Alphonso Davies é considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos do Canadá - mas o caminho marcado por lesões rumo à Copa do Mundo de 2026 faz com que o veloz jogador do Bayern de Munique enfrente uma batalha para não perder o momento decisivo de sua carreira

Se não fosse por Davies, o futebol canadense não estaria onde está hoje e, provavelmente, não estaria co-sediando a Copa do Mundo ao lado dos Estados Unidos e do México.

Nascido no campo de refugiados de Buduburam, em Gana, depois que seus pais fugiram da guerra civil na Libéria, Davies emigrou para o Canadá ainda criança, com dois irmãos mais novos. A família se estabeleceu em Edmonton, onde ele se tornou um fenômeno do futebol na adolescência antes de ingressar na academia do Vancouver Whitecaps da MLS — uma instituição fundamental do futebol de elite no oeste do Canadá — aos 14 anos.

Embora Davies tenha feito sua estreia profissional menos de um ano depois, seu grande sonho sempre foi se tornar canadense. Em junho de 2017, isso aconteceu quando o então jovem de 16 anos prestou juramento de cidadania no centro de Vancouver antes de se juntar rapidamente à seleção canadense para a Copa Ouro.

“Foi a primeira vez que ele viu sua mãe chorar; ele estava descobrindo [aspectos de] sua história ao mesmo tempo que o mundo, então foi aí que meus olhos realmente se abriram”, lembrou Farhan Devji, autor do livro ‘Alphonso Davies: A New Hope’.

De muitas maneiras, Davies e sua família personificam a história canadense, abraçando a cultura e criando raízes no país. Davies é um grande fã de hóquei, tanto quanto é fã de futebol, entusiasta da música e streamer de videogames — e, frequentemente, durante o período de entressafra, ele pode ser visto ao lado de estrelas da NHL nos jogos do Edmonton Oilers.

Tudo isso levou a um dia decisivo em Moscou, em 2018. Na época, um jovem de 17 anos com um sorriso de aparelho ortodôntico e um corpo magro, ainda sem ter ganhado o físico musculoso que tem hoje, subiu ao pódio no Congresso da FIFA e fez um apelo final para que as nações norte-americanas ganhassem o direito de sediar a Copa do Mundo de 2026.

“Meu nome é Alphonso Davies. Meus pais são da Libéria e fugiram da guerra civil”, disse ele. “Foi uma vida difícil, mas quando eu tinha cinco anos, um país chamado Canadá nos acolheu, e os meninos do time de futebol me fizeram sentir em casa.

"Meu sonho é um dia disputar a Copa do Mundo. O povo da América do Norte sempre me acolheu e, se tiverem a oportunidade, sei que vão acolher vocês."