89' - Mais uma vez o incansável Favasuli, que avança pela direita e tenta a finalização cruzada: Pessina faz a defesa.





86' - O Bologna tenta empatar: Libra deixa Mbangula em condições, chute do ex-Juventus, mas no meio do gol.





70' - Chance para o segundo gol do Napoli: Pessina vai muito bem para bloquear a cavadinha de Hojlund, bem servido por Lobotka.





66' - O NAPOLI ABRE O PLACAR, LOBOTKA! Lindo cruzamento pela direita de Favasuli, o eslovaco finaliza de primeira, ganha de Libra e vence Pessina, fazendo 1 a 0.





51' - Favasuli passa muito bem pela direita, cruza para o meio e Heggem vai muito bem para se antecipar a Hojlund no último momento, pronto para o tap-in.





46' - Quem tenta logo de cara é o recém-entrado Lang: chute forte de direita e a bola sai para fora.





39' - Bernardeschi tenta a cobrança de falta de surpresa, Milinkovic-Savic consegue fazer a defesa.





18' - O Napoli fica a um passo da vantagem: cruzamento de canhota pela direita de Politano, Pessina sai mal e Hojlund se antecipa de cabeça, mas manda para fora por muito pouco.





14' - Napoli novamente perigoso: grande chute de fora da área de De Bruyne, bola que sai por cima.





8' - Gol da vantagem do Bologna anulado! Cruzamento de canhota em cobrança de falta do meio-campo por Ferguson, Theate sobe sozinho no meio da área e cabeceia para vencer Milinkovic-Savic. O VAR chama o árbitro, que anula por posição inicial de impedimento do defensor belga, por pouquíssimos centímetros.





3' - Grande chance para o Napoli! De Bruyne cruza pela direita, Vergara cabeceia se antecipando a Holm e manda por pouco acima do travessão.