Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Alphonso Davies Canada GFXGetty/GOAL

Traduzido por

Alphonso Davies é considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos do Canadá - mas o caminho marcado por lesões rumo à Copa do Mundo de 2026 faz com que o veloz jogador do Bayern de Munique enfrente uma batalha para não perder o momento decisivo de sua carreira

Análises
Canadá
A. Davies
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Canadá x Catar

Há um grupo de corredores que percorre as ruas de Toronto nas noites de segunda-feira, enchendo as calçadas com multidões enormes, especialmente quando as temperaturas do verão tomam conta da cidade. Em uma noite recente, o grupo passou em frente ao Estádio de Toronto, decorado com a marca da Copa do Mundo da FIFA e pronto para sediar seis jogos durante o torneio de 2026.

Esta noite em particular está repleta de uniformes de futebol, com muitos corredores vestindo camisetas do Canadá com a inscrição “Davies 19” nas costas. Um homem se inclina e pergunta a outro corredor se ele é fã de futebol — a resposta não é muito enfática, mas revela uma dura verdade: “Não sou fã de futebol, mas conheço Alphonso Davies.” 

Na sexta-feira, a apenas algumas centenas de metros de onde o grupo tirou uma foto no início da semana, a seleção masculina do Canadá dará o pontapé inicial na Copa do Mundo de 2026 em casa contra a Bósnia e Herzegovina, marcando a primeira vez que o torneio masculino será realizado no país. No entanto, Davies, o capitão e maior estrela da equipe, não estará em campo — pelo menos, não jogará por muitos minutos.

  • Team Canada Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Garoto-propaganda

    É difícil imaginar a magnitude da fama de Davies. Quem acompanha de perto o futebol canadense conhece o histórico de gols de Jonathan David e as arrancadas velozes de Tajon Buchanan, mas Davies é diferente. O lateral do Bayern de Munique é o único nome verdadeiramente conhecido no futebol canadense, ao lado da maior artilheira internacional de todos os tempos, Christine Sinclair, e goza de uma fama semelhante à de alguns dos maiores ícones culturais do país, como o jogador de hóquei Sidney Crosby e os músicos Drake e Justin Bieber.

    Mas, para o jogo em casa mais histórico do Canadá, Davies não estará em campo. É uma realidade que poucos queriam aceitar enquanto o jogador de 25 anos lutava contra lesões, mas que lentamente e com certeza se tornou realidade nas semanas após ele distender o tendão da coxa direita na semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, no início de maio.

    • Publicidade
  • Canada v Republic of Ireland - International FriendlyGetty Images Sport

    "Gerenciar a fase de grupos"

    "Não, ele não vai jogar na primeira partida. Mas vai jogar no torneio", disse o técnico americano da seleção canadense, Jesse Marsch — muitas vezes otimista até demais —, à repórter Adrienne Arsenault da CBC, a maior rede de notícias do país, com a intenção de integrar Davies mais adiante no torneio, possivelmente nas outras partidas da fase de grupos contra o Catar, em 18 de junho, e a Suíça, em 24 de junho.

    "Teremos que administrar a fase de grupos e passar de fase. Acho que ele certamente estará pronto assim que sairmos da fase de grupos. E acho que, se formos inteligentes, bons e cuidadosos, ele também poderá estar pronto para a terceira partida da fase de grupos."

  • 68th FIFA CongressGetty Images Sport

    Encontrar um lar

    Se não fosse por Davies, o futebol canadense não estaria onde está hoje e, provavelmente, não estaria co-sediando a Copa do Mundo ao lado dos Estados Unidos e do México.

    Nascido no campo de refugiados de Buduburam, em Gana, depois que seus pais fugiram da guerra civil na Libéria, Davies emigrou para o Canadá ainda criança, com dois irmãos mais novos. A família se estabeleceu em Edmonton, onde ele se tornou um fenômeno do futebol na adolescência antes de ingressar na academia do Vancouver Whitecaps da MLS — uma instituição fundamental do futebol de elite no oeste do Canadá — aos 14 anos. 

    Embora Davies tenha feito sua estreia profissional menos de um ano depois, seu grande sonho sempre foi se tornar canadense. Em junho de 2017, isso aconteceu quando o então jovem de 16 anos prestou juramento de cidadania no centro de Vancouver antes de se juntar rapidamente à seleção canadense para a Copa Ouro. 

    “Foi a primeira vez que ele viu sua mãe chorar; ele estava descobrindo [aspectos de] sua história ao mesmo tempo que o mundo, então foi aí que meus olhos realmente se abriram”, lembrou Farhan Devji, autor do livro ‘Alphonso Davies: A New Hope’.

    De muitas maneiras, Davies e sua família personificam a história canadense, abraçando a cultura e criando raízes no país. Davies é um grande fã de hóquei, tanto quanto é fã de futebol, entusiasta da música e streamer de videogames — e, frequentemente, durante o período de entressafra, ele pode ser visto ao lado de estrelas da NHL nos jogos do Edmonton Oilers. 

    Tudo isso levou a um dia decisivo em Moscou, em 2018. Na época, um jovem de 17 anos com um sorriso de aparelho ortodôntico e um corpo magro, ainda sem ter ganhado o físico musculoso que tem hoje, subiu ao pódio no Congresso da FIFA e fez um apelo final para que as nações norte-americanas ganhassem o direito de sediar a Copa do Mundo de 2026. 

    “Meu nome é Alphonso Davies. Meus pais são da Libéria e fugiram da guerra civil”, disse ele. “Foi uma vida difícil, mas quando eu tinha cinco anos, um país chamado Canadá nos acolheu, e os meninos do time de futebol me fizeram sentir em casa.

    "Meu sonho é um dia disputar a Copa do Mundo. O povo da América do Norte sempre me acolheu e, se tiverem a oportunidade, sei que vão acolher vocês."

  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Um pesadelo de lesões

    Há quatro anos, no Catar, Davies não só realizou o sonho de disputar uma Copa do Mundo, como também foi ele quem marcou o primeiro gol do Canadá no torneio masculino, dando à sua seleção uma vantagem inicial sobre a Croácia, finalista de 2018. E embora aquele jogo — assim como todas as seis partidas que o Canadá já disputou na Copa do Mundo — tenha terminado em derrota, ele marcou o ponto alto da carreira internacional de Davies.

    Os últimos dois anos, porém, foram repletos de lesões, controvérsias e tribulações. 

    Ao longo das temporadas 2024-25 e 2025-26, Davies foi duramente atingido por uma série de lesões. A última vez que ele jogou pelo Canadá foi lá em março de 2025, quando rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) durante a disputa pelo terceiro lugar da Liga das Nações da CONCACAF contra os EUA.

    Ele levou 221 dias para se recuperar, período em que perdeu 39 jogos pelo clube e pela seleção. O Bayern, por sua vez, insistiu que processaria tanto a Canada Soccer quanto Marsch pela forma como a lesão de Davies foi tratada, embora essas ameaças nunca tenham ido além disso. 

    Davies voltou em dezembro, mas sofreu uma ruptura de fibra muscular em fevereiro. Duas semanas e meia depois, ele saiu do banco no intervalo do confronto do Bayern contra a Atalanta em Bergamo, mas durou apenas 25 minutos antes de sofrer uma lesão no tendão da coxa.

    Após mais algumas semanas fora dos gramados, ele voltou a jogar mais 10 partidas antes de sofrer uma recidiva da lesão no tendão da coxa contra o PSG, o que acabou encerrando sua temporada. No total, Davies ficou mais de 370 dias afastado dos gramados em menos de 15 meses.

  • Canada v Republic of Ireland - International FriendlyGetty Images Sport

    "Dúvida na minha cabeça"

    "Eu tinha uma dúvida na cabeça, estava triste", disse Davies ao falar com os repórteres em Montreal na semana passada sobre algumas de suas lesões mais recentes e o possível impacto delas em sua participação na Copa do Mundo.

    "De ser um garoto de 17 anos indo para a Rússia e trazendo essa Copa do Mundo para o nosso país a não poder participar, percebi... Por outro lado, sei o quão forte é o meu corpo e o quão fortes são as pessoas ao meu redor, e elas vão me incentivar a voltar da forma mais segura possível."


  • Team Canada Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Causar impacto

    Embora Davies tenha ficado de fora da pré-concentração do Canadá para a Copa do Mundo em Charlotte, na Carolina do Norte, ele se juntou à equipe em Edmonton no início de junho e vem se integrando gradualmente ao grupo à medida que avança em sua recuperação, seguindo um plano adaptado com um preparador físico. 

    Ainda assim, há valor em ter Davies por perto e em ele ocupar uma das 26 vagas no elenco. Se ele conseguir se recuperar, ele é o maior fator X do Canadá e atua como capitão, função que assumiu desde a Copa América de 2024, quando o Canadá surpreendentemente chegou às semifinais. 

    O impacto de Davies, porém, vai muito além do campo ou mesmo do elenco. Ele é diferente de qualquer outro jogador de futebol canadense que o precedeu e provavelmente uma estrela maior do que aqueles que virão depois. Ele quer jogar nesta Copa do Mundo, a que ajudou a garantir, mas agora se vê em uma corrida contra o tempo, mesmo enquanto suas réplicas de camisa voam das prateleiras. 

    “Vou dar a eles as palavras de incentivo de que precisam”, acrescentou Davies, com o meio-campista Stephen Eustaquio pronto para usar a braçadeira de capitão em sua ausência. “Não há muito que eu possa dizer para motivá-los ainda mais. O simples fato de estarem na Copa do Mundo e poderem jogar diante do país e pelo país já é motivação suficiente.”

Copa do Mundo
Canadá crest
Canadá
CAN
Catar crest
Catar
QAT