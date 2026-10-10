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Alonso não consegue explicar o fenômeno do Chelsea: não tenho nenhum mérito, e 8 minutos nos preocuparam

Chelsea x Bournemouth
Chelsea
Bournemouth
Premier League
X. Alonso
C. Palmer
J. Henderson
M. Rogers
M. Caicedo
R. James
England
Espanha
Equador

O técnico do Chelsea após goleada sobre o Bournemouth: Henderson fez tudo, e este é o problema de James

O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, demonstrou total satisfação com a atuação de sua equipe após a goleada por 5 a 1 sobre o Bournemouth pela Premier League neste sábado.

Alonso elogiou a atuação "completa" de Jordan Henderson e o retorno de Moisés Caicedo, além da mentalidade de Morgan Rogers, e também expressou sua felicidade após a renovação do contrato de Cole Palmer.

Alonso iniciou a coletiva de imprensa após a partida falando sobre o brilho de Jordan Henderson, que marcou dois gols e deu uma assistência hoje.

  • Desempenho completo: Henderson fez de tudo

    Conforme noticiado pelo site Football London, Alonso declarou: "Quando ele consegue marcar dois belos gols como hoje, ficamos mais do que satisfeitos com ele. Mas, para além dos gols, fez muitas coisas boas. Acredito que sua atuação hoje foi muito completa. Dominamos a maior parte do tempo da partida, então estou feliz com isso".

    E prosseguiu: "Temos também uma boa estabilidade na defesa, com exceção de algumas situações no primeiro tempo".

    Sobre certa preocupação que os atingiu no segundo tempo, afirmou: "Depois de sofrermos um gol (3 a 1), ficamos sem controlar o jogo por 8 minutos, até marcarmos o quarto, mas, de modo geral, estou feliz com a partida e a atuação. Há muitos pontos positivos para o futuro e outros aspectos para dar continuidade".

    E acrescentou sobre o papel de Henderson: "Para além dos gols, teve uma atuação de um verdadeiro meio-campista, esteve sempre envolvido no jogo e oferecendo soluções aos companheiros. Comunica-se com todos. Era importante que o Moi (Caicedo) jogasse 65 minutos. Muitas boas notícias hoje".

    Sobre a parceria entre Henderson e Caicedo, Alonso esclareceu: "Os dois são diferentes em termos de qualidades. Em termos de posicionamento, ajudam-se bem mutuamente. Dão presença e estabilidade também. Serão eles que vão ajudar os demais. Defensivamente, também proporcionam um bom equilíbrio. É fundamental tornar essa região forte".

    Leia também: Vídeo: com diferença de 28 anos, marca rara coloca Henderson na história da Premier League

  • Fenômeno Chelsea: sem explicação

    Sobre o retorno de Caicedo, afirmou: "O plano era que ele não jogasse a partida inteira. Mesmo que sempre queiramos tê-lo em campo. Teve uma boa atuação. Com ele, ficamos melhores no meio-campo. É algo sobre o qual podemos construir".

    A respeito do fenômeno dos gols marcados cedo, Alonso disse: "Não tenho nada a ver com isso, então não tenho resposta. Sempre falamos em tentar começar a partida com boa energia, mas não tenho explicação e não mereço nenhum crédito. Nunca havia me acontecido em um período curto marcar essa quantidade de gols cedo".

    Leia também: Número inédito — Salah se impõe na história da liga turca

  • Contrato de Palmer, a mentalidade de Rodgers e a lesão de James

    Sobre a renovação do contrato de Cole Palmer, afirmou: "Estamos felizes com ele. Felizes pelo clube também. Tenho certeza de que a torcida também está feliz. Precisamos apoiá-lo e ajudá-lo. É isso que começamos a construir, e ele é importante em tudo".

    E acrescentou: "Quando você é jovem, quer manter os melhores jogadores por anos. Acreditamos que Cole será um jogador de altíssimo nível por muitos anos, e quanto mais tempo ele ficar aqui, melhor. Eu não sou o homem dos contratos (risos)".

    Sobre Morgan Rogers, disse: "Ele é jovem, revigorado, forte, rápido, um jogador de futebol moderno muito completo. Sua eficiência também é alta, e isso é muito importante. Parece revigorado e se diverte. Comunica-se bem com os companheiros. Tem grande impacto".

    Em relação à lesão de Reece James, Alonso esclareceu: "Ele sentiu algo e fizemos exames mais tarde, à tarde. Tem pequenos problemas no joelho. Vamos ver quanto tempo isso vai levar e avaliaremos a situação semana a semana".

    Esta vitória, depois de Henderson marcar duas vezes e João Pedro marcar duas vezes, além de um gol de Morgan Rogers, foi a primeira do Chelsea no campeonato desde o fim de agosto, com a equipe subindo provisoriamente para as cinco primeiras posições.

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