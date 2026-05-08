Alphonso Davies fica de fora mais uma vez, com Vincent Kompany confirmando a lesão, enquanto o Bayern de Munique busca se recuperar da eliminação da Liga dos Campeões

O jogador da seleção canadense, de 25 anos, volta a enfrentar problemas musculares, uma questão recorrente que tem marcado sua temporada. Este último revés ocorre logo após a decepcionante eliminação do Bayern nas semifinais da Liga dos Campeões para o Paris Saint-Germain, deixando Kompany com opções limitadas na lateral esquerda.

Em declarações à imprensa na sexta-feira, Kompany não conseguiu fornecer um prazo específico para o retorno do zagueiro. “Veremos por quanto tempo ele ficará fora depois de analisarmos as imagens”, disse Kompany.

O clube aguarda atualmente os resultados de novos exames para determinar a gravidade da lesão muscular, mas ele foi oficialmente descartado para a partida nacional deste sábado.