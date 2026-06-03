Alphonso Davies admite que as lesões têm sido “desgastantes mentalmente”, enquanto o lateral do Bayern dá notícias sobre sua condição física antes da estreia do Canadá na Copa do Mundo

O astro canadense esclareceu sua situação antes da tão esperada estreia do país na Copa do Mundo, no dia 12 de junho. O Canadá está no Grupo B, ao lado da Bósnia-Herzegovina, do Catar e da Suíça. Em declarações à imprensa na quarta-feira, o lateral-esquerdo do Bayern de Munique deu a entender que, embora sua recuperação seja a prioridade, ainda há uma réstia de esperança de que ele possa atuar na primeira partida da seleção na competição.

“A primeira partida está se aproximando rapidamente”, disse Davies. “O que discutimos, eu, o técnico e as pessoas que estavam [em uma reunião sobre sua condição física], acho que entendemos o quanto a primeira partida é importante. Mas sabemos que a recuperação é sempre algo importante. Se eu estiver me recuperando da melhor maneira possível, vamos ver. Se não, então não há necessidade de pressa, basta continuar com a recuperação.”