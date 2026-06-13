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cm allegri napoli
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Allegri-Napoli, acordo fechado: negociações avançadas entre Scaroni e Branchini; até quarta-feira, Max deixa o Milan

Napoli
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M. Allegri

A complexa negociação para liberar Allegri do contrato com o Milan caminha para um desfecho positivo para o Napoli

Allegri-Napoli, fumaça branca. É assim que o *Il Corriere della Sera* traz em sua manchete de hoje, anunciando uma conclusão iminente da complexa situação que em breve levará Massimiliano Allegri a se desligar definitivamente do Milan para se juntar ao Napoli.


O tempo joga a favor do Napoli, diz o jornal: até 16 de junho, o Milan deve pagar o salário (o último) a Allegri, o que é imprescindível também para a inscrição no campeonato. Isso significa que, até quarta-feira, o técnico toscano, demitido por Gerry Cardinale no final da temporada, no âmbito da revolução na diretoria que levou também à saída de Furlani, Tare e Moncada, deverá chegar a um acordo definitivo com ele sobre a rescisão do contrato.


  • As negociações estão bem encaminhadas: o presidente do Milan, Paolo Scaroni, e o agente de Allegri, Giovanni Branchini, já se encontraram. O dirigente do Milan, porém, tem poder de assinatura, não de decisão. Da parte dele, há disposição para acertar os últimos detalhes que dizem respeito sobretudo à comissão técnica do treinador de Livorno, mas quem detém o poder de decisão é Calvelli, braço direito de Gerry. No início da próxima semana, eles se encontrarão novamente, conclui o Corriere della Sera.


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