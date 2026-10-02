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Alívio com a lesão de Raphinha! Craque do Barcelona é liberado para duelo com o Getafe após exames médicos descartarem lesão na coxa
Boas notícias do departamento médico
O Barcelona pode respirar aliviado coletivamente, já que o atacante estrela Raphinha foi liberado para atuar na próxima partida do clube por La Liga contra o Getafe. O brasileiro gerou temores de uma possível ausência após ser substituído com um problema na coxa durante a vitória por 4 a 2 no amistoso da última terça-feira contra a Austrália, em Brisbane, partida na qual ele já havia balançado as redes em cobrança de pênalti.
Após retornar à Catalunha depois de uma desgastante viagem de 20 horas saindo de Melbourne, via Dubai, o ponta se apresentou na Ciutat Esportiva Joan Gamper para uma avaliação detalhada. O departamento médico realizou uma série de exames para determinar a extensão do edema detectado em sua perna. Felizmente, os resultados confirmaram que não há dano estrutural nem ruptura muscular significativa, permitindo que o jogador evite um longo período fora de ação, conforme informou o Mundo Deportivo.
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Evitando a viagem para a Índia
Embora a lesão não seja considerada grave, o momento permitiu que Raphinha se concentrasse exclusivamente em sua recuperação no clube. O atacante foi dispensado do compromisso com a seleção enquanto o Brasil se prepara para enfrentar a Índia no sábado, em Calcutá, em seu terceiro amistoso da pausa.
O clube optou por não divulgar um boletim médico oficial, que é seu procedimento padrão quando nenhuma lesão específica ou ruptura é detectada. Raphinha passou aproximadamente 90 minutos nas instalações de treinamento na manhã de sexta-feira antes de sair em seu próprio veículo. Embora a expectativa seja de que ele esteja disponível para ser relacionado, a equipe médica seguirá monitorando de perto sua evolução quando o elenco voltar ao gramado na segunda-feira para evitar qualquer contratempo.
Mantendo o início perfeito
O time de Flick ocupa atualmente a liderança de La Liga, ostentando uma campanha perfeita de 21 pontos nos sete primeiros jogos para abrir cinco pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid, em segundo, e o Real Betis, em terceiro, além de ter seis pontos de folga para o arquirrival Real Madrid, em quarto.
Peça central desse domínio no início da temporada tem sido a forma sensacional de Raphinha. O ponta brasileiro lidera a artilharia de La Liga com 12 gols e já soma incríveis 14 gols e três assistências em todas as competições nesta temporada, oferecendo uma combinação vital de finalização clínica e criatividade pelos lados do campo.
- AFP
Calendário crucial de outubro pela frente
A disponibilidade de Raphinha é particularmente vital, dada a tabela congestionada que o Barcelona enfrenta ao longo de outubro. Após o confronto com o Getafe, o gigante catalão terá uma rápida sucessão de partidas de alto nível em várias competições. A agenda inclui um compromisso europeu com o Galatasaray, seguido por testes domésticos contra o Real Betis. A intensidade só aumenta no fim do mês, com um duelo decisivo da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain.
Tudo culmina no primeiro El Clásico da temporada, contra o Real Madrid, em 25 de outubro. Ter Raphinha em plenas condições físicas para essa maratona de jogos é essencial para que o Barcelona mantenha a liderança no topo da tabela e administre com sucesso seus compromissos continentais.
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