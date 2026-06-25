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“Alphonso Davies foi uma ‘isca’!” – Jesse Marsch admite ter usado uma tática enganosa antes da partida, na derrota do Canadá para a Suíça
Um jogo de estratégia mental revelado
No ambiente de alta pressão da Copa do Mundo, toda vantagem psicológica conta. Após a derrota do Canadá por 2 a 1 para a Suíça em Vancouver, Marsch confessou que seu otimismo público em relação à disponibilidade de Davies antes da partida foi um estratagema calculado. O capitão, que vem lutando contra uma lesão persistente no tendão da coxa, assistiu à partida inteira do banco, apesar de Marsch ter sugerido que ele entraria em campo.
“Alphonso ainda não estava pronto, então eu o usei um pouco como isca”, disse Marsch. “Ele estará pronto para a próxima partida.” Quando questionado sobre a eficácia da manobra, o ex-técnico do Leeds United acrescentou: “Eu ouvi a coletiva de imprensa deles e eles receberam três perguntas sobre Alphonso Davies, então, pelo menos, tiveram que se preparar para isso.”
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A reação suíça à manobra de Marsch
O técnico da Suíça, Murat Yakin, não pareceu abalado com a revelação de que vinha perseguindo um fantasma durante suas sessões táticas. O técnico suíço insistiu que sua equipe se concentra no coletivo, e não nos indivíduos, mesmo quando esse indivíduo é um talento do calibre de Davies. No entanto, ele reconheceu que a presença de um jogador como o lateral-ala do Bayern de Munique impõe certas considerações.
“É preciso sempre planejar levando em conta o capitão”, explicou Yakin. “É preciso analisar diferentes partidas e diferentes estilos. Também é preciso ter uma noção dos reservas. É claro que observamos Davies durante este torneio, mas não nos preparamos apenas para jogadores específicos. No momento, apenas reagimos ao que está acontecendo em campo.”
Preocupações com a forma física de Davies
A condição física do jogador de 25 anos continua sendo um dos principais assuntos no Canadá, à medida que a seleção se prepara para as fases eliminatórias. Davies não entra em campo em competições oficiais desde o início de maio, quando sofreu uma lesão no tendão da coxa ao jogar pelo Bayern de Munique nas semifinais da Liga dos Campeões. Sua ausência da seleção nacional tem sido ainda mais longa, remontando a uma lesão ligamentar sofrida contra os Estados Unidos em março de 2025.
Apesar da falta de tempo de jogo, Marsch havia destacado o impulso psicológico de ter seu craque por perto. Antes do confronto contra a Suíça, ele afirmou: “Vamos avaliar o que precisamos dele na partida. Gostaria de colocá-lo em campo, com certeza. E acho que ele pode ter um grande impacto, tanto fisicamente quanto em termos de futebol, mas também mentalmente e psicologicamente, por termos nosso capitão de volta, nosso melhor jogador de volta à equipe. Acho que esse é um fator importante.”
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De olho nas fases eliminatórias
Apesar da derrota, a trajetória do Canadá continua, já que a seleção terminou em segundo lugar no Grupo B. A recompensa é uma viagem a Los Angeles para enfrentar a África do Sul, vice-campeã do Grupo A, neste domingo. O foco agora recai inteiramente sobre se Davies conseguirá finalmente voltar aos gramados ou se Marsch terá que contar com outras opções, como Jacob Shaffelburg e o artilheiro Promise David. O próprio Davies não deu nenhuma pista após o apito final, atravessando a zona mista com o celular no ouvido e recusando-se a falar com a imprensa.