogo pelo Real Madrid; não sei se será o último da minha carreira.”
Descarta assumir uma função nos bastidores sob o comando de Mourinho
Com as especulações cada vez mais intensas sobre seu futuro imediato e uma possível função ao lado de José Mourinho, caso o técnico português retorne ao banco do Bernabéu, Arbeloa descartou categoricamente qualquer possibilidade de integrar a comissão técnica de seu ex-treinador.
“Não estou aqui para falar de possibilidades. O Mou tem uma comissão técnica fantástica e está bem cercado”, esclareceu Arbeloa. “Se ele vier para Madrid, virá com sua própria equipe técnica; não há a menor chance de eu estar com ele. A partir de segunda-feira, será minha vez de pensar no que é melhor para mim. Dei um salto e melhorei muito nestes quatro meses.”
- AFP
Respondendo a Laporta
A coletiva de imprensa tomou um rumo repentino quando Arbeloa foi questionado sobre as recentes declarações polêmicas do presidente do Barcelona, Joan Laporta, que deu uma resposta desafiadora a Florentino Pérez, descrevendo as recentes acusações do dirigente do Real Madrid sobre o caso Negreira como “grotescas”.
O técnico do Real Madrid defendeu veementemente a postura institucional do clube, redirecionando o foco para a investigação em andamento sobre a integridade da arbitragem no futebol espanhol.
“Não dou muita importância às palavras de Laporta; acho que sempre fomos muito claros”, rebateu Arbeloa. “Entendo que ele esteja se referindo ao caso Negreira, e continuamos aguardando uma resolução. Ainda temos a mesma sensação de ver jogadores do Madrid sangrando em campo sem que faltas sejam marcadas, e é nossa responsabilidade continuar denunciando isso.”