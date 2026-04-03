Alisson deve ficar de fora do confronto contra o PSG, já que Arne Slot sugere que o goleiro do Liverpool enfrentará um longo período de afastamento devido a uma lesão

Em declarações à imprensa antes do confronto decisivo contra o City, Slot deu uma notícia preocupante sobre a disponibilidade do seu goleiro titular nas próximas semanas. O técnico holandês esclareceu que a lesão é mais grave do que se temia inicialmente, sugerindo que o retorno só é provável nas etapas finais da campanha da Premier League.

Apesar do revés na baliza, Slot confirmou que Salah está pronto para jogar após sua própria ausência recente. O técnico do Liverpool disse: “[Alisson] também não vai participar do jogo contra o PSG, [ele] ficará fora por mais algum tempo. Esperamos que ele esteja em forma no final da temporada. [Salah] está disponível, treinou conosco ontem, vai treinar conosco hoje e está disponível para amanhã.”