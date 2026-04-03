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Alisson deve ficar de fora do confronto contra o PSG, já que Arne Slot sugere que o goleiro do Liverpool enfrentará um longo período de afastamento devido a uma lesão
Alisson fica de fora na reta final
A temporada cheia de altos e baixos de Alisson sofreu mais um revés depois que o goleiro de 33 anos sofreu uma nova lesão em um momento crucial para o clube. O brasileiro inicialmente ficou de fora da viagem para a partida da Liga dos Campeões contra o Galatasaray devido a um problema no treino, mas voltou a tempo do confronto da Premier League contra o Tottenham e da partida de volta contra o time turco. No entanto, uma recorrência do problema o deixou de fora do confronto da FA Cup contra o Manchester City e das duas partidas das quartas de final europeias.
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Slot confirma longa ausência
Em declarações à imprensa antes do confronto decisivo contra o City, Slot deu uma notícia preocupante sobre a disponibilidade do seu goleiro titular nas próximas semanas. O técnico holandês esclareceu que a lesão é mais grave do que se temia inicialmente, sugerindo que o retorno só é provável nas etapas finais da campanha da Premier League.
Apesar do revés na baliza, Slot confirmou que Salah está pronto para jogar após sua própria ausência recente. O técnico do Liverpool disse: “[Alisson] também não vai participar do jogo contra o PSG, [ele] ficará fora por mais algum tempo. Esperamos que ele esteja em forma no final da temporada. [Salah] está disponível, treinou conosco ontem, vai treinar conosco hoje e está disponível para amanhã.”
Isak volta após um período de afastamento
Embora a ausência de Alisson seja uma grande preocupação defensiva, o retorno de Isak aos treinos completos representa um reforço significativo para as opções ofensivas do Liverpool. O atacante sueco está afastado desde dezembro, após sofrer uma fratura na perna, e a equipe médica do clube está agora focada em um cuidadoso processo de reintegração.
Com Salah também entrando em seus últimos meses em Anfield após confirmar sua saída no meio do ano, Slot está lidando com um equilíbrio complexo entre estrelas que retornam e jogadores ausentes há muito tempo. Ele acrescentou: “É muito cedo para esperar [Isak] na escalação titular; ontem foi o primeiro treino após 101 dias de afastamento. Vai levar um tempinho para dar muitos minutos a ele, mas vamos garantir que faremos o certo para prepará-lo. É bom tê-lo no campo de treino, e ainda melhor colocá-lo em campo.”
- AFP
Prova decisiva na Liga dos Campeões
O Liverpool enfrenta um enorme desafio tático no dia 8 de abril, quando viaja ao Parc des Princes para enfrentar o atual campeão da Liga dos Campeões sem contar com a experiência de Alisson. A defesa dos Reds terá de conter o potente ataque do PSG durante um período de pressão constante, já que a partida de volta, de grande importância, em Anfield, acontecerá apenas seis dias depois.