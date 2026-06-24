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Alisha Lehmann vai se casar! A estrela suíça anuncia o noivado com Montel McKenzie e compartilha fotos do pedido de casamento na praia
Um pedido de casamento romântico na praia
Lehmann está oficialmente comprometida após anunciar seu noivado com o namorado McKenzie. A atacante suíça, que recentemente se transferiu para o Leicester City, compartilhou a notícia emocionante por meio de sua conta no Instagram na quarta-feira, postando uma série de fotos profissionais do momento em que McKenzie se ajoelhou.
O pedido de casamento aconteceu em uma praia pitoresca durante as férias de verão do casal. Lehmann, vestida com um minivestido preto, parecia visivelmente surpresa nas fotos, levando as mãos ao rosto enquanto seu namorado lhe entregava um grande anel de diamante. A postagem tinha apenas a legenda: “Para sempre e sempre.”
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Amigos famosos enviam seus parabéns
A notícia gerou uma reação imediata nos mundos do esporte e do entretenimento, com vários ex-colegas de elenco de McKenzie no programa *Love Island* liderando as homenagens. Nas Majeed comentou na postagem, escrevendo: “Meus favoritos, parabéns”, enquanto Tyrique Hyde acrescentou: “Parabéns, mano.”
Biggs Chris, famoso pelo “Love Island”, também se juntou às comemorações, comentando: “Nossa, parabéns, meu amigo.”
O casal, favorito nas redes sociais, compartilhou posteriormente fotos do noivado, embora ainda não esteja claro se Alisha, de 27 anos, participou da escolha do enorme diamante que brilha em seu dedo.
Rastreando o romance relâmpago deles
Rumores sobre um possível noivado surgiram pela primeira vez em maio, quando o casal foi visto visitando uma joalheria de luxo juntos. Na época, McKenzie provocou seus seguidores com um emoji de cadeado e chave nas redes sociais, embora os representantes do casal tenham inicialmente negado que tivesse ocorrido um pedido de casamento formal. Este último anúncio confirma que eles deram agora o próximo passo em seu relacionamento.
O casal tornou público seu romance em janeiro, e o relacionamento evoluiu rapidamente. Eles se deram bem imediatamente, e uma fonte comentou ao The Sun: “Alisha vem levando-o de avião para seu apartamento em Como para escapadas secretas de fim de semana há algum tempo; acho que Montel nem acredita na própria sorte. Todos estão muito felizes por eles, embora, no início, todos achassem que seria apenas algo casual.”
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Carreiras profissionais e notícias do passado
A vida pessoal de Lehmann tem sido frequentemente alvo do interesse público, especialmente após seu relacionamento de grande repercussão com o meio-campista brasileiro Douglas Luiz, que durou quatro anos. Tanto Lehmann quanto Luiz jogavam pelo Aston Villa antes de, separadamente, se transferirem para a Juventus, gigante do futebol italiano, em 2024, onde Lehmann teve uma passagem de sucesso, incluindo a conquista do título da Série A, antes de retornar à WSL com o Leicester City.
McKenzie, por sua vez, é mais conhecido por suas participações no reality show de namoro “Love Island”, tanto em 2023 quanto na edição “All Stars” de 2025. Em campo, ele joga na Baller League, uma competição na qual Lehmann, aliás, atua como técnica do time MVPs United. O interesse comum do casal pelo futebol e pelas mídias digitais ajudou-os a conquistar um enorme número de seguidores enquanto se preparam para o casamento.