Alphonso Davies reflete sobre “um dos desafios mais difíceis” de sua carreira - mas o astro do Bayern de Munique não dá “desculpas” pela falta de tempo de jogo na Copa do Mundo pelo Canadá

A trajetória do Canadá na Copa do Mundo de 2026 chegou a um desfecho decepcionante no sábado, quando a seleção sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Marrocos nas oitavas de final. Embora a equipe de Jesse Marsch tenha recebido elogios por sua coragem, a ausência de seu melhor jogador em campo revelou-se um obstáculo difícil demais de superar durante o confronto da fase eliminatória em Houston.

O lateral do Bayern de Munique passou todo o confronto decisivo preso ao banco, incapaz de influenciar o jogo, enquanto a eficiência dos Leões do Atlas tirou a vitória dos co-anfitriões do torneio. Foi um final cruel para uma campanha que prometia tanto para o jogador de 25 anos e para seu país.