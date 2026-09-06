O SC Freiburg lidera com orgulho a tabela da Bundesliga depois de garantir uma vitória sofrida por 1 a 0 sobre o SC Paderborn. A equipe de Julian Schuster ampliou seu início perfeito na temporada da liga, com duas vitórias em dois jogos.

O Freiburg chega a seis pontos, ao lado de Borussia Dortmund e da surpreendente equipe do SV Elversberg.

No entanto, o saldo de gols superior do Freiburg, de +4, o coloca à frente do Dortmund (+3) e do Elversberg (+2), mantendo o time sozinho na liderança.