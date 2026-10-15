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Alisson Becker garante que Liverpool e Brasil “seguem em frente” sem Mohamed Salah e Neymar; goleiro admite que “sempre sentirá falta” da dupla icônica
Goleiro do Liverpool abraça era de mudanças
Perder ao mesmo tempo duas figuras icônicas no clube e na seleção não diminuiu o otimismo de Alisson em relação ao futuro. Salah encerrou oficialmente uma trajetória marcante de nove anos em Anfield no verão, após marcar 255 gols, enquanto Neymar encerrou sua carreira na seleção após a Copa do Mundo de 2026. Embora as saídas de nomes tão importantes deixem uma lacuna inegável, a reformulação do elenco em curso é vista como uma transição essencial para uma nova era.
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Principal referência fala sobre o vestiário
As duas saídas privaram Alisson de companheiros que marcaram uma era de títulos e brilho individual. Salah conquistou oito títulos importantes no Liverpool, enquanto Neymar consolidou seu legado como o maior artilheiro da história do Brasil, com 80 gols.
Ao falar sobre o início de uma fase sem os dois colegas de longa data, Alisson disse à ESPN Brasil: “É claro que todos esses jogadores trouxeram e trazem grandes benefícios quando jogam por seus clubes ou seleções. E, enquanto jogarem, sempre vão contribuir. Mas a vida segue. Brasil, Liverpool.”
Confiante de que as duas equipes podem seguir bem apesar das mudanças no elenco, ele acrescentou: “O Liverpool é um grande time, contratamos novos jogadores e já temos um elenco muito bom aqui. O Brasil também continua se renovando. Então as coisas seguem em frente.”
Homenagens carinhosas se unem ao otimismo quanto ao futuro
Enquanto Salah começou com tudo no Trabzonspor, da Turquia, com sete gols e três assistências, o Liverpool encontrou motivos para se animar com sua linha de ataque reformulada graças aos três gols de Bradley Barcola na Champions League na vitória por 6 a 3 sobre o LASK e à chegada de Victor Munoz, vindo do Osasuna.
Ao reconhecer a saudade natural das lembranças dos tempos áureos vividos ao lado dos astros que deixaram o clube, Alisson disse: "Obviamente, temos um espírito nostálgico. Quem ama futebol tem um espírito nostálgico, então sempre vai recordar os belos momentos que esses jogadores proporcionaram aos seus torcedores. E sempre sentiremos falta deles e vamos querer reviver esses momentos."
- Branislav Racko
Gigantes de Merseyside atravessam um outono difícil
Amargando a nona posição na tabela da Premier League, o principal desafio para a equipe de Andoni Iraola é encontrar regularidade sem a contribuição decisiva de Salah. A precisão de Barcola nas finalizações e a agilidade de Munoz serão testadas ao longo de uma sequência apertada de jogos nacionais e continentais. No cenário internacional, enquanto isso, a seleção brasileira terá de mostrar que mantém sua capacidade de superar adversidades ao disputar seus próximos jogos sem seu maior artilheiro de todos os tempos.
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