Alphonso Davies sofre lesão grave antes da Copa do Mundo, e o Canadá fica sem seu craque na partida contra a Bósnia-Herzegovina

Em declarações aos repórteres durante uma coletiva de imprensa pré-jogo antes da estreia na fase de grupos, Marsch explicou a decisão sobre o cronograma de recuperação do seu capitão. Ele disse: “Fizemos uma ressonância magnética com ele [na quarta-feira]. Os resultados mostraram sinais muito positivos de que ele está se recuperando incrivelmente bem, quase totalmente. Estamos nos preparando para intensificar os treinos. Acho que ele está demonstrando, como sempre fez, uma capacidade realmente boa de se recuperar de lesões musculares.”

No entanto, o ex-técnico do Leeds United se recusou a descartar a possibilidade de seu craque atuar nas partidas seguintes do torneio, acrescentando: “Acho que ter seu fisioterapeuta particular aqui tem sido muito útil, assim como a atenção diária às necessidades do corpo dele. Por isso, estamos realmente esperançosos de que, nos próximos dias e na próxima semana, possamos acelerar o processo e dar a ele a chance de contribuir aqui em breve.”