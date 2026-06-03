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Alphonso Davies admite que as lesões têm sido “desgastantes mentalmente”, enquanto o lateral do Bayern dá notícias sobre sua condição física antes da estreia do Canadá na Copa do Mundo
Uma corrida contra o tempo para a estreia
O astro canadense esclareceu sua situação antes da tão esperada estreia do país na Copa do Mundo, no dia 12 de junho. O Canadá está no Grupo B, ao lado da Bósnia-Herzegovina, do Catar e da Suíça. Em declarações à imprensa na quarta-feira, o lateral-esquerdo do Bayern de Munique deu a entender que, embora sua recuperação seja a prioridade, ainda há uma réstia de esperança de que ele possa atuar na primeira partida da seleção na competição.
“A primeira partida está se aproximando rapidamente”, disse Davies. “O que discutimos, eu, o técnico e as pessoas que estavam [em uma reunião sobre sua condição física], acho que entendemos o quanto a primeira partida é importante. Mas sabemos que a recuperação é sempre algo importante. Se eu estiver me recuperando da melhor maneira possível, vamos ver. Se não, então não há necessidade de pressa, basta continuar com a recuperação.”
- AFP
Esclarecendo a confusão nas redes sociais
A disponibilidade do zagueiro tornou-se um dos principais assuntos em debate após uma entrevista — já excluída — no programa “The Sid Seixeiro Show”, na qual comentários anteriores foram interpretados como uma confirmação de que ele perderia a primeira partida. Isso gerou uma onda de preocupação entre os torcedores canadenses, que temiam que seu craque ficasse de fora da partida mais importante da história de um país que já disputou duas Copas do Mundo — em 1986 e 2022 —, sendo eliminado na fase de grupos nas duas ocasiões.
Quando questionado se ele comandaria a equipe em campo no dia 12 de junho, Davies se mostrou otimista, mas cauteloso. “Tudo é possível na vida”, disse ele com um sorriso. “Para mim, tudo depende de como está indo a recuperação, de como serão os próximos dias, esta semana, até a partida.”
Notavelmente, Davies treinou sozinho na quarta-feira, enquanto continua seu programa de reabilitação personalizado.
A batalha mental da recuperação
Além dos desafios físicos, Davies foi notavelmente sincero sobre o desgaste emocional causado por uma série de contratempos. O jogador de 25 anos sofreu anteriormente uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e, posteriormente, uma lesão nos isquiotibiais durante a semifinal da Liga dos Campeões do Bayern contra o Paris Saint-Germain, o que o levou a um período de profunda reflexão durante seu afastamento dos gramados.
“Mentalmente, foi muito desgastante sofrer essas lesões”, admitiu Davies. “Acho que é bom simplesmente se afastar, reiniciar a mente e pensar em quão longe você chegou. Eu estava caindo em um buraco onde duvidava de mim mesmo, mas tive esse tempo de folga e pensei sobre por que estou fazendo isso e o quanto isso é importante para mim. A última [lesão] que tive foi muito emocional porque eu estava bem, depois voltei, estava bem de novo e então algo aconteceu; então, no geral, foi difícil.”
- AFP
Unidade em meio a tensões anteriores
O caminho para a Copa do Mundo foi complicado por uma disputa pública entre o agente de Davies, o Bayern de Munique e a Federação Canadense de Futebol. As tensões aumentaram no início deste ano, quando tanto o clube quanto o representante sugeriram que a entidade reguladora da seleção nacional havia administrado mal sua recuperação de lesões anteriores. No entanto, todas as partes parecem agora estar trabalhando em conjunto para garantir que ele receba o tratamento adequado.
Davies não participou da parte inicial do estágio de preparação do Canadá em Charlotte, juntando-se à equipe em Edmonton no dia 31 de maio. O lateral acumulou 58 partidas pela seleção, marcando 15 gols, incluindo três participações na Copa do Mundo de 2022, onde marcou um gol. Essa abordagem estruturada foi projetada para dar ao jogador o espaço necessário para se recuperar tanto física quanto mentalmente. Com o torneio a apenas alguns dias de distância, o foco permanece inteiramente em saber se o talento mais explosivo do Canadá conseguirá provar sua boa forma a tempo de deixar sua marca no cenário mundial.