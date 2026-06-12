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Alphonso Davies sofre lesão grave antes da Copa do Mundo, e o Canadá fica sem seu craque na partida contra a Bósnia-Herzegovina
Capitão fica de fora da histórica estreia
Os co-anfitriões iniciam sua campanha no Toronto Stadium sem seu craque, que vem se recuperando de uma lesão no tendão da coxa sofrida durante a semifinal da Liga dos Campeões do Bayern contra o Paris Saint-Germain. Davies disputou apenas duas das últimas 21 partidas internacionais do Canadá devido a vários problemas físicos, incluindo uma ruptura anterior do ligamento cruzado anterior. Ele vem seguindo um rigoroso protocolo de recuperação independente, afastado do elenco principal, desde que chegou ao centro de treinamento em 1º de junho.
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Marsch dá notícias positivas sobre sua condição médica
Em declarações aos repórteres durante uma coletiva de imprensa pré-jogo antes da estreia na fase de grupos, Marsch explicou a decisão sobre o cronograma de recuperação do seu capitão. Ele disse: “Fizemos uma ressonância magnética com ele [na quarta-feira]. Os resultados mostraram sinais muito positivos de que ele está se recuperando incrivelmente bem, quase totalmente. Estamos nos preparando para intensificar os treinos. Acho que ele está demonstrando, como sempre fez, uma capacidade realmente boa de se recuperar de lesões musculares.”
No entanto, o ex-técnico do Leeds United se recusou a descartar a possibilidade de seu craque atuar nas partidas seguintes do torneio, acrescentando: “Acho que ter seu fisioterapeuta particular aqui tem sido muito útil, assim como a atenção diária às necessidades do corpo dele. Por isso, estamos realmente esperançosos de que, nos próximos dias e na próxima semana, possamos acelerar o processo e dar a ele a chance de contribuir aqui em breve.”
Bombito mantido no time apesar dos problemas físicos
Em um grande reforço tático, o zagueiro central Moise Bombito permanecerá no elenco, apesar de ter fraturado a perna jogando pelo Nice em outubro. Embora se espere que o jovem zagueiro Luc de Fougerolles o substitua inicialmente, Marsch elogiou a resiliência de Bombito: “Ele fez um progresso incrível no último mês, e certamente na última semana, o que tornou relativamente fácil a decisão de mantê-lo no grupo.
“Ele estará pronto para contribuir amanhã. Não está 100% recuperado, mas já atingiu sua velocidade máxima. Ele tem mostrado nos treinos que a cada dia está ficando mais forte e melhor, e pode se concentrar mais nos aspectos táticos do futebol.”
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Partidas decisivas da fase de grupos estão por vir
Após o primeiro teste contra a resistente seleção da Bósnia, que eliminou a Itália nas repescagens europeias, a equipe de Marsch viajará para Vancouver. Os co-anfitriões enfrentarão o Catar e a Suíça em partidas consecutivas que definirão seu destino na fase eliminatória. É fundamental garantir pontos logo no início, já que as exigências técnicas dos próximos jogos colocarão à prova a linha defensiva enfraquecida antes que Davies possa finalmente voltar a entrar em campo.