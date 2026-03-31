Getty
Traduzido por
Alívio para as Lionesses com a convocação de Leah Williamson para a seleção inglesa que enfrentará a Espanha; Sarina Wiegman também poderá convocar Beth Mead, que se recuperou de uma lesão
Williamson e Mead são convocados enquanto as baixas da Inglaterra se acumulam
Quando questionada se Williamson estará em condições para o confronto contra a Espanha, Wiegman respondeu: “É o que esperamos. Ela teve alguns pequenos contratempos, mas, no geral, está indo muito bem. Quando joga, joga muito bem. Temos sido cuidadosos com ela, assim como o Arsenal, e, principalmente, ela própria também está muito atenta a isso. Acho que ela vai conseguir e é por isso que a colocamos na convocação. Ela está em boa forma e está se recuperando. A pequena lesão que ela sofreu não é grave, mas só vai demorar um pouquinho.”
O retorno da capitã das Lionesses não é o único ponto positivo da última convocação de Wiegman, anunciada na manhã de terça-feira, já que Beth Mead, companheira de equipe de Williamson no Arsenal, também está de volta ao grupo após perder a concentração de março devido a um problema na canela. Isso é um incentivo especial devido às ausências que a Inglaterra enfrenta no ataque.
Ella Toone, a meia do Manchester United que também ficou de fora da convocação de março, continua afastada devido a um problema no quadril, enquanto Aggie Beever-Jones, atacante do Chelsea, e Grace Clinton, meio-campista do Manchester City, também estão fora dos jogos do próximo mês contra Espanha e Islândia. Beever-Jones vem lidando com um problema no tornozelo que a forçou a perder as duas últimas partidas do Chelsea, enquanto Clinton não joga pelo clube ou pela seleção há quase seis semanas.
Michelle Agyemang, a jovem atacante que foi heroína no Campeonato Europeu do verão passado, é uma ausência de longa data no ataque após sofrer uma lesão devastadora no ligamento cruzado anterior (LCA) enquanto jogava pela Inglaterra contra a Austrália em outubro. Missy Bo Kearns também não participará. Kearns ficou de fora por motivos positivos na última convocação, após anunciar que estava grávida de seu primeiro filho. No entanto, no fim de semana, a meio-campista do Aston Villa revelou a notícia devastadora de que havia perdido o bebê.
- Getty Images
O adolescente Parkinson tem uma oportunidade empolgante
Em meio a essas ausências, Wiegman decidiu convocar mais uma jovem promessa das categorias de base da Inglaterra, dando a Erica Parkinson sua primeira convocação para a seleção principal. A jogadora de 17 anos vem se destacando em Portugal pelo Valadares Gaia, clube pelo qual vem atuando regularmente na equipe principal há três temporadas. Apesar da pouca idade, essas atuações renderam a Parkinson oportunidades na seleção sub-23 da Inglaterra em recentes concentrações, onde ela se destacou. Agora, ela terá a chance de impressionar Wiegman e a comissão técnica das Lionesses.
Parkinson, uma talentosa meia-atacante, nasceu em Cingapura, filha de pai inglês e mãe japonesa, e também tem elegibilidade para representar Portugal em nível internacional. No entanto, ela passou sua carreira juvenil com as Young Lionesses e está comprometida a jogar pela Inglaterra.
“A Inglaterra foi o primeiro país a me convidar para o centro de treinamento nacional”, disse Parkinson no ano passado, explicando por que escolheu a nação de seu pai. “Eles enviaram um olheiro a Portugal para assistir aos meus jogos. Naquela época, eu jogava com meninos. Eles viram alguns vídeos meus online e perceberam que eu era meio inglesa. Quando cheguei aqui, simplesmente adorei a cultura. Todos são gentis, mas também ambiciosos. Gostei da forma como a Inglaterra se comportava nos treinos e do estilo de jogo nas partidas.”
Lista completa da seleção feminina da Inglaterra
Goleiras: Hannah Hampton (Chelsea), Anna Moorhouse (Orlando Pride), Ellie Roebuck (Aston Villa)
Defensoras: Lucy Bronze (Chelsea), Jess Carter (Gotham), Alex Greenwood (Manchester City), Taylor Hinds (Arsenal), Maya Le Tissier (Manchester United), Esme Morgan (Washington Spirit), Leah Williamson (Arsenal), Lotte Wubben-Moy (Arsenal)
Meio-campistas: Laura Blindkilde Brown (Manchester City), Lucia Kendall (Aston Villa), Erica Meg Parkinson (Valadares Gaia), Georgia Stanway (Bayern de Munique), Keira Walsh (Chelsea)
Atacantes: Freya Godfrey (London City Lionesses), Lauren Hemp (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Chloe Kelly (Arsenal), Beth Mead (Arsenal), Jess Park (Manchester United), Alessia Russo (Arsenal)
- Getty Images
E agora?
A fase de eliminatórias da Inglaterra terá início com a visita da Espanha a Wembley, no dia 14 de abril, seguida de uma viagem à Islândia alguns dias depois. As Lionesses enfrentaram a La Roja pela última vez na final da Euro 2025, vencendo uma partida acirrada nos pênaltis para manter o título continental. As duas equipes estão empatadas em pontos na liderança do grupo das eliminatórias para a Copa do Mundo, tendo conquistado vitórias sobre a Islândia e a Ucrânia na primeira janela de jogos internacionais de 2026. A Inglaterra, porém, está ligeiramente à frente no saldo de gols e buscará ampliar essa vantagem ao derrotar a Espanha daqui a duas semanas.