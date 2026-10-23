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cm allegri napoli
Emanuele Tramacere
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Allegri: "De Bruyne como armador é dúvida. McTominay está atrasado, Rrhamani está com febre. Napoli x Roma vale muito, já estamos na 8ª rodada..."

Napoli
M. Allegri
Roma
Campeonato Italiano
Napoli x Roma

O técnico de Livorno falou sobre o grande jogo contra a Roma

Depois da vitória sobre o Bodo/Glimt, que deu novo impulso à campanha na Champions League e aliviou a pressão sobre o técnico Massimiliano Allegri, o Napoli se prepara para enfrentar a Roma. O confronto será o principal jogo da 8ª rodada da Serie A 2026/2027 e está marcado para amanhã, sábado, 24 de outubro, às 18h, no estádio Diego Armando Maradona.

Em entrevista coletiva, o treinador de Livorno falou sobre a partida, explicou suas dúvidas quanto à escalação para enfrentar Gasperini e também deu informações importantes sobre os lesionados.

  • DE BRUYNE COMO ARMADOR

    "De Bruyne como armador recuado? Jogadores assim têm qualidades e características que lhes permitem atuar tranquilamente à frente da defesa ou em uma dupla de volantes. Acho que ele já fez isso até contra o Frosinone.

    Depois, eu o coloquei ali e ele jogou nessa posição. Isso é o mais importante, embora tenhamos jogadores importantes para essa função, como Lobotka e Gilmour. Lobotka disputou muitas partidas desde o início do ano, inclusive pela seleção.

    Gerenciar os jogadores também é muito importante. Quando há jogos em sequência, precisamos de todos. Hoje temos o último treino e depois vou decidir."

  • QUAL É A IMPORTÂNCIA DO JOGO CONTRA A ROMA

    "Vale muito, é um jogo importante, é sempre um Napoli x Roma. A Roma vem bem desde o ano passado, classificou-se para a Champions League, está perto da liderança. Gasperini está fazendo um ótimo trabalho. É um time entusiasmado, com boa técnica, então será complicado e difícil.


    É importante porque, depois de três jogos com duas vitórias e um empate, tropeçamos em Veneza e seria bom retomar o caminho no campeonato, sabendo que não será fácil. Não é o último jogo da temporada que decide se você se classifica ou não para a Champions League, ou se ganha ou não o campeonato, mas estamos na oitava rodada e precisamos melhorar os aspectos do jogo em que temos mais dificuldades".

  • ERROS A MELHORAR

    "Qual é o maior problema? Quando estamos sem a posse de bola, os adversários entram demais por dentro. Precisamos melhorar nisso e também ter continuidade nos resultados, porque só com uma sequência conseguimos voltar a encostar.

    Os times de Gasperini fazem você jogar porque marcam homem a homem. Há muitos espaços, e podem ser jogos bonitos e divertidos se você consegue resultados, mas, sem eles, vira um problema... É preciso muita técnica, e haverá um grande gasto de energia."

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  • Rrhamani é dúvida e os lesionados

    "Escolhas? Vamos avaliar a defesa. Tirando Rrahmani, que estava com febre e vamos ver hoje como estará, todos os outros estão bem. O objetivo é recuperar todos os jogadores. Temos McTominay, que ficou dois meses fora e, apesar dos dois gols, ainda está atrasado na preparação. Anguissa jogou 60 minutos e veremos se vamos escalá-lo ou não porque, repito, no ano passado ele disputou 13 partidas. Não é como uma máquina que você liga e volta a funcionar. É preciso ter competência e sorte para prepará-los enquanto jogam, mas também conquistar resultados.

    Hoje também vamos avaliar se levaremos Vergara para o banco. Deixei Badiashile se recuperar depois de três jogos seguidos. Todos estão voltando a uma boa condição, e alguns precisam se recuperar não tanto fisicamente, mas mentalmente".

  • O ATAQUE

    "Hojlund foi para a seleção depois de marcar 2 gols em 4-5 jogos e também marcou pela seleção. Mas, desde o início, ele tem começado todas as partidas como titular pelo Napoli e pela seleção, exceto por um tempo em Veneza. Estou contente com o que ele faz. Ele precisa manter a tranquilidade. O importante é que o time marque. Se Hojlund fizer menos gols e o time vencer, não é que vamos ficar chateados...

    Giovane está indo bem. Lucca é um jogador que tem qualidades, pertence ao Napoli e recebe apoio e ajuda. O futebol é bonito porque uma bola pode transformar uma fase negativa em positiva".

  • Resultados e moral

    "O principal é que, quando não temos a posse de bola, sobretudo quando estamos no nosso campo, precisamos passar a impressão de sermos mais fortes. Depois, os avanços precisam vir com resultados. Podemos falar de boas partidas, mas, no fim, como sempre digo, o resultado influencia a avaliação

    O ânimo depende dos resultados. Se você consegue um resultado, fica bem e prepara as partidas dos dias seguintes com tranquilidade. Quanto ao jogo, sem dúvida tivemos sorte: em um intervalo de 3 dias, enfrentamos duas equipes que jogam da mesma maneira. Ao preparar a partida contra a Roma, consequentemente também prepararemos a partida contra o Monza. Tivemos sorte"

Próximas partidas
NAP

NAP

Campeonato Italiano

24 de out. de 2026

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