A Juventus deixou de lado a busca por Martinez, identificando Vicario, do Tottenham, como a principal solução para suas necessidades no gol. O gigante de Turim passou várias semanas em negociações com o Aston Villa, mas acabou se retirando depois de saber que o clube da Premier League se recusou a ceder em seu preço pedido de € 15 milhões (£ 12,8 milhões).

Com o negócio por Martinez fora de cogitação, o clube italiano agiu rapidamente. Segundo o The Athletic, um acordo total foi alcançado na segunda-feira com o Tottenham para contratar Vicario, marcando um retorno à Serie A para o goleiro de 29 anos após sua saída em 2023.



