Finalmente chegou a hora. Segundo a Sky Sport, ainda esta tarde, Massimiliano Allegri deve se reunir com a diretoria do Milan para resolver de forma definitiva e oficial o contrato que ainda o vincula ao clube rossonero até 30 de junho de 2027. Os contatos frequentes entre as partes nas últimas semanas levaram a um acordo preliminar sobre as modalidades da rescisão antecipada do contrato – na sequência da demissão formalizada pela RedBird no último dia 25 de maio e comunicada poucos dias depois por e-mail certificado (PEC) – e sobre o valor da indenização que será paga ao técnico de Livorno.
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Allegri no Napoli, começou a contagem regressiva: hoje pode ser rescindido o contrato com o Milan
A EQUIPE DE ALLEGRI
Além da situação de Allegri, nas próximas horas também será definida a situação dos membros da comissão técnica que atuaram com ele na última passagem pelo comando do Milan e da qual já não fazem mais parte há alguns dias: o preparador de goleiros Claudio Filippi, que aceitou a oferta da Fiorentina, e Bernardo Corradi, já nomeado oficialmente como novo técnico da Sampdoria. Na lista dos colaboradores de Allegri que concluirão ainda hoje a rescisão de contrato com o Milan, devem constar, portanto, o histórico assistente técnico Marco Landucci, os colaboradores técnicos Aldo Dolcetti, Francesco Magnanelli e Maurizio Trombetta, o preparador físico Simone Folletti, o outro preparador de goleiros Daniele Borri e os dois olheiros Roberto Bosco e Emilio Doveri.
O BALANÇO NO MILAN
Após semanas de fortes tensões, decorrentes também do pedido de Allegri de receber uma indenização não inferior a 5 milhões de euros e da resposta bastante fria do presidente do Milan, Gerry Cardinale, espera-se que essa questão seja resolvida justamente no primeiro dia oficial da abertura da janela de transferências de verão. O técnico de Livorno, demitido para dar lugar ao seu sucessor, Rubén Amorim, após encerrar o último campeonato com um decepcionante quinto lugar e a não classificação para a Liga dos Campeões, deixa o clube com um balanço de 20 vitórias, 10 empates e 8 derrotas na Série A, a eliminação nas oitavas de final da Copa da Itália e a derrota para o Napoli na semifinal da Supercopa Italiana.
ASSINARÁ UM CONTRATO DE TRÊS ANOS
Assim que todos os detalhes da rescisão do contrato com o Milan estiverem definidos, Massimiliano Allegri poderá assinar o contrato de três anos com o Napoli, com um salário de cerca de 5 milhões de euros por temporada, com o qual já havia chegado a um acordo nas últimas semanas. O presidente Aurelio De Laurentiis, que sempre manteve a máxima discrição sobre o assunto, prepara-se, portanto, para oficializar a escolha do sucessor de Antonio Conte.