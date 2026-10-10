Conforme noticiado pelo site Football London, Alonso declarou: "Quando ele consegue marcar dois belos gols como hoje, ficamos mais do que satisfeitos com ele. Mas, para além dos gols, fez muitas coisas boas. Acredito que sua atuação hoje foi muito completa. Dominamos a maior parte do tempo da partida, então estou feliz com isso".

E prosseguiu: "Temos também uma boa estabilidade na defesa, com exceção de algumas situações no primeiro tempo".

Sobre certa preocupação que os atingiu no segundo tempo, afirmou: "Depois de sofrermos um gol (3 a 1), ficamos sem controlar o jogo por 8 minutos, até marcarmos o quarto, mas, de modo geral, estou feliz com a partida e a atuação. Há muitos pontos positivos para o futuro e outros aspectos para dar continuidade".

E acrescentou sobre o papel de Henderson: "Para além dos gols, teve uma atuação de um verdadeiro meio-campista, esteve sempre envolvido no jogo e oferecendo soluções aos companheiros. Comunica-se com todos. Era importante que o Moi (Caicedo) jogasse 65 minutos. Muitas boas notícias hoje".

Sobre a parceria entre Henderson e Caicedo, Alonso esclareceu: "Os dois são diferentes em termos de qualidades. Em termos de posicionamento, ajudam-se bem mutuamente. Dão presença e estabilidade também. Serão eles que vão ajudar os demais. Defensivamente, também proporcionam um bom equilíbrio. É fundamental tornar essa região forte".