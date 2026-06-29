Allegri no Napoli, começou a contagem regressiva: hoje pode ser rescindido o contrato com o Milan

Após semanas de fortes tensões, decorrentes também do pedido de Allegri de receber uma indenização não inferior a 5 milhões de euros e da resposta bastante fria do presidente do Milan, Gerry Cardinale, espera-se que essa questão seja resolvida justamente no primeiro dia oficial da abertura da janela de transferências de verão. O técnico de Livorno, demitido para dar lugar ao seu sucessor, Rubén Amorim, após encerrar o último campeonato com um decepcionante quinto lugar e a não classificação para a Liga dos Campeões, deixa o clube com um balanço de 20 vitórias, 10 empates e 8 derrotas na Série A, a eliminação nas oitavas de final da Copa da Itália e a derrota para o Napoli na semifinal da Supercopa Italiana.