Alphonso Davies está de volta após se recuperar de uma lesão, mas o técnico do Canadá, Jesse Marsch, ainda não tem certeza sobre qual será o papel dele contra o Catar neste confronto decisivo da Copa do Mundo

Marsch deu notícias positivas sobre a condição física de seus principais astros, confirmando que tanto Davies quanto Moise Bombito farão parte da lista de convocados para o confronto desta quinta-feira em Vancouver. Davies vem lutando contra uma lesão no tendão da coxa há mais de um mês, enquanto Bombito teve uma recuperação notável de uma fratura na perna sofrida em outubro. A notícia representa um grande incentivo para a seleção do Canadá, que busca sua primeira vitória na fase de grupos.

Em entrevista à imprensa na quarta-feira, Marsch não hesitou em corrigir quaisquer suposições de que sua dupla de estrelas continuaria fora desta partida decisiva. “Eles não estão fora”, afirmou Marsch, pondo fim às especulações sobre o estado físico dos jogadores. “Eles estão dentro.” O retorno de Davies, em particular, é um grande avanço para os co-anfitriões, embora o técnico tenha se cuidado para moderar as expectativas quanto a uma possível escalação inicial.