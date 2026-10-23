Allegri: "De Bruyne como armador é dúvida. McTominay está atrasado, Rrhamani está com febre. Napoli x Roma vale muito, já estamos na 8ª rodada..."

Depois da vitória sobre o Bodo/Glimt, que deu novo impulso à campanha na Champions League e aliviou a pressão sobre o técnico Massimiliano Allegri, o Napoli se prepara para enfrentar a Roma. O confronto será o principal jogo da 8ª rodada da Serie A 2026/2027 e está marcado para amanhã, sábado, 24 de outubro, às 18h, no estádio Diego Armando Maradona.
Em entrevista coletiva, o treinador de Livorno falou sobre a partida, explicou suas dúvidas quanto à escalação para enfrentar Gasperini e também deu informações importantes sobre os lesionados.