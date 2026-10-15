As duas saídas privaram Alisson de companheiros que marcaram uma era de títulos e brilho individual. Salah conquistou oito títulos importantes no Liverpool, enquanto Neymar consolidou seu legado como o maior artilheiro da história do Brasil, com 80 gols.

Ao falar sobre o início de uma fase sem os dois colegas de longa data, Alisson disse à ESPN Brasil: “É claro que todos esses jogadores trouxeram e trazem grandes benefícios quando jogam por seus clubes ou seleções. E, enquanto jogarem, sempre vão contribuir. Mas a vida segue. Brasil, Liverpool.”

Confiante de que as duas equipes podem seguir bem apesar das mudanças no elenco, ele acrescentou: “O Liverpool é um grande time, contratamos novos jogadores e já temos um elenco muito bom aqui. O Brasil também continua se renovando. Então as coisas seguem em frente.”