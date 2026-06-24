Alisha Lehmann vai se casar! A estrela suíça anuncia o noivado com Montel McKenzie e compartilha fotos do pedido de casamento na praia

Lehmann está oficialmente comprometida após anunciar seu noivado com o namorado McKenzie. A atacante suíça, que recentemente se transferiu para o Leicester City, compartilhou a notícia emocionante por meio de sua conta no Instagram na quarta-feira, postando uma série de fotos profissionais do momento em que McKenzie se ajoelhou.

O pedido de casamento aconteceu em uma praia pitoresca durante as férias de verão do casal. Lehmann, vestida com um minivestido preto, parecia visivelmente surpresa nas fotos, levando as mãos ao rosto enquanto seu namorado lhe entregava um grande anel de diamante. A postagem tinha apenas a legenda: “Para sempre e sempre.”