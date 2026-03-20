Alisson fica de fora mais uma vez, enquanto o Liverpool sofre novo revés com lesões antes do confronto contra o Brighton

Com Alisson fora de combate, espera-se que Giorgi Mamardashvili assuma o seu lugar no gol. O jogador da seleção da Geórgia já é uma figura familiar na equipe titular nesta temporada, tendo disputado 12 partidas em todas as competições enquanto substituía Alisson durante lesões anteriores.

Mamardashvili já havia substituído Alisson na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Galatasaray. Embora o brasileiro tenha retornado para os jogos seguintes contra o Tottenham e na partida de volta contra o time turco, este último contratempo volta a colocar seu substituto em destaque para uma partida crucial da Premier League.