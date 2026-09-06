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SC Paderborn 07 v Sport-Club Freiburg - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi

Traduzido por

"Alta tolerância à frustração!": Julian Schuster se pronuncia enquanto o Freiburg sobe para o topo da Bundesliga

Bundesliga
Freiburg
M. Eggestein
J. Schuster
Paderborn

O Freiburg está no topo da tabela da Bundesliga após a vitória por 1 a 0 sobre o SC Paderborn. A equipe de Julian Schuster lidera Borussia Dortmund e SV Elversberg no saldo de gols, com o autor do gol da vitória, Maximilian Eggestein, e Schuster destacando a força mental por trás do início perfeito.

  • Freiburg assume a liderança da Bundesliga

    O SC Freiburg lidera com orgulho a tabela da Bundesliga depois de garantir uma vitória sofrida por 1 a 0 sobre o SC Paderborn. A equipe de Julian Schuster ampliou seu início perfeito na temporada da liga, com duas vitórias em dois jogos.

    O Freiburg chega a seis pontos, ao lado de Borussia Dortmund e da surpreendente equipe do SV Elversberg.

    No entanto, o saldo de gols superior do Freiburg, de +4, o coloca à frente do Dortmund (+3) e do Elversberg (+2), mantendo o time sozinho na liderança.

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    Eggestein elogia a moral defensiva

    O herói da vitória, Maximilian Eggestein, refletiu sobre a atuação contrastante da equipe nos dois tempos e elogiou a garra do elenco depois que seu voleio aos 26 minutos garantiu a liderança.

    "No primeiro tempo, conseguimos controlar muito bem o jogo e merecíamos estar em vantagem", afirmou Eggestein. "No entanto, no segundo tempo, deixamos que nos pressionassem demais e perdemos a calma com a bola."

    "Mesmo assim, o espírito defensivo da equipe hoje foi excepcional, e vencer uma partida difícil como esta dá um enorme impulso à mentalidade do elenco", acrescentou.

  • Schuster exige tolerância à frustração

    O técnico Julian Schuster reforçou as declarações de Eggestein, elogiando a forte resistência do Paderborn enquanto explicava o que era exigido de seus jogadores para seguir na liderança da liga.

    "Sabíamos desde o início que teríamos de fazer um enorme esforço e gastar muita energia se quiséssemos levar algo daqui", explicou Schuster. "A maneira como eles jogaram foi muito impressionante."

    "Precisávamos de um nível muito alto de tolerância à frustração durante toda a partida", acrescentou o técnico. "Estou convencido de que o Paderborn vai somar muitos pontos em casa nesta temporada, considerando o quanto este jogo foi difícil para nós."


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    Líderes do campeonato encaram teste contra o Gladbach

    Com o máximo de pontos garantido e a liderança do campeonato em suas mãos, o Freiburg agora se prepara para defender a primeira colocação em casa.

    Schuster tentará manter a sólida estrutura defensiva da equipe e o embalo das vitórias à medida que a expectativa aumenta.

    O SC Freiburg recebe o Borussia Monchengladbach no Europa-Park Stadion no próximo sábado, buscando prolongar sua permanência na liderança da Bundesliga.

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