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Alisson fica de fora mais uma vez, enquanto o Liverpool sofre novo revés com lesões antes do confronto contra o Brighton
Liverpool sofre com a lesão de Alisson
A natureza da lesão ainda não está clara, especialmente porque Slot não mencionou nenhuma preocupação com a condição física do seu goleiro titular durante a coletiva de imprensa pré-jogo na sexta-feira. Sua ausência é um grande golpe, já que o goleiro disputou 34 partidas em todas as competições pelo clube nesta temporada, mantendo a baliza invicta em 13 delas. No entanto, a situação evoluiu rapidamente, resultando na ausência de Alisson da lista de convocados para o confronto no Amex Stadium.
- AFP
Mamardashvili deve assumir o cargo
Com Alisson fora de combate, espera-se que Giorgi Mamardashvili assuma o seu lugar no gol. O jogador da seleção da Geórgia já é uma figura familiar na equipe titular nesta temporada, tendo disputado 12 partidas em todas as competições enquanto substituía Alisson durante lesões anteriores.
Mamardashvili já havia substituído Alisson na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Galatasaray. Embora o brasileiro tenha retornado para os jogos seguintes contra o Tottenham e na partida de volta contra o time turco, este último contratempo volta a colocar seu substituto em destaque para uma partida crucial da Premier League.
Confirmada a desistência internacional
As repercussões dessa lesão vão além de Anfield, já que Alisson também desistiu da convocação para a seleção brasileira para os próximos amistosos internacionais. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, agiu rapidamente para encontrar um substituto, convocando o goleiro do Corinthians, Hugo Souza, para os jogos contra a França e a Croácia.
Alisson era uma peça-chave da Seleção durante a pausa de março, mas agora permanecerá em Merseyside para se submeter a tratamento. O goleiro vem enfrentando uma temporada frustrante em termos de condição física, tendo já perdido oito partidas no início da temporada, entre outubro e novembro, devido a um problema no tendão da coxa.
- AFP
A busca do Liverpool por um lugar entre os quatro primeiros
O momento em que a lesão ocorreu está longe de ser ideal para o Liverpool, que atualmente ocupa a quinta posição na tabela da Premier League. Com a disputa pelas quatro primeiras vagas se acirrando, cada ponto é vital, e perder um jogador com a experiência e a qualidade de Alisson é um obstáculo que Slot preferiria ter evitado contra o perigoso Brighton, que ocupa a 12ª posição.
Embora relatos anteriores sugerissem que os pequenos problemas de Alisson não fossem “nada grave”, sua ausência recorrente está começando a se tornar um tema recorrente da temporada. Os torcedores esperam que a equipe médica consiga recuperar o brasileiro rapidamente, já que a campanha entra em sua fase mais decisiva.
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