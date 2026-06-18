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Alphonso Davies está de volta após se recuperar de uma lesão, mas o técnico do Canadá, Jesse Marsch, ainda não tem certeza sobre qual será o papel dele contra o Catar neste confronto decisivo da Copa do Mundo
Notícia positiva para os Les Rouges em relação às lesões
Marsch deu notícias positivas sobre a condição física de seus principais astros, confirmando que tanto Davies quanto Moise Bombito farão parte da lista de convocados para o confronto desta quinta-feira em Vancouver. Davies vem lutando contra uma lesão no tendão da coxa há mais de um mês, enquanto Bombito teve uma recuperação notável de uma fratura na perna sofrida em outubro. A notícia representa um grande incentivo para a seleção do Canadá, que busca sua primeira vitória na fase de grupos.
Em entrevista à imprensa na quarta-feira, Marsch não hesitou em corrigir quaisquer suposições de que sua dupla de estrelas continuaria fora desta partida decisiva. “Eles não estão fora”, afirmou Marsch, pondo fim às especulações sobre o estado físico dos jogadores. “Eles estão dentro.” O retorno de Davies, em particular, é um grande avanço para os co-anfitriões, embora o técnico tenha se cuidado para moderar as expectativas quanto a uma possível escalação inicial.
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Riscos calculados e apostas na escalação
A inclusão de Davies e Bombito representa uma vitória para a estratégia de seleção de Marsch, já que o técnico assumiu vários riscos ao definir sua lista final para a Copa do Mundo. Ele optou por incluir três jogadores que não estavam em plena forma no momento do anúncio, na esperança de que seus prazos de recuperação coincidissem com o andamento do torneio. Enquanto Davies e Bombito foram selecionados, Alfie Jones não teve a mesma sorte e perderá a partida contra o Catar devido a uma lesão muscular.
“Assumimos alguns riscos na forma como montamos o elenco, na esperança de conseguirmos lidar com todas essas situações para dar aos nossos melhores jogadores a melhor chance de estarem em campo conosco nas partidas mais importantes”, explicou Marsch. “Mas o que não queremos fazer é colocar os jogadores em risco... Estamos tentando ser muito cautelosos.” A ausência de Jones é um golpe para a profundidade da defesa, especialmente porque os regulamentos da FIFA só permitem a substituição de goleiros lesionados depois que o torneio já tiver começado.
O plano de emergência para Davies
Apesar de ter recebido liberação para jogar, Davies pode não ser escalado diretamente para o time titular. O capitão do Canadá vem seguindo um rigoroso protocolo de retorno aos gramados, e Marsch sugeriu que poderia utilizar o jogador de 25 anos como um substituto de impacto caso a situação exija um gol. A comissão técnica tem sido cautelosa com sua integração, mesmo com Davies tendo sido visto treinando com um fisioterapeuta particular trazido da Alemanha.
Marsch foi franco sobre a natureza dinâmica de seu processo de tomada de decisão para a próxima partida. “É apenas uma questão de saber que tipo de jogo será, que tipo de momento será e como achamos que Alphonso pode contribuir neste momento”, disse Marsch. A abordagem tática permanece envolta em certo mistério, já que a comissão técnica canadense tem se tornado cada vez mais cautelosa em relação às suas sessões de treino após o empate na estreia contra a Bósnia-Herzegovina.
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Reforços defensivos e a situação do Bombito
Embora Davies seja o nome de destaque, a disponibilidade de Bombito é igualmente crucial para uma defesa que tem parecido enfraquecida nas últimas semanas. O zagueiro oferece uma opção extra muito necessária ao lado de jogadores como Derek Cornelius e Luc de Fougerolles.
“Nesta semana, ele tem se mostrado incrível e mais parecido com o que costuma ser”, observou Marsch, embora tenha reconhecido que uma vaga na escalação titular para Bombito ainda seja improvável, dada sua falta de minutos em campo recentemente. Após a confirmação da ausência de Jones, a pressão recai sobre os demais defensores em condições físicas para manter o equilíbrio da equipe. Enquanto o Canadá busca uma histórica classificação para as oitavas de final em casa, a presença de seu capitão carismático, Davies, no banco de reservas pode muito bem proporcionar a vantagem psicológica de que precisam.