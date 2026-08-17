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Alternativa a Emiliano Martínez encontrada! Juventus chega a acordo para contratar Guglielmo Vicario, do Tottenham
Juventus muda o foco de Martinez para Vicario
A Juventus deixou de lado a busca por Martinez, identificando Vicario, do Tottenham, como a principal solução para suas necessidades no gol. O gigante de Turim passou várias semanas em negociações com o Aston Villa, mas acabou se retirando depois de saber que o clube da Premier League se recusou a ceder em seu preço pedido de € 15 milhões (£ 12,8 milhões).
Com o negócio por Martinez fora de cogitação, o clube italiano agiu rapidamente. Segundo o The Athletic, um acordo total foi alcançado na segunda-feira com o Tottenham para contratar Vicario, marcando um retorno à Serie A para o goleiro de 29 anos após sua saída em 2023.
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Detalhes financeiros e estrutura do empréstimo
O acordo está estruturado como um empréstimo com opção de compra não obrigatória de € 10,5 milhões (£ 9 milhões), de acordo com o Tuttosport. Isso permite à Juventus avaliar o desempenho do jogador ao longo da temporada antes de se comprometer com uma transferência em definitivo, apresentando uma alternativa mais econômica aos seus alvos anteriores.
Para o Tottenham, a saída sinaliza uma mudança de direção sob o comando de Roberto De Zerbi, que já identificou Antonin Kinsky como seu goleiro titular preferido. Vicario teve uma campanha irregular no norte de Londres na última temporada, quando ocasionalmente cometeu erros custosos antes de acabar perdendo sua vaga entre os titulares após uma cirurgia de hérnia em março.
Impacto na hierarquia de goleiros da Juventus
Vicario vai se juntar a um dos clubes mais prestigiosos da Itália após uma passagem movimentada de três anos pela Inglaterra. Ele chegou originalmente ao Tottenham vindo do Empoli por uma taxa de cerca de € 20 milhões e rapidamente se firmou como sucessor de Hugo Lloris.
Sua chegada mexe com a atual dinâmica do vestiário em Turim. Com Vicario prestes a assumir a posição de titular, o futuro de Michele Di Gregorio se tornou cada vez mais incerto. Segundo Fabrizio Romano, o atual goleiro da Juve já foi oferecido ao Marseille e a outros clubes europeus por empréstimo.
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Spalletti consegue seu alvo
Luciano Spalletti tem demonstrado interesse em acrescentar um goleiro confortável para sair jogando desde a defesa, característica que Vicario mostrou com frequência durante seus primeiros meses no Tottenham. Embora seu desempenho tenha caído no fim de sua passagem por Londres, integrantes da Juventus acreditam que uma volta ao ambiente tático da Serie A vai ajudá-lo a reencontrar seu melhor nível.
Essa transferência faz parte de uma reformulação mais ampla da Juventus neste verão. Tendo garantido recentemente Jhon Lucumi, do Bologna, a chegada de um novo goleiro fortalece ainda mais uma linha defensiva que passa por mudanças significativas, enquanto Vicario se prepara para se integrar ao sistema de Spalletti.
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