Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Lobotka Napoli Bologna Getty

Traduzido por

Allegri vence por 1 a 0 e afasta os fantasmas: Napoli bate o Bologna por 1 a 0

Napoli x Bologna
Napoli
Bologna
Campeonato Italiano

Reviva conosco AO VIVO a quarta rodada da Série A.

4ª rodada da Serie A

Napoli 1 x 0 Bologna

Gols: 66' Lobotka (N)



Três pontos no sufoco. O Napoli de Massimiliano Allegri não tinha alternativa, depois das três derrotas consecutivas entre o campeonato, contra Como e Inter, e a Champions League, contra o Arsenal, além da única vitória sofrida contra o Genoa na primeira rodada: às 18h, no Maradona, venceu o Bologna por 1 a 0 graças ao gol de Lobotka com assistência de Favasuli, o melhor em campo. O Bologna de Domenico Tedesco, vindo do empate nos acréscimos contra o Sassuolo, sofre a terceira derrota na partida válida pela quarta rodada da Serie A. Napoli chega a 6 pontos.




  • FBL-ITA-SERIEA-NAPOLI-BOLOGNAAFP

    Os gols e os principais lances

    89' - Mais uma vez o incansável Favasuli, que avança pela direita e tenta a finalização cruzada: Pessina faz a defesa.


    86' - O Bologna tenta empatar: Libra deixa Mbangula em condições, chute do ex-Juventus, mas no meio do gol.


    70' - Chance para o segundo gol do Napoli: Pessina vai muito bem para bloquear a cavadinha de Hojlund, bem servido por Lobotka.


    66' - O NAPOLI ABRE O PLACAR, LOBOTKA! Lindo cruzamento pela direita de Favasuli, o eslovaco finaliza de primeira, ganha de Libra e vence Pessina, fazendo 1 a 0.


    51' - Favasuli passa muito bem pela direita, cruza para o meio e Heggem vai muito bem para se antecipar a Hojlund no último momento, pronto para o tap-in.


    46' - Quem tenta logo de cara é o recém-entrado Lang: chute forte de direita e a bola sai para fora.


    39' - Bernardeschi tenta a cobrança de falta de surpresa, Milinkovic-Savic consegue fazer a defesa.


    18' - O Napoli fica a um passo da vantagem: cruzamento de canhota pela direita de Politano, Pessina sai mal e Hojlund se antecipa de cabeça, mas manda para fora por muito pouco.


    14' - Napoli novamente perigoso: grande chute de fora da área de De Bruyne, bola que sai por cima.


    8' - Gol da vantagem do Bologna anulado! Cruzamento de canhota em cobrança de falta do meio-campo por Ferguson, Theate sobe sozinho no meio da área e cabeceia para vencer Milinkovic-Savic. O VAR chama o árbitro, que anula por posição inicial de impedimento do defensor belga, por pouquíssimos centímetros.


    3' - Grande chance para o Napoli! De Bruyne cruza pela direita, Vergara cabeceia se antecipando a Holm e manda por pouco acima do travessão.

    • Publicidade

  • A ficha da partida

    Napoli-Bologna 1 a 0

    Gols: 66' Lobotka (N)


    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne (aos 88', Olivera); Politano (aos 46', Favasuli), Hojlund (aos 75', Lucca), Vergara (aos 46', Lang). Téc. Allegri

    BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Pobega (aos 46', Libra), Ferguson, Amondarain (aos 66', Moro); Bernardeschi (aos 82', Mbangula), Piccoli (aos 58', Odgaard), Cambiaghi (aos 82', Enem). Téc. Tedesco


    Advertidos com cartão amarelo: Amondarain (B)

    Expulsos: -

    Assistência: Favasuli (N)

    Árbitro: Bonacina

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Campeonato Italiano
Bologna crest
Bologna
BOL
Torino crest
Torino
TOR
Campeonato Italiano
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Napoli crest
Napoli
NAP