“Alphonso Davies foi uma ‘isca’!” – Jesse Marsch admite ter usado uma tática enganosa antes da partida, na derrota do Canadá para a Suíça

No ambiente de alta pressão da Copa do Mundo, toda vantagem psicológica conta. Após a derrota do Canadá por 2 a 1 para a Suíça em Vancouver, Marsch confessou que seu otimismo público em relação à disponibilidade de Davies antes da partida foi um estratagema calculado. O capitão, que vem lutando contra uma lesão persistente no tendão da coxa, assistiu à partida inteira do banco, apesar de Marsch ter sugerido que ele entraria em campo.

“Alphonso ainda não estava pronto, então eu o usei um pouco como isca”, disse Marsch. “Ele estará pronto para a próxima partida.” Quando questionado sobre a eficácia da manobra, o ex-técnico do Leeds United acrescentou: “Eu ouvi a coletiva de imprensa deles e eles receberam três perguntas sobre Alphonso Davies, então, pelo menos, tiveram que se preparar para isso.”