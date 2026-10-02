O Barcelona pode respirar aliviado coletivamente, já que o atacante estrela Raphinha foi liberado para atuar na próxima partida do clube por La Liga contra o Getafe. O brasileiro gerou temores de uma possível ausência após ser substituído com um problema na coxa durante a vitória por 4 a 2 no amistoso da última terça-feira contra a Austrália, em Brisbane, partida na qual ele já havia balançado as redes em cobrança de pênalti.

Após retornar à Catalunha depois de uma desgastante viagem de 20 horas saindo de Melbourne, via Dubai, o ponta se apresentou na Ciutat Esportiva Joan Gamper para uma avaliação detalhada. O departamento médico realizou uma série de exames para determinar a extensão do edema detectado em sua perna. Felizmente, os resultados confirmaram que não há dano estrutural nem ruptura muscular significativa, permitindo que o jogador evite um longo período fora de ação, conforme informou o Mundo Deportivo.