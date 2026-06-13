Allegri-Napoli, fumaça branca. É assim que o *Il Corriere della Sera* traz em sua manchete de hoje, anunciando uma conclusão iminente da complexa situação que em breve levará Massimiliano Allegri a se desligar definitivamente do Milan para se juntar ao Napoli.





O tempo joga a favor do Napoli, diz o jornal: até 16 de junho, o Milan deve pagar o salário (o último) a Allegri, o que é imprescindível também para a inscrição no campeonato. Isso significa que, até quarta-feira, o técnico toscano, demitido por Gerry Cardinale no final da temporada, no âmbito da revolução na diretoria que levou também à saída de Furlani, Tare e Moncada, deverá chegar a um acordo definitivo com ele sobre a rescisão do contrato.



