AFP
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Alphonso Davies reflete sobre “um dos desafios mais difíceis” de sua carreira - mas o astro do Bayern de Munique não dá “desculpas” pela falta de tempo de jogo na Copa do Mundo pelo Canadá
Decepção para os coapresentadores
A trajetória do Canadá na Copa do Mundo de 2026 chegou a um desfecho decepcionante no sábado, quando a seleção sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Marrocos nas oitavas de final. Embora a equipe de Jesse Marsch tenha recebido elogios por sua coragem, a ausência de seu melhor jogador em campo revelou-se um obstáculo difícil demais de superar durante o confronto da fase eliminatória em Houston.
O lateral do Bayern de Munique passou todo o confronto decisivo preso ao banco, incapaz de influenciar o jogo, enquanto a eficiência dos Leões do Atlas tirou a vitória dos co-anfitriões do torneio. Foi um final cruel para uma campanha que prometia tanto para o jogador de 25 anos e para seu país.
- Getty Images Sport
O preço da frustração causada pelas lesões
Ao se dirigir aos torcedores canadenses nas redes sociais, Davies não escondeu sua decepção em relação a um problema persistente no tendão da coxa. “Não era assim que queríamos que nossa jornada na Copa do Mundo terminasse. Representar o Canadá no maior palco do futebol é algo que nunca vou subestimar. Tenho orgulho de usar este emblema e de estar ao lado de um grupo de jogadores que deram tudo de si pelo nosso país”, compartilhou ele em uma postagem emocionante.
Ele continuou destacando a dificuldade pessoal de ficar de fora das partidas, afirmando: “Pessoalmente, este torneio foi um dos desafios mais difíceis da minha carreira. Depois de sofrer uma lesão no tendão da coxa, não consegui jogar no nível que sei que sou capaz. Dói saber que não pude dar o meu melhor quando minha equipe e meu país mais precisavam.”
O capitão do Canadá não deu desculpas
Apesar das evidentes limitações físicas que o levaram a jogar apenas 15 minutos em todo o torneio, Davies foi enfático ao afirmar que não se esconderia atrás de suas dificuldades físicas. O zagueiro vinha lutando para se recuperar desde maio, mas o momento em que a lesão ocorreu revelou-se catastrófico para seus sonhos na Copa do Mundo.
“Dito isso, não acredito em desculpas. O futebol está cheio de contratempos, e a maneira como você reage é o que define quem você é”, acrescentou Davies. “Essa decepção só vai me motivar a me recuperar, trabalhar mais duro e voltar mais forte do que nunca. A todos que nos apoiaram em cada momento, muito obrigado. Sua confiança e apoio nunca passam despercebidos. Vamos aprender com isso, vamos crescer e vamos voltar.”
- Getty Images Sport
De olho no futuro com o Bayern
O foco de Davies agora volta-se novamente para o futebol de clubes e para garantir que ele esteja em plena forma para a temporada 2026-27 do Bayern de Munique. O gigante alemão está ansioso para ter seu emblemático lateral-esquerdo de volta a 100%, após um verão em que seu corpo simplesmente não lhe permitiu atingir os níveis máximos de desempenho.
Para o Canadá, começa a análise pós-torneio em casa, embora o técnico Jesse Marsch continue otimista em relação às bases estabelecidas. Com a expectativa de que Davies lidere a equipe nos próximos ciclos, a esperança é que esse revés sirva de motivação para um time que provou ser capaz de competir com a elite mundial quando está em boa fase.
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