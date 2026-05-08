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Alphonso Davies fica de fora mais uma vez, com Vincent Kompany confirmando a lesão, enquanto o Bayern de Munique busca se recuperar da eliminação da Liga dos Campeões
Novas preocupações com a forma física de Davies
O jogador da seleção canadense, de 25 anos, volta a enfrentar problemas musculares, uma questão recorrente que tem marcado sua temporada. Este último revés ocorre logo após a decepcionante eliminação do Bayern nas semifinais da Liga dos Campeões para o Paris Saint-Germain, deixando Kompany com opções limitadas na lateral esquerda.
Em declarações à imprensa na sexta-feira, Kompany não conseguiu fornecer um prazo específico para o retorno do zagueiro. “Veremos por quanto tempo ele ficará fora depois de analisarmos as imagens”, disse Kompany.
O clube aguarda atualmente os resultados de novos exames para determinar a gravidade da lesão muscular, mas ele foi oficialmente descartado para a partida nacional deste sábado.
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A lista crescente de lesionados do Bayern
Tem sido uma temporada difícil para Davies, que no início desta temporada ficou afastado dos gramados por um longo período devido a uma lesão no ligamento cruzado do joelho. Desde que voltou dessa lesão de longa duração, em dezembro, o veloz lateral disputou 23 partidas em todas as competições, contribuindo com um gol e cinco assistências. No entanto, ele tem enfrentado dificuldades para manter a forma física ideal, sendo frequentemente afastado dos gramados devido a pequenas contusões e fadiga muscular. Sua irregularidade complica ainda mais a situação do elenco do Bayern, que já está sem jogadores importantes.
A sala médica da Allianz Arena está atualmente ocupada por vários nomes de destaque. Além de Davies, Kompany confirmou que o ponta alemão Serge Gnabry continua indisponível para a escalação. “Em Wolfsburg, além de Davies, Serge Gnabry não está disponível”, observou o técnico, destacando os problemas de profundidade de elenco que o gigante bávaro enfrenta ao entrar nas últimas semanas da temporada.
Kompany exige uma resposta imediata
Apesar da decepção por não terem conseguido avançar na Europa e da frustração causada pelas lesões constantes, Kompany pediu aos seus jogadores que continuem a agir com profissionalismo. Com o Bayern já tendo conquistado seu 35º título do campeonato alemão, o foco agora deve se voltar para a manutenção do nível de desempenho e a preparação para a próxima final da DFB-Pokal contra o Stuttgart, no dia 23 de maio.
Kompany foi enfático ao afirmar que sua equipe não deve baixar o nível contra o Wolfsburg, que luta para se manter na primeira divisão. Atualmente na 16ª posição com 26 pontos, o Wolfsburg está à frente do St. Pauli, 17º colocado — a primeira vaga de rebaixamento automático —, apenas pelo saldo de gols. Embora a 16ª posição leve aos playoffs de rebaixamento, o time permanece seis pontos atrás do Werder Bremen, 15º colocado, faltando apenas duas partidas.
Ao descrever a mentalidade que espera, o técnico disse: “Eles querem que a gente vá para lá relaxado. Mas nem pensar. Queremos mostrar imediatamente que ainda não acabou para nós e que tudo está em jogo novamente agora.”
- AFP
A busca por mais títulos
O técnico belga está determinado a garantir que cada partida seja encarada com a mesma intensidade de uma semifinal europeia, apesar de sua equipe ter sido eliminada nesta semana com uma derrota por 6 a 5 no placar agregado para o PSG. Ele insiste que a preparação para um jogo nacional é idêntica à de um confronto continental, independentemente do calibre do adversário ou da competição em questão. Essa abordagem incansável é algo que ele deseja ver enraizado no DNA do time.
“Não há diferença entre o PSG e o Wolfsburg. Zero. Para o FC Bayern, há sempre muito em jogo”, acrescentou Kompany. Ele concluiu lembrando ao seu elenco que o legado deles está em jogo toda vez que pisam no campo. “Como jogador, você pode fazer história em cada rodada. E podemos fazer isso novamente no sábado. E acredito que todos sabem que essa é sempre a melhor resposta.”